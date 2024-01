Ante la ausencia de una ceremonia presencial en 2022 y más de una controversia, los Globos de Oro 2024 prevén un regreso triunfal. Títulos nominados, como “Barbie”, “Oppenheimer” y “Taylor Swift: The Eras Tour”, muy populares el año pasado, se encuentran en competencia y el público querrá ver el resultado. Así que todo ya está listo para aplaudir a los ganadores esta semana.

La ceremonia vuelve con novedades. Hay dos nuevas categorías en la competencia y la cantidad de nominaciones subió de cinco a seis, de modo que el margen de títulos se amplía para beneficio de más personas. Por su parte, “Barbie”, “Oppenheimer”, “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, “Taylor Swift: The Eras Tour”, entre otras películas, compiten para “Mejor logro cinematográfico y de taquilla” (premio agregado este año).

Entre los próximos ganadores, está la posibilidad de premiar a joyas de la televisión, como “Succession”, que en el 2024 cerró su historia y compite en los Globos del Oro 2024 en nueve categorías, como Mejor serie de televisión de drama, Mejor actor principal de una serie de drama (Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong), y Mejor actriz principal de una serie de drama (Sarah Snook) y otros.

Por su parte, “Barbie” compite con “The Holdovers” y “Poor Things” en la categoría de Mejor película de comedia o musical”, y “Oppenheimer” con “Anatomía de una caída” y “Killers of the Flower Moon” para Mejor película de drama. Sin embargo, títulos como “Napoleón” y “El color púrpura” se quedaron fuera de la competencia.

Lily Gladstone (centro) es Mollie Bukhart en "Killers of the Flower Moon".

¿Cuándo y dónde serán los Globos de Oro 2024?

El 7 de enero se celebrará a los ganadores de las 27 categorías de los Globos de Oro 2024 en el hotel Beverly Hilton de California. La ceremonia de tres horas se verá en 185 países.

Golden Globe 2024. (Foto: AFP) / ROBYN BECK

TNT será la casa de la ceremonia en América Latina. Pero las personas también pueden ver la premiación, conocida como “la fiesta del año de Hollywood”, por diferentes plataformas de streaming.

¿Dónde ver los Globos de Oro 2024 en streaming?

Los Globos de Oro 2024 se transmitirán por la plataforma de HBO Max a las 8 p.m. hasta las 11 p.m. (horario zona ET). Además, se podrán ver por la aplicación de CBS y Paramount+.

Este año, el canal sede de los Premios Grammy desde hace muchos años, CBS, tiene los derechos de transmisión de la ceremonia del cine y la televisión. Es la primera vez en más de 40 años que la competencia se transmitirá por ese canal, ya que antes se daba con el anterior socio de la compañía, NBC, pero rompieron relaciones entre las partes.

¿Quién conduce los Globos de Oro 2024?

El comediante estadounidense Jo Koy será el anfitrión de los Globos de Oro 2024.

El actor y comediante estadounidense Jo Koy conducirá la ceremonia de los Globos de Oro 2024. “He subido a muchos escenarios alrededor del mundo a lo largo de mi carrera, pero este va a ser muy especial. Estoy muy emocionado de ser el anfitrión de los Globos de Oro este año. (...) Este es el momento en el que puedo enorgullecer a mi familia filipina. ¡Mahal Kita (”Los amo”, traducido del idioma filipino)!”, dijo el presentador de televisión.

Koy es reconocido por “Funny Is Funny World Tour”, un espectáculo familiar que batió récords de ventas en el mundo. Además, tiene cinco especiales de comedia con buenas calificaciones en Comedy Central y Netflix. Este último alberga el título “Live From The Los Angeles Forum”.

Lista de nominados a los Globos de Oro 2024

Esta es la lista completa de películas y series de televisión nominadas en las categorías de los Globos de Oro 2024:

Nominaciones a series y su elenco

Mejor serie de drama

“1923″ (Paramount+)

“The Crown” (Netflix)

“The Diplomat” (Netflix)

“The Last of Us” (HBO)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO)

Mejor actor- Serie de drama

Pedro Pascal — “The Last of Us”

Kieran Culkin — “Succession”

Jeremy Strong — “Succession”

Brian Cox — “Succession”

Gary Oldman — “Slow Horses”

Dominic West — “The Crown”

Mejor actriz- Serie de drama

Helen Mirren — “1923″

Bella Ramsey — “The Last of Us”

Keri Russell — “The Diplomat”

Sarah Snook — “Succession”

Imelda Staunton — “The Crown”

Emma Stone — “The Curse”

Mejor actor de reparto- Serie

Matthew Macfadyen, “Succession”

James Marsden, “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Billy Cruddup, “The Morning Show”

Alexander Skarsgård, “Succession”

Alan Ruck, “Succession”

Mejor actriz de reparto- Serie de TV

Meryl Streep, “Only Murders in the Building”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Christina Ricci, “Yellowjackets”

Abby Elliott, “The Bear”

J. Smith-Cameron, “Succession”

Mejor serie musical o de comedia

“The Bear” (FX)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Abbott Elementary” (ABC)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Barry” (HBO)

Mejor actriz –De Serie de comedia o musical

Ayo Edebiri, “The Bear”

Natasha Lyonne, “Poker Face”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Selena Gomez, “Only Murders in the Building”

Elle Fanning, “The Great”

Mejor actor –De Serie de comedia o musical

Jeremy Allen White, “The Bear”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Bill Hader, “Barry”

Jason Segel, “Shrinking”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Mejor serie de edición limitada

“Beef”

“Lessons in Chemistry”

“Daisy Jones & the Six”

“All the Light We Cannot See”

“Fellow Travelers”

“Fargo”

Mejor actriz- Serie de edición limitada

Brie Larson, “Lessons in Chemistry”

Ali Wong, “Beef”

Riley Keough, “Daisy Jones & the Six”

Elizabeth Olsen, “Love and Death”

Juno Temple, “Fargo”

Rachel Weisz, “Dead Ringers”

Mejor actor- Serie de edición limitada

Steven Yeun, “Beef”

Matt Bomer, “Fellow Travelers”

Sam Claflin, “Daisy Jones & the Six”

David Oyelowo, “Lawmen: Bass Reeves”

Jon Hamm, “Fargo”

Woody Harrelson, “White House Plumbers”

Nominaciones a películas y su elenco:

Mejor película- Drama

“Oppenheimer” (Universal Pictures)

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

“Maestro” (Netflix)

“Past Lives” (A24)

“The Zone of Interest” (A24)

“Anatomy of a Fall” (Neon)

Mejor película- Comedia o musical

“Barbie” (Warner Bros.)

“Poor Things” (Searchlight Pictures)

“American Fiction” (MGM)

“The Holdovers” (Focus Features)

“May December” (Netflix)

“Air” (Amazon MGM Studios)

Mejor director

Bradley Cooper — “Maestro”

Greta Gerwig — “Barbie”

Yorgos Lanthimos — “Poor Things”

Christopher Nolan — “Oppenheimer”

Martin Scorsese — “Killers of the Flower Moon”

Celine Song — “Past Lives”

Mejor actor- Película drama

Bradley Cooper — “Maestro”

Cillian Murphy — “Oppenheimer”

Leonardo DiCaprio — “Killers of the Flower Moon”

Colman Domingo — “Rustin”

Andrew Scott — “All of Us Strangers”

Barry Keoghan — “Saltburn”

Mejor actriz- Película drama

Lily Gladstone — “Killers of the Flower Moon”

Carey Mulligan – “Maestro”

Sandra Hüller – “Anatomy of a Fall”

Annette Bening — “Nyad”

Greta Lee — “Past Lives”

Cailee Spaeny — “Priscilla”

Mejor actor de reparto- Película drama

Willem Dafoe — “Poor Things”

Robert DeNiro — “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr. — “Oppenheimer”

Ryan Gosling — “Barbie”

Charles Melton — “May December”

Mark Ruffalo — “Poor Things”

Mejor actriz de reparto- Película drama

Emily Blunt — “Oppenheimer”

Danielle Brooks — “The Color Purple”

Jodie Foster — “Nyad”

Julianne Moore — “May December”

Rosamund Pike — “Saltburn”

Da’Vine Joy Randolph — “The Holdovers”

Mejor actriz de película de comedia o musical

Emma Stone, “Poor Things”

Margot Robbie, “Barbie”

Natalie Portman, “May December”

Fantasia Barrino, “The Color Purple”

Alma Pöysti, “Fallen Leaves”

Jennifer Lawrence, “No Hard Feelings”

Mejor actor de película de comedia o musical

Nicolas Cage — “Dream Scenario”

Timothée Chalamet — “Wonka”

Matt Damon — “Air”

Paul Giamatti — “The Holdovers”

Joaquin Phoenix — “Beau Is Afraid”

Jeffrey Wright — “American Fiction”

Mejor banda sonora de película

Ludwig Göransson, “Oppenheimer”

Robbie Robertson, “Killers of the Flower Moon”

Mica Levi, “The Zone of Interest”

Daniel Pemberton, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Jerskin Fendrix, “Poor Things”

Joe Hisaishi, “The Boy and the Heron”

Mejor película de lengua extranjera

“Anatomy of a Fall” (Francia)

“The Zone of Interest” (Reino Unido)

“Society of the Snow” (España)

“Fallen Leaves” (Finlandia)

“Past Lives” (Estados Unidos)

“Io capitano” (Italia)

Mejor canción original de película

“What Was I Made For?” by Billie Eilish and Finneas (de “Barbie”)

“Dance the Night” by Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson and Andrew Wyatt e(d “Barbie”)

Addicted to Romance” by Bruce Springsteen and Patti Scialfa (de “She Came to Me”)

“Road to Freedom” by Lenny Kravitz (from “Rustin”)

“Peaches” by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond and John Spiker (de “The Super Mario Bros. Movie”)

“I’m Just Ken” by Andrew Wyatt and Mark Ronson (de “Barbie”)

Mejor película- Animación

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“The Super Mario Bros. Movie”

“Wish”

“Suzume”

Mejor guion

Greta Gerwig and Noah Baumbach, “Barbie”

Tony McNamara, “Poor Things”

Celine Song, “Past Lives”

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Eric Roth and Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Justine Triet and Arthur Harari, “Anatomy of a Fall”

Nuevas categorías

Mejor actuación en un ‘stand-up’ de comedia de televisión

Amy Schumer por “Amy Schumer: Emergency Contact”

Chris Rock por “Chris Rock: Selective Outrage”

Ricky Gervais por “Ricky Gervais: Armageddon”

Sarah Silverman por “Sarah Silverman: Someone You Love”

Trevor Noah por “Trevor Noah: Where Was I”

Wanda Sykes por “Wanda Sykes: I’m an Entertainer”

Mejor logro cinematográfico y de taquilla

“Barbie”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3″

“John Wick: Chapter 4″

“Mission Impossible - Dead Reckoning Part 1″

“Oppenheimer”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Taylor Swift: The Eras Tour”

“The Super Mario Bros. Movie”

Más detalles de los Globos de Oro 2024

En el 2021, Los Angeles Times descubrió fallas éticas y una lista de miembros del jurado de los Globos de Oro que no incluía a personas afrodescendientes en la Asociación de Prensa Extranjera, usual encargada de la votación. Así que este 2024 una nota de prensa en la página web se titula “La diversidad al frente y al centro con las nominaciones a los Globos de Oro”.

“La diferencia es evidente”, escribe Tim Gray, vicepresidente ejecutivo de los Globos de Oro. De modo que la competencia se enorgullece de tener nombres femeninos en la mitad de nominaciones a guionistas. Además, dos de seis candidatas a Mejor actriz principal de una película de drama son extranjeras, como la alemana Sandra Hüller (“Anatomía de una caída”) y la estadounidense con descendencia coreana Greta Lee (“Past Lives”).

En el artículo, también se reconoce la diversidad con nominaciones a películas “multiculturales”, como “Killers of the Flower Moon”, “Past Lives” y “American Fiction”.

Este año, los productores, ganadores del Premio Emmy, Glenn Weiss y Ricky Kirshner, serán los showrunner (productores principales) de la ceremonia de los Globos de Oro 2024.