En el 2016, una de las obras más famosas y reconocidas de Broadway se puso en escena en el Perú: “In The Heights” (o “En el barrio” en español). El musical lleno de salsa, merengue, hip hop y rap fue dirigido por el peruano Bruno Ascenzo, quien debutó como director de teatro de la mano de Los Productores. Esta obra musical tuvo a 30 actores y bailarines sobre tablas. Hace unos días se estrenó una película basada en este musical en los Estados Unidos y qué mejor momento para revivir datos poco conocidos sobre su puesta en escena en Latinoamérica.

Antes de “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda saltó a la fama con “In the Heights”, un musical que protagonizó y al que le escribió la letra y la música. Esta obra obtuvo 14 nominaciones del premio Tony y ganó cinco, entre ellos Mejor Musical y Mejor Partitura Musical. También recibió el codiciado premio Pulitzer a la Mejor Obra de Teatro, una distinción que pocos musicales han conseguido. Le otorgó a Miranda sus primeros Tony.

En Broadway, se estrenó en el teatro Richard Rodgers de Nueva York el 9 de marzo del 2008, y desde entonces el público estadounidense se rindió ante una obra con ritmos diferentes. Su última presentación fue en el 2011. Sin embargo, en el 2016, tuvo una versión en español en el Perú, en el teatro Luigi Pirandello; y al año siguiente tuvo otra puesta en escena en español, esta vez en Washington, en el Teatro Hispano GALA de DC.

La obra creada por Lin Manuel Miranda cuenta la historia de un grupo de latinos que vive y sueña en el barrio neoyorquino de Washington Heights, el cual tiene el desafío de vivir en una ciudad cuya cultura es muy distinta de la que ellos adquirieron al ir creciendo. Este espectáculo refleja la vibrante comunidad multicultural del alto Manhattan a través de historias de alquileres crecientes, paisajes urbanos y romance.

Versión latinoamericana

La versión dirigida por Bruno Ascenzo estuvo estelarizada por Andrés Salas, Gisela Ponce de León, Anahí de Cárdenas, Verónica Álvarez, Ebelin Ortiz, entre otros grandes actores peruanos. Este musical se estrenó en el teatro Luigi Pirandello el 20 de enero del 2016 y su temporada terminó el 22 de febrero.

Esta versión en español tuvo en la dirección musical a Julio Hernández, mientras que en la dirección vocal contó con Andrea de Martins. Las coreografías estuvieron a cargo de Michael Grijalva y Mia Noel de la academia de baile D1.

Ascenzo dijo en una entrevista para El Comercio en el 2016 que conoció “la obra durante su primer viaje a Nueva York”. “Fue Juan Carlos Fisher quien me la recomendó. No sabía qué estaba a punto de ver, pero la verdad es que esta obra me cambió la vida. Me compré el disco y lo he escuchado desde ese día hasta anoche. Así que siempre he estado en contacto con la música, la historia y los personajes. Decidimos hacerla porque desde hace un tiempo quería dirigir teatro. Así que a la hora de buscar el material nos dimos cuenta de que este era el ideal. Por supuesto, nos plateamos todas las complicaciones que requiere una obra de esta dimensión. Cómo hacer para que se sienta vivo el tema de un gueto de Nueva York en un país con sus propios problemas sociales”.

La dirección

Bruno Ascenzo dijo en una entrevista en el 2016 para la revista Somos que “armar el musical ha sido una empresa grandísima, gigantesca”. “Son muchos campos del arte que tienen que estar en su máxima expresión. Hay que ensamblar las actuaciones, las coreografías, las voces. Desde mi perspectiva como director, la dificultad más grande está en lograr contar la historia sin que esta se pierda en el todo, porque es una obra grande”.

En otra entrevista pero esta vez para El Comercio, dijo: “Decidimos hacerla porque desde hace un tiempo quería dirigir teatro. Así que a la hora de buscar el material nos dimos cuenta de que este era el ideal. Por supuesto, nos plateamos todas las complicaciones que requiere una obra de esta dimensión. Cómo hacer para que se sienta vivo el tema de un gueto de Nueva York en un país con sus propios problemas sociales”.

“Después de leer la obra un par de meses entendí que sí tenía elementos para que nuestro público se identificara con las vivencias de sus personajes”, señaló el director. “Todos tenemos un amigo o un pariente que tuvo que ir a vivir a un país con costumbres diferentes a las nuestras. La obra trata sobre la sobrevivencia y la lucha diaria de las personas que tienen que vivir lejos de su lugar de origen. Hemos trabajado a los personajes sobre la base de la problemática de encajar en un lugar donde originalmente no deberías estar”, añadió.

Personajes

La actriz peruana Ebelin Ortiz dijo a Saltar Intro que fue Bruno Ascenso, a quien llama hijo, el que le propuso el rol de la peluquera en la obra de teatro. “Me llamó y me contó que cuando vio por primera vez esta obra, pensó: ‘este rol es para mi madre’. Ya cuando un director te habla de esa forma la responsabilidad es mucho mayor”, comentó.

“Ahí ya no tienes que cumplir con tu propia expectativa sino también con la de tu director, y Bruno tiene un pincel para dibujar sobre este lienzo en blanco que es las obras de teatro, entonces me sentí muy cómoda con Bruno. Es uno de los directores con los que más me gusta trabajar”, añadió.

“Yo era una las mayores, pertenecía al grupo de los actores mayores, pero también participa en la coreografía de los más chicos. Para mí fue un reto vocal, físico, actoral; muy gratificante”, acotó.

El estreno en el Perú

La actriz recordó cómo fue el estreno de la obra en el Perú. “La gente deliró. Fue hermoso lo que sucedió ese día. Además, tuvimos la suerte de tener grandes actores que daban la talla para cada personaje”, comentó.

“Para mí fue una revelación ver a Verónica Álvarez, ya la había visto pero en papeles pequeños y verla brillar en el escenario fue espectacular. A Gisela (Ponce de León) ya la conocía pero ella siempre tiene algo nuevo quedar en las obras. Yo hacía dupla con Anahí de Cárdenas, y ella también brillaba. En realidad todos brillaron. Los actores adultos y jóvenes.”

La adaptación de la letra y música

Ascenzo reveló que la traducción del texto no fue “fácil”. “Sobre todo el de las canciones. En el original se utiliza mucha jerga y referencias locales. Y nada de eso podría funcionar aquí. De manera que nos ha costado mucho lograr lo que queríamos. Por ejemplo, teníamos la historia de Benny, que no habla español en la obra original. Un detalle que no se puede trabajar aquí de la misma manera que en Broadway. Así que nos hemos enfocado en su historia pero a través del tema de la diferencia de clase entre él y Nina”, comentó.

Por su parte, Ortiz recordó que esta adaptación fue felicitada por el mismo Lin Manuel Miranda. “Recibimos felicitaciones del mismo Lin Manuel saludándonos por nuestro estreno. Fue una gran responsabilidad”.

Anécdota

Ebelin Ortiz contó que durante uno de los ensayos general ocurrió un incidente con la bandera. En esta versión en el Perú, se hicieron algunos cambios a la ficción de Lin Manuel Miranda. Uno de ellos fue que se utilizó la bandera peruana en lugar de otra latinoamericana. “En la obra original no se habla del Perú, pero al hacerla en el Perú y con actores peruanos vimos la opción de hablar del Perú y sacar la bandera”, señala.

“Yo no había colocado la bandera de donde debería sacarla y saco la bandera y el escudo estaba volteado. Y menos mal que esto pasó en un ensayo general y no en vivo. De ahí la importancia de que si un actor usa algún objeto o algo, es el propio actor debe acomodarlo en el lugar porque sabe cómo tomarlo o cómo es más fácil para que el movimiento sea más limpio. Eso me pasó”.

Una peruana en Estados Unidos

La versión dirigida por Bruno Ascenso tuvo dentro de su elenco a la peruana Verónica Álvarez, quién según Ebelin Ortiz “brilló en el escenario interpretando su papel”.

Álvarez es una ex alumna de la escuela D1 de Vania Masías y en el 2017 llegó a formar parte del elenco de la primera versión en castellano del musical “In the Heights” en Washington. La actriz peruano-dominicana interpretó a Vanessa, una chica de un barrio humilde que va a la gran ciudad en busca de sus sueños.

LA FICHA DE LA OBRA EN EL PERÚ:

“En el barrio”, de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes.

Elenco: Andrés Salas, Gisela Ponce de León, Anahí de Cárdenas, Ebelin Ortiz.

Dirección musical: Julio Hernández.

Dirección vocal: Andrea de Martins.

Coreografías: Michael Grijalva, Mia Noel (D1).

Dirección de Arte: Mario Frías.

Iluminación: Mario Ráez.

Producción: Natalia Urrutia (Los Productores).

Lugar: Teatro Pirandello (Av. Petit Thouars cuadra 10, Santa Beatriz).

LA PELÍCULA

La película “In The Heights”, protagonizada por Anthony Ramos y Leslie Grace, está disponible en HBO Max. En América Latina se podrá ver desde el 29 de junio, cuando la plataforma comience a operar en más de 30 países de la región.

