Los Globos de Oro son uno de los trofeos más importantes en la industria del cine y la televisión y este 2024 celebrarán su edición 81 en una ceremonia que será conducida por el comediante Jo Koy y que podrá ser vista a través del streaming.

HBO Max anunció en sus redes sociales oficiales que tendrá los derechos de transmisión. De esta manera, además de la alternativa de la televisión por cable (la gala se puede ver por TNT en América Latina), se podrá seguir el evento en directo por el servicio ‘on demand’.

La ceremonia 2024 de los Globos de Oro se realizará el domingo 7 de enero en los siguientes horarios:

8 p.m. ET (Nueva York, Perú, Colombia, Ecuador)

5 p.m. PT (Los Ángeles)

Fuera de América Latina, en los Estados Unidos, la gala se podrá ver en streaming por el servicio Paramount+ y vía televisión en CBS.

Este 2024, los principales nominados a los Globos de Oro en las categorías de cine son “Barbie”, “Oppenheimer” y “Killers of the Flower Moon”.

En las categorías de televisión, las series más nominadas son “Succession”, “The Last of Us” y “Only Murders in the Building”. Pudes ver la lista completa de nominados en la web oficial de los Golden Globes.