Te haya gustado o no el final de “La casa de papel” (”Money Heist”) de Netflix, tienes que reconocerle esa popularidad mundial, no solo en países de habla española, sino en otras latitudes. Personas que siguieron las peripecias de ladrones avezados que mostraron que no había nada imposible cuando se tiene la máxima preparación.

Pero a diferencia de los planes a prueba de balas del Profesor (Álvaro Morte), la serie tiene tramas que no terminan de cerrar. A propósito, recopilamos esos hilos de historia que no consiguieron un final.

1. El hijo de Nairobi

Nairobi (Alba Flores) quería seguridad financiera para su hijo, razón por la cual empezó su carrera como atracadora. En el segundo golpe ella muere por culpa de Gandía y se desconoce si llegó a entregar a su pequeño eso que tanto anheló, o si el Profesor y su banda se encargaron de resolver el asunto.

Alba Flores es Nairobi. Foto: Netflix.

2. El señor Torres

Interpretado por Antonio Cuéllar, este rehén hizo tan buen trabajo que Nairobi consideró darle parte del botín del primer secuestro. Se desconoce si ella le envió lo que merecía.

Antonio Cuéllar es el Sr. Torres. Foto: Netflix.

3. La vida después de la muerte

El mundo cree que el Profesor y su banda murieron en el asalto al banco del oro, pero en realidad sobrevivieron. Su escape ocurrió en bolsas de cadáveres, con la complicidad del gobierno. Mientras todo el mundo cree que el oro volvió a su sede original, en realidad se trató de latón bañado en oro. ¿Cómo harán estos hombres y mujeres para vivir tranquilos, a sabiendas de que alguien podría reconocerlos a pesar de tener otra identidad? El mundo es muy pequeño y ellos, muy famosos.

4. Los cabos sueltos. Literalmente

No solo el gobierno o los altos mandos militares conocen qué pasó realmente con el oro. También lo saben decenas de soldados, cabos y otros miembros de rango bajo y medio del ejército y la policía, sin los cuales el escape de los pillos habría sido imposible. ¿Cómo se puede garantizar que estas personas guarden el secreto más grande de la historia de su país, capaz de desestabilizar la economía?

El escape de los atracadores en el final de "La casa de papel". Foto: Netflix.

5. Tatiana y Rafael

La exesposa y el hijo de Berlín, interpretados respectivamente por Diana Gómez y Patrick Criado, fracasaron en apropiarse de todo el botín del Banco de España, pero quedaron esperanzados en recibir una parte por generosidad del Profesor. Su historia queda inconclusa, como si esperaran regresar en una serie de próximo estreno, tal vez en el spin-off de Berlín.

Tatiana y Rafael, esposa e hijo de Berlín en La casa de papel.

6. ¿Berlín de verdad ha muerto?

La noticia de que Pedro Alonso protagonizaría un spin-off de su personaje, el peligroso Berlín, lleva a especular que él aparecerá en recuerdos. Pero en la televisión todo puede suceder, además de que se desconoce qué pasó con su cuerpo tras ser baleado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La televisión aguanta todo, incluso las resurrecciones.

‘Berlín’ es uno de los personajes más queridos y respetados de “La casa de papel”. (Foto: Captura Netflix)

7. Arturito

Los guionistas de la serie se aseguraron de que el personaje de Arturo Román sea más detestable de lo que ya era, esto al convertirlo en un violador, donde la secretaria Amanda (Olalla Hernández) es la víctima. Se desconoce si pagará por su crimen.

Arturito (Miguel Arce), uno de los personajes más odiados de la serie. Foto: Netflix.

Dato

Todos los episodios de “La casa de papel” están en Netflix.

Mira también

Saltar Intro | Avance de "La casa de papel 5: Volumen 2". (Fuente: Netflix)