Como actor quiero poder mostrar diferentes rangos de emociones y para una persona como yo no es fácil asumir roles como estos y por eso siento que he logrado mucho con esta película. No solo he mostrado el lado de acción de Dave Batuista, sino también mi lado emocional, porque yo sé que la gente no me ve así, y quiero que sí me vean así, porque ser actor lo requiere.