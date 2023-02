“The Last of Us” ha llegado a un momento crítico en la serie puesto que ya ha entrado a la mitad de temporada y aquí tenemos ya la fecha, hora y canal confirmado del capítulo 5 de la saga de HBO donde Joel y Ellie siguen su camino por encontrar a Tommy.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “The Last of Us”?

En el episodio 4 de “The Last of Us”, nuestros protagonistas estaban camino a Kansas City pero se vieron atrapados en una ciudad llena de autos destruidos, por lo que no pudieron avanzar.

Una vez llegados aquí, fueron atacados y Ellie usó su pistola para incapacitar a un chico que posteriormente fue asesinado por Joel. Este muchacho era el hijo de la líder de un grupo armado que vivía ahí y que andaba en búsqueda de Sam y Henry, nuevos personajes que se encontraron con los protagonistas en un edificio.

Fecha del capítulo 5 de “The Last of Us”

El capítulo 5 de “The Last of Us” se estrena este viernes 10 de febrero debido al cambio de HBO por el Super Bowl LVII.

Hora del capítulo 5 de “The Last of Us”

México: 8 p.m.

8 p.m. Guatemala: 8 p.m.

8 p.m. Honduras: 8 p.m.

8 p.m. El Salvador: 8 p.m.

8 p.m. Nicaragua: 8 p.m.

8 p.m. Costa Rica: 8 p.m.

8 p.m. Perú: 9 p.m.

9 p.m. Colombia: 9 p.m.

9 p.m. Panamá: 9 p.m.

9 p.m. Ecuador: 9 p.m.

9 p.m. Venezuela: 10 p.m.

10 p.m. Bolivia: 10 p.m.

10 p.m. República Dominicana: 10 p.m.

10 p.m. Puerto Rico: 10 p.m.

10 p.m. Paraguay: 11 p.m.

11 p.m. Chile: 11 p.m.

11 p.m. Argentina: 11 p.m.

11 p.m. Uruguay: 11 p.m.

11 p.m. España: 3 a.m. del sábado 11 de febrero

Canal de transmisión del capítulo 5 de “The Last of Us”

El nuevo episodio de “The Last of Us” será transmitido en todo Latinoamérica a través de la señal de HBO y en simultáneo por la señal de streaming de HBO Max.

Actores de “The Last of Us”

Pedro Pascal (Joel Miller)

Bella Ramsey (Ellie)

Merle Dandridge como Marlene

Gabriel Luna como Tommy Miller

Cómo se llama el capítulo 5 de “The Last of Us”

El capítulo 5 de “The Last of Us” tiene de nombre “Endure and Survive”.

Tráiler oficial del capítulo 5 de “The Last of Us”

¿Dónde puedo ver los demás capítulos de “The Last of Us”?

Todos los capítulo de la serie de “The Last of Us” puedes verlo a través de la plataforma de streaming de HBO Max.