No hay forma democrática de elegir a un rey. Coronar al representante simbólico de una nación es seguir el lazo sanguíneo, respetar la línea de sucesión. Mientras la realidad no cambiará (tú, lector, jamás serás rey o reina), para la ficción hay una forma. El británico Robert Sterne es uno de los privilegiados en hacer que este u otro actor entre a “The Crown” (Netflix), serie que estrenará pronto sus episodios finales. Es uno de los directores de cásting más influyente del Reino Unido, habiendo trabajado incluso en “Game of Thrones” (junto a Nina Gold). Pero es con la serie de la verdadera realeza donde su capacidad fue puesta a prueba.

La historia de cómo Isabel pasó de ser una princesa a convertirse en la Reina Isabel II requirió un triple esfuerzo al del común de las series: Sterne tenía que trabajar para encontrar a la Isabel joven, años después a la de mediana edad y, finalmente, a la monarca anciana. A esto hay que sumarle otros factores que complejizan el proyecto, pero sin los cuales “The Crown” no habría sido unas de las series más vistas del mundo ni tan aclamada como lo es. El director de cásting tenía que pensar en el actor original y qué características debían mantenerse en el heredero del rol. “Pensamos muy cuidadosamente quién sería un buen sucesor a cada una de esas performances, piensas en las cualidades del actor previo, definitivamente”, contó a El Comercio en entrevista por Zoom.

Por supuesto, también hay personajes que no heredan roles, sino que los construyen desde cero. Así pasará en los próximos episodios, cuando Meg Bellamy interprete a Kate Middleton como novia del Príncipe Guillermo y futura Princesa de Gales. “Vimos a muchas personas para el rol, pero un hecho concreto: con Meg fue algo muy directo, fue totalmente brillante cuando llegó”, cuenta Sterne, quien la llamó una segunda vez para asegurarse que sus ojos no le engañaban, que sí era la apropiada. “La idea de Peter Morgan (showrunner) para con ella fue de una persona joven empezando, operando bajo mucha presión, con mucha gracia”.

Pero no basta con elegir a personas para determinados roles, el trabajo está en que los personajes que actuarán juntos tengan química. Funcionó con Meg y Ed McVey (Guillermo), también con Diana (Emma Corrin) y Carlos (Josh O’Connor) en la cuarta temporada. “No eliges a nadie en aislamiento, siempre estás poniendo a un grupo de gente junta, especialmente en ‘The Crown’, cuando armas a una familia de gente y siempre estás muy al tanto de quién va a actuar junto a quién”, sostiene Sterne, que mencionó las ‘lecturas de química’ para asegurarse que todo esté en orden.

Y si hay algo que no se puede predecir, ni controlar, es la reacción de la audiencia ante los actores seleccionados. Algo así ha pasado en la quinta y sexta temporada con Dominic West, el Príncipe Carlos. La discusión en redes es que el actor es guapo, demasiado guapo, a comparación del personaje de la vida real. Al comentarle esto, Sterne dijo no haber estado al tanto de la conversación en medios digitales, pero defendió la elección.

“Creo que lo que él hace es asombroso porque creo es muy difícil interpretar al príncipe Carlos, porque todos tienen una idea sobre quién es este sujeto. Y creo que él y Olivia Williams, que interpreta a Camilla, son absolutamente notables haciéndote creer en su historia de amor y quiénes son. Ellos los hacen parecer personas reales, lo cual es algo muy difícil de cuando hay tantas representaciones de estos personajes en el periódico, en los medios; es un actor asombroso”, dijo.

No faltarán más series y películas donde se recree la saga familiar de la Reina Isabel II. “The Crown”, ya en su recta final, quedará para la historia con su cuadro de una realeza que no lo tiene todo bajo control, cuya humanidad no dista tanto a la del espectador. Y con actores que debieron ascender al trono.