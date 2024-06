“House of the Dragon” estrenó su segunda temporada con varias sorpresas, entre ellas una nueva secuencia de créditos de apertura, un detalle que marca la diferencia con “Game of Thrones”, que mantuvo sus créditos de apertura casi inalterados a lo largo de sus ocho temporadas, con solo cambios en las ubicaciones presentadas.

El nuevo ‘opening’ de la serie mantiene la música de fondo compuesta por Ramin Djawadi, pero agrega detalles históricos sobre la familia Targaryen.

A través de un hermoso y detallado bordado, vemos fluir la sangre a lo largo de un tapiz que muestra diversos lugares, dragones y numerosos jinetes de dragón de cabello blanco platino.

Además, se presentan el símbolo de la Casa Targaryen, una representación de King’s Landing y varias escenas destacadas de la primera temporada. Entre estas se encuentran los eventos del estreno de la serie, cuando el Rey Viserys (Paddy Considine) fue elegido para heredar el Trono de Hierro sobre Rhaenys Targaryen (Eve Best), así como la representación de la joven Rhaenyra (Milly Alcock) frente a su versión adulta (Emma D’Arcy).

essa abertura nova está infinitamente melhor que a da temporada passada #houseofthedragon pic.twitter.com/hKTGSxzH7c — l̶i̶m̶a̶ ̶s̶t̶o̶n̶e̶ ̶ (@favdickinson) June 17, 2024

En el ‘opening’ de la primera temporada, la sangre creaba el árbol genealógico Targaryen, mientras que ahora representa escenas en un tapiz.

“House of the Dragon 2″ contará con 8 episodios. El último de ellos se estrenará el 4 de agosto.

