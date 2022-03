Conforme a los criterios de Saber más

¿Un comediante liderando una nación? Este hito lo logró Volodímir Zelenski. El mandatario ucraniano fue humorista televisivo antes de entrar en la política y enfrentar el ataque militar de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la frontera ucraniana. Vive una guerra con Rusia, el conflicto que no retrató su comedia de 2015 “Servidor del pueblo” (2015), una creación de Kvartal 95, la productora de Zelenski. Fue su guion: un profesor de historia en la secundaria que por cuestión de suerte se volvería líder del país. Hoy, en la vida real, es una figura a la que no solo se le entiende desde la perspectiva diplomática, sino también desde el arte de su performance.

De ser comediante a ser un líder político, lo mismo ocurrió con Francisco Everardo Oliveira Silva, conocido como el payaso Tiririca antes de ser diputado por el estado de São Paulo (Brasil). Como pasó con Jimmy Morales, quien ganó las elecciones presidenciales en Guatemala en 2016, después de su paso por la televisión como humorista. Una de las películas de este último, “Un presidente de a sombrero”, casualmente satiriza el sistema político guatemalteco, que él mismo lideró en la realidad. De igual modo, Volodímir Zelenski escribió las líneas de su futuro antes de crear el partido político centrista que lleva el mismo nombre de la sitcom, “Servidor del pueblo”.





El arte tiene la capacidad de susurrar al oído ciertas premoniciones. Después de lanzar la ficción televisiva (2015) y la secuela cinematográfica (2016), Zelenski hoy es casi un héroe de guerra que vemos vestido de militar en videos publicados en su cuenta de Instagram. El pueblo ucraniano respira el aliento motivador de sus mensajes e ímpetu de no dejar el campo de batalla ante una amenaza. Algo que sí hizo el expresidente ucraniano, Viktor Yanukóvich, cuando huyó de Kiev en medio de las protestas en contra de su política de Gobierno y la demanda del pueblo de que Ucrania firmara el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Esto lo retrata el documental “Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom” (Netflix), el estallido de miles de ucranianos en las calles de Maídan, la Plaza de la Independencia de Kiev, que salieron a manifestarse pacíficamente en 2013. Ellos alzaron la voz, luego con cascos sobre la cabeza y chalecos antibalas improvisados, por 93 días: “¡Hagan lo que queremos!”, “¡Ucrania es parte de Europa!”, entre otras demandas organizadas. Sus palabras delataban ese sentimiento nacionalista ucraniano frente a la policía especial, que les lanzaba bombas lacrimógenas y emitía disparos. Según Human Rights Organizations (al final de la película), 125 personas fueron asesinadas y 65 seguían desaparecidas en la capital.

Años después de la explosión social en Kiev, un periodista australiano, Jonathan Swan, de la empresa de medios, Axios, viajó a Kiev para grabar un capítulo de la serie documental que tiene el mismo nombre de la compañía. Es una entrevista con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que está disponible en HBO Max desde el año pasado. Con la cabeza levantada y de vez en cuando sonriente, el presidente de Ucrania responde a las preguntas del reportero sobre el interés de su país ante Estados Unidos, a quien desea tener como aliado. El mensaje de esa conversación fue claro: “Necesitamos tu ayuda para confrontar a Rusia”, según dice Swan en el inicio del episodio.

“Creo que si alguien supiera exactamente cómo hacerlo (sacar a Rusia de territorio ucraniano), esa persona lo hubiese hecho. La guerra está en su séptimo año. Pero hay ciertos pasos. Primero, está la unificación. La unidad de las personas en todo el mundo, que comenzará a presionar a las personas o las políticas de quienes no respeten la ley y el orden internacional. (…) Lo que enfrentamos ahora es una guerra de información. Estados Unidos es uno de los grandes ejemplos de cómo esto sucede. Lo olvidamos pero hace tiempo ya, que las armas de la información son más poderosas que las nucleares. Lo que ocurrió en Dombás, por ejemplo. En la primera etapa, no se utilizaron armas. La primera etapa fue sobre información”, advirtió el presidente ucraniano a Swan.

LA DEFENSA

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, violó el derecho internacional en su máxima expresión el lunes al mandar tropas a Donetsk y Lugansk, en la región de Donbás. Además, existe una disyuntiva de aceptar o no a Ucrania como miembro de la OTAN, algo que Rusia simplemente no concibe en sus intereses políticos. Y entre otras cuestiones, la semana pasada el ejército ruso bombardea Kiev, la capital de la ciudad. En un mensaje a la nación hace cinco días publicado por la agencia EFE, Vladimir Putin justifica el ataque por el lado humanitario: “No nos han dejado ninguna otra oportunidad para proteger a Rusia, a nuestra gente, excepto la que nos veremos obligados a usar hoy”. Se refería a la supuesta protección de los separatistas pro rusos que se encuentran en territorio ucraniano. Una actuación que atrajo más sanciones internacionales, desde que Japón imposibilitó la obtención de visas a ciertos ucranianos hasta que la FIFA le quitó al país la opción de participar en el Mundial Qatar 2022.

Pero el líder del país está más en movimiento que nunca. Los mensajes de Volodímir Zelenski han sido: “No quiero mis fotos en sus oficinas, porque el presidente no es un ícono, un ídolo o un retrato. Cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas cada vez que estén tomando una decisión”, “Aquí estoy, no bajaremos las armas, estaremos defendiendo a nuestro país, porque nuestra arma es la verdad y nuestra verdad es que esta es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos, y defenderemos todo esto”. Según la embajada de Ucrania en Gran Bretaña, cuando Estados Unidos ofreció al mandatario ucraniano una operación de rescate para evacuarlo del país, él dijo “lo que necesito son municiones, no un aventón”. Es decir, ‘de aquí no me voy, gracias’.

Al director del canal France 24 en español, Álvaro Sierra, le parece interesante que Volodímir Zelenski, viniendo de la televisión, logre presencia como el líder de un país atacado. “Ha hecho muchas declaraciones para posicionarse, no tanto mediáticamente, sino frente a los ucranianos y por supuesto frente al mundo exterior como el líder de la resistencia ucraniana”, comenta a Saltar Intro.

“En una guerra, los liderazgos son absolutamente decisivos, porque eso genera moral. Desde el punto de vista de la moral de las tropas, los ucranianos tienen una ventaja sobre los rusos: están defendiendo su país y sus familias, y los rusos son sus atacantes. Zelensky lo que está haciendo es cabalgar sobre esa ventaja. No tanto para ganar poder mediático. Lo que necesita y lo que está haciendo, porque sobre todo está usando redes sociales, es poder comunicarle a su gente: aquí hay un líder. Y adelantar esta defensa”, apunta Sierra, quien lidera un equipo de factchecking para combatir la desinformación de imágenes de la guerra en Ucrania que aparecen en Twitter, Instagram, Youtube, etc.

Vladimir Putin apunta los misiles a Ucrania, mientras una avance de 100 mil hombres por hora, según el cálculo del director de France 24, acecha el territorio ucraniano. “Mi opinión es que el mundo no veía una confrontación de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. (…) Una movilización de ese tipo no ha habido ni en Siria ni en las otras guerras que nos ha tocado vivir en esta generación”, advierte Sierra. Aún así, el ejército ruso no ha podido arrasar con Kiev, porque “su defensa está siendo heroica”, observa el internacionalista Carlos Novoa, en la medida que se apresuran las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

“El antecedente del presidente de Ucrania es que fue un comediante. No es un político tradicional. Le facilita el rostro que debe poner en cuestiones políticas. Una vez que se produjo la invasión, supo manejar la situación con respecto a sus pobladores. Porque sabe qué rostro poner y porque es una cuestión coyuntural. Cualquier presidente de Ucrania, sea político tradicional o no tradicional y de cualquier régimen, hubiese cumplido el mismo papel. Yo no veo que un político de un país como Ucrania tenga una respuesta diferente a la Zelenski. Por un lado, denunciando la invasión rusa, según ellos. Denunciando las atrocidades, los abusos. Y al mismo tiempo, no rindiéndose hasta el final y sometiéndose a la defensa”, apunta Novoa a Saltar Intro.

Palabras que no se pueden pronunciar en la prensa rusa, como “ataque” o “invasión”, Volodímir Zelenski las repite en los videos que publica en sus redes sociales. Es un arte, aunque no lo parezca, que está en su performance sumada al heroísmo de un pueblo en guerra. Es lo que, por ahora, puede mover más rápido las piezas del tablero diplomático. Aunque todavía es una larga batalla.

