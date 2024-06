Sobre la segunda temporada

“House of the Dragon” es el spin-off de Game of Thrones. La serie está basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin y se ambienta unos 200 años antes de la trama de la serie original. Al igual que los personajes de “Game of Thrones”, “La casa del dragón” muestra la pelea para sentarse en el Trono de Hierro.

La primera temporada contaba cómo los señores de Westeros eligieron a Viserys Targaryen para suceder al rey anterior, Jaehaerys Targaryen. Lo hicieron durante el Gran Consejo de Harrenhal, tal y como explican en la descripción oficial del personaje.

Tras las muerte del rey, su heredera es Rhaenyra Targaryen, hija mayor del rey Viserys. A pesar de su condición privilegiada, cuenta con un impedimento para su ascenso al trono: es una mujer, y a los señores de los Siete Reinos no les agrada que una mujer se coloque la corona sobre sus sienes.

Allí entrará a tallar Aegon II Targaryen, el hijo varón del rey Viserys, fruto de su segundo matrimonio, esta vez con Alicent Hightower.

Esta segunda temporada desarrollará la lucha por el Trono de Hierro entre los Negros, facción dirigida por Rhaenyra Targaryen; y los Verdes, grupo liderado por Alicent Hightower y su hijo, el rey Aegon II Targaryen.

Estos son los actores que forman parte del reparto de “House of the Dragon 2″:

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Olivia Cooke (Alicent Hightower)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

Fabien Frankel (Criston Cole)

Steve Toussaint (Lord Corlys)

Eve Best (Rhaenys Targaryen)

Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)

Harry Collett (Jacaerys Velaryon)

Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen)

Bethany Antonia (Baela Targaryen)

Phia Saban (Helaena Targaryen)

