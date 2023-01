Una de las películas más exitosas de DC vuelve con una secuela muy esperada. Estamos hablando de “Shazam!: Fury of the Gods”, la segunda parte de la cinta en solitario del personaje protagonizado por Zachary Levi en donde tendrá que enfrentarse a un antiguo peligro que ha revivido aunque no lo hará solo, sus hermanos estarán con el en su batalla más dura.

¿Cuándo se estrena “Shazam!: Fury of the Gods”?

La película llegará exclusivamente a las salas de cine este 16 de marzo de 2023.

¿Quiénes actúan en “Shazam!: Fury of the Gods”?

“¡Shazam! La furia de los Dioses” es protagonizada por miembros del elenco que regresan como Zachary Levi (“Thor: Ragnarok”) como Shazam; Asher Angel (“Andi Mack”) como Billy Batson; Jack Dylan Grazer (“It Chapter Two”) como Freddy Freeman; Adam Brody (“Promising Young Woman”) como Superhéroe Freddy; Ross Butler (“Raya and the Last Dragon”) como Superhéroe Eugene; Meagan Good (“Day Shift”) como Superhéroe Darla; D.J. Cotrona (“G.I. Joe: Retaliation”) como Superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey (“Annabelle: Creation”) como Mary Bromfield / Superhéroe Mary; Faithe Herman (“This Is Us”) como Darla Dudley; Ian Chen (“A Dog’s Journey”) como Eugene Choi; Jovan Armand (“Second Chances”) como Pedro Pena; Marta Milans (“White Lines”) como Rosa Vasquez; Cooper Andrews (“The Walking Dead”) como Victor Vasquez; con Djimon Hounsou (“A Quiet Place Part II”) como Mago. Se unen al elenco Rachel Zegler (“West Side Story”), Lucy Liu (franquicia “Kung Fu Panda”) y Helen Mirren (“F9: The Fast Saga”).

Tráiler oficial de “Shazam!: Fury of the Gods”