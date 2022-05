Pocas películas han esperado tanto tiempo para llegar a las pantallas como “Top Gun: Maverick”. La cinta que se convirtió en 1986 en uno de los más grandes taquillazos de aquella década, pudo haber tenido una secuela de manera inmediata, pero su protagonista, Tom Cruise, emprendió otros proyectos antes de meditar la idea de volver a darle vida a un personaje que se volvió icónico en su carrera.

Fue en 2010 que la noticia de una secuela llegó a los diarios estadounidenses, pero en 2012 un hecho trágico mandó todo el proyecto a cero: Tony Scott, el director de la cinta, falleció. Pasaron 5 años más para que Tom Cruise hiciera oficial el proyecto con un nuevo director y un nuevo elenco, que en 2018 sumó a Jon Hamm, un actor con experiencia en el cine de acción, pero recordado principalmente por el rol del narcisista y manipulador Don Draper de “Mad Men”.

Para Jon Hamm ser parte de la secuela de “Top Gun” es un hecho difícil de creer, pues como muchos adolescentes en la década del 80 fue un fanático de la cinta. Pero, además, por todo lo vivido en el set gracias a una experiencia de rodaje inusual liderada por Tom Cruise. El actor nos lo contó así:

—Eras un adolescente cuando se estrenó la primera película de “Top Gun”, ¿cuál fue tu relación con esta icónica cinta en esos años?

Vi la película en el verano de 1986, cuando tenía 15 años. Recuerdo que todos mis amigos la querían ver, la veíamos una y otra vez, hablábamos de ella y repetíamos sus frases. Básicamente, queríamos estar en esa película, porque era tan ‘cool’. Es que eso eran las películas y sus estrellas en esa época, y todavía lo son: la gente mira a las estrellas de cine y ve las historias porque de alguna manera son aspiracionales. Yo no quería ser un piloto de combate después de “Top Gun”, pero sí me gustaba imaginármelo. Que haya pasado el tiempo, y treinta y tantos años después, yo sea parte de la secuela de esa historia y trabaje con algunos de los mismos personajes, es para mí un honor tremendo, es algo que todavía no puedo creer que me esté pasando.

A la izquierda: Jon Hamm a inicios de los 90. A la derecha: Tom Cruise en 1986 cuando se estrenó "Top Gun". / Paramount Pictures

—Actualmente es muy común usar CGI y tecnología para recrear escenarios, pero en “Top Gun: Maverick” estuviste en un verdadero portaviones, alrededor de helicópteros y naves reales y todos estos elementos militares que se ven tan bien en la película. ¿Cómo fue la experiencia de filmar en espacios de ese tipo?

Tan asombroso como se ve en la película, fue realmente genial, porque ya no ves más ese tipo de cosas. Creo que hemos llegado al punto en el que no vemos historias de gente real con este estilo. Si se hacen, usualmente esas personas llevan puesta una capa o están tirándole un martillo a alguien. “Top Gun: Maverick” es como mirar al pasado, pero creo que también le recuerda a la gente lo grandioso que todavía puede ser hacer películas de Hollywood.

—Tu personaje y el de Tom Cruise tienen una relación de confrontación y tienen varias escenas de tensión en la película, ¿pero cómo fue tu relación real con Tom Cruise en el set?

Tom es un tipo maravilloso. Lo conozco más fuera de pantalla que lo que lo conozco en pantalla y es una persona generosa y un actor generoso. Ama su trabajo, ama hacer películas, es tremendamente entusiasta y ese entusiasmo es contagioso, es una energía muy agradable de tener alrededor, porque todo lo que Tom quiere es que todos sean excelentes y tú sabes que él trabajará tan duro para lograrlo como tú y eso es genial.

Tom Cruise y el elenco de "Top Gun: Maverick" en lectura de guiones / Paramount Pictures

—Ya has hecho películas de este género antes, ¿pero qué ha sido lo más interesante de ver el trabajo en el set de un ícono del cine de acción como Tom Cruise?

Tan solo verlo liderar el equipo. Tom es el primero en llegar al set y el último en irse, trabaja más que nadie y esa ética de trabajo se traslada de arriba a abajo, del elenco al equipo y hacía todos; todos quieren hacer el mejor trabajo que puedan porque saben lo importante que es para este tipo y nadie quiere decepcionar a un líder como él.

Tom Cruise en el rol de Maverick mira escenas de la ochentera "Top Gun" / Paramount Pictures

LOS DATOS Lo que debes saber sobre el estreno de Top Gun: Maverick en el Perú Las funciones de preestreno serán el sábado 21 y domingo 22 de mayo. Las entradas están a la venta desde el 12 de mayo.

El estreno global de la película será el miércoles 25 de mayo.

En el Perú, para una experiencia de mayor realismo, el público podrá ver la película en salas especiales: asientos DBox (Cinemark), pantalla XD (Cinemark), sala 4DX (Cinépolis, Santa Anita), pantalla Macro X (Cinépolis) y en sonido Dolby Atmos (Plaza Lima Sur).

