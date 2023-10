Lady Diana toca el piano en la primera escena del trailer de la primera parte de la sexta temporada de “The Crown”, la controvertida historia sobre la reina Isabel II de Reino Unido y el manejo de su prestigioso y demandante cargo a lo largo de los años. La próxima entrega de la serie comienza en el tiempo previo a la muerte de la princesa.

Después de romper relaciones con su exesposo, el príncipe Carlos, Lady Diana sigue su camino y vive los estragos de la decisión que tomó. La prensa la acecha, la reina expresa su intensión de que esté tranquila y sus hijos están preocupados por su madre. Eso se revela en el trailer de la primera parte de sexta temporada de la serie.

Netflix estrena la sexta temporada de "The Crown".

¿Qué se espera de “The Crown”, temporada 6?

Dominic West interpreta a el príncipe Carlos de Gales en "The Crown".

Se espera que la siguiente entrega de la serie cuente el trauma de Reino Unido tras el terrible accidente que sufrió Lady Diana. También se contarán los años de Tony Blair como ministro de Reino Unido entre 1997 y 2007, cuando tienen lugar los atentados del 11 de septiembre y después la Guerra de Irak. Por otro lado, hay mucha espera por la aparición del heredero de Carlos II, el príncipe William, y Kate Middleton, en una historia de romance que no muchos conocen.

Trailer de “The Crown”, temporada 6

Elenco de “The Crown”, temporada 6

Imelda Staunton (Isabel II)

Jonathan Pryce (Felipe de Edimburgo)

Elizabeth Debicki (Lady Diana)

Dominic West (Carlos III)

Ed McVey (William, adulto)

Rufus Kampa (William, joven)

Fecha de estreno de “The Crown”

Elizabeth Debicki es Lady Diana en "The Crown".

La serie de Netflix da un salto temporal importante y eso se percibe con el crecimiento del príncipe William. Por otro lado, el creador de la serie Peter Morgan adelantó que la vida de Harry y Meghan no se abordarán en la última parte de “The Crown”, porque no está interesado en pasarlo los 20 años que quería contar sobre la Reina Isabel II. Entonces, la muerte de la monarca parece que no afectará la trama de la serie.

La primera parte de “The Crown” estrenará el 16 de noviembre, y la parte 2, el 14 de diciembre en Netflix.