El capítulo “El segundo de su nombre” (1x03) se estrenó hace algunos días y en este se muestra la celebración del nuevo hijo del rey Viserys I: Aegon, hermano menor de la princesa Rhaenyra. Durante este episodio, al equipo de “House of the Dragon” se les escapó un pequeño error en edición pero no fue ignorado por sus seguidores.

¡ATENCIÓN: SPOILERS!

Aegon, el primogénito varón del rey Viserys I en "House of the Dragon". / HBO Max

No es la primera vez

La serie “Game of Thrones” fue víctima de varias bromas en las redes sociales debido a algunos errores de edición a lo largo de sus ocho temporadas. Nadie puede olvidar, por ejemplo, que durante la última temporada en el set de grabación apreció un vaso de café de la famosa cafetería Starbucks.

En respuesta, la cadena HBO dijo en ese momento: “En respuesta a las consultas de aquellos que vieron una taza de café de servicios artesanales en el episodio del domingo por la noche de ‘Game of Thrones’: el café con leche que apareció en el episodio fue un error”. “Daenerys había pedido un café a base de hierbas. Un té”, añadieron.

El vaso parece ser de Starbucks, y se encuentra cerca de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). (Foto: HBO)

Su precuela no se ha podido salvar de estos errores de edición.

Nuevo error

El tercer episodio de “House of the Dragon” no ha roto la tradición y dejó ver los dedos del rey Viserys I, interpretado por Paddy Considine sin editar dejándolo ver de color verde.

En la imagen que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver el dedo meñique y anular del rey. Como se recuerda, en los anteriores capítulos él sufrió una lesión a la que intentaron curar con sanguijuelas pero no lograron salvar sus dedos.

Error a la vista: Paddy Considine en el tercer episodio de "House of the Dragon".

En el tercer episodio, se muestra que tiene muñones en lugar de dedos. Quienes estuvieron a cargo de los efectos visuales para borrar los dedos del actor Paddy Considine, se les pasó hacerlo correctamente y en la última escena que aparece en pantallas se puede ver cómo sus dedos están envueltos en tela de pantalla verde.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM: