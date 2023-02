”The Last of Us” llega este 5 de febrero a su cuarto capítulo con una audiencia cada vez más grande y la crítica considerándola ya una de las grandes sorpresas televisivas del 2023. En su nueva entrega, la serie promete mucha acción y la presentación de nuevos personajes.

El cuarto capítulo de “The Last of Us” contará con la dirección de Jeremy Webb, quien ha ganado varios premios Emmy por su trabajo en reconocidas ficciones. Entre ellas: “The Umbrella Academy”, “Downton Abbey” y “Masters of Sex”.

A continuación respondemos todas las preguntas que te debes estar haciendo de cara al estreno del capítulo 1x04 de “The Last of Us”.

¿Cuál es el título del capítulo nuevo de “The Last of Us”?

El nuevo episodio se llama “Please, Hold My Hand” y la sinopsis indica: Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) llegan a la ciudad de Kansas, y conocemos un nuevo grupo llamado los Cazadores.

The Last of Us, episodio 3

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de “The Last of Us”?

El nuevo episodio de “The Last of Us” se estrena hoy domingo 5 de febrero a las 21:00 horas en la zona horaria del Perú. Estos son todos los horarios por país:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay: 11:00 p.m.

¿Dónde se podrá ver el capítulo 4 de “The Last of Us”?

El episodio lo podrás ver a través de la plataforma de streaming HBO Max en los horarios antes explicados, de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Link para ver el capítulo 4 de “The Last of Us” legalmente

El cuarto capítulo de “The Last of Us” estará disponible en streaming a la par que en la señal por cable de HBO. Lo primero que tienes que hacer para poder verlo en streaming es ingresar a ESTE LINK que te direccionará a la web oficial de HBO Max. Una vez que accedas, verás la plataforma de streaming, donde podrás crearte una cuenta para poder seguir el capítulo.

¿Cuánto cuesta ver “The Last of Us” en HBO Max?

HBO Max cuenta con tres planes. El más económico es el de 1 mes. Por 29,90 puedes acceder a todo el contenido del servicio, incluido el nuevo episodio de “The Last of Us”. Los otros planes de la plataforma son:

3 meses por 79.00.

1 año por 254,90.

Tráiler oficial del capítulo 4 de “The Last of Us”

Este es un avance de lo que veremos esta noche en la serie de HBO Max:

¿Qué pasó en el capítulo 1x03 de “TLOU”?

En el anterior capítulo de “The Last of Us”, la historia se centró en un personaje muy recordado por los fans de los videojuegos: Bill. Interpretado por Nick Offerman, el personaje se nos presenta como un hombre solitario que ha logrado construir un lugar seguro en su hogar, donde vive una vida aparentemente normal mientras afuera el mundo está en pleno apocalipsis.

En el capítulo 1x03 descubrimos cómo Bill conoce a Frank, interpretado por Murray Bartlett. Ambos personajes se enamoran y somos testigos de cómo construyen una vida en pareja a pesar de las dificultades a causa de la pandemia de zombies que vive el mundo.

Finalmente, la historia cierra con Joel y Ellie yendo a la casa en la que alguna vez vivieron Frank y Bill. Esta vez, ambos van para hacerse de provisiones y continuar su camino.

Además… Más información “The Last of Us” es una adaptación del videojuego de Playstation de la empresa Naughty Boy. La serie desarrolla un mundo distópico en el que la expansión de un hongo convierte a las personas en caníbales. Solo una pequeña, interpretada por Bella Ramsey, es inmune al hongo y se presenta como una esperanza para la raza humana.