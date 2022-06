Amado y odiado tal vez con la misma magnitud, Adam Sandler nunca pasó desapercibido en Hollywood. Se le acusa de perpetrar un legado de películas comerciales que tienen en la intrascendencia su principal virtud. Pero más que eso, de superarse cada vez que Netflix –la cadena de streaming que confió en él desde hace unos años--- le aprueba un nuevo proyecto.

Pese a esto, y en honor a la verdad, no todo es absurdo en las cintas que tienen como protagonista a este actor nacido en Nueva York. El sacrificio de amor que hace por Lucy Whitmore (Drew Barrymore), su novia con amnesia en “Como si fuera la primera vez”, es un producto romántico capaz de robarte suspiros. Algo similar podríamos decir cuando –mucho más atrás, en 1999—funge de padre adoptivo del pequeño Frankenstein (Julian McGrafth/Cole Sprouse) en la comedia “Un papá genial”. Por último, y quizás en el ejemplo más reciente de su capacidad de desdoblamiento, en “Diamantes en bruto”, Sandler es capaz de interpretar a un joyero ludópata que se mete en aprietos por su ambición.

Alejada de cualquier idea de ridículo o exageración también se ubica “Garra” (“Hustle”), el nuevo filme que acaba de estrenarse en Netflix. Dirigida por Jeremiah Zagar, esta película de casi dos horas de duración puede encajar perfectamente en el género de los dramas deportivos. Aquí tenemos al actor de 55 años interpretando a Stanley Sugerman, un reclutador basquetbolistas trabajando para el equipo de los Philadelphia 76ers, uno de los más emblemáticos clubes de la NBA.

Solo estos primeros datos nos arrojan ciertas luces sobre lo que vendrá. Estamos hablando de una ficción basada en uno de los deportes más populares de los Estados Unidos. Detrás del proyecto está no solo Happy Madison –la productora de Sandler—sino principalmente Lebron James, el basquetbolista más millonario en actividad. Así pues, puede uno suponer que detrás de la historia de Bo Cruz (como se llama el protagonista de la cinta, interpretado por el basquetbolista español Juancho Hernangómez) hay por lo menos una idea con sustento.

Adam Sandler es Stanley Sugerman en "Garra" / Scott Yamano/Netflix

Pero vamos al punto: ¿Qué hay detrás de “Garra”? Aunque el argumento muestra cómo un humilde albañil español de 22 años es recogido por un cazatalentos estadounidense tras haberlo visto jugando en una calle cualquiera de Mallorca, lo cierto es que este drama tiene como plato fuerte la historia de un tipo que entregó su vida a la industria del baloncesto (Stanley Sugarman), con todo lo que eso conlleva (dejar de lado su tiempo personal, alimentarse mal, descuidar a su familia) y que –por su talento encontrando joyas sin pulir—creyó sentirse indispensable.

El problema está –y esto es quizás el más grande de los aciertos de la película—en que, salvo los dueños, todos somos simples piezas de algo mucho más grande. Por eso cuando Stanley busca que el prepotente dueño de los Philadelphia 76ers, Vincent (Ben Foster) contrate a Bo Cruz y este lo rechaza, su mundo parece venirse abajo. “Llevo 30 años en la liga y siento que no soy nada. No existo”, dice ante el abrazo de su comprensiva esposa Teresa (Queen Latifah).

Juancho Hernangómez es un basquetbolista español en la vida real. "Garra" marca su debut actoral / Scott Yamano/Netflix

La idea de “prescindible” vs. “imprescindible” queda absolutamente clara en el primer nudo de “Garra”. Pero hay más. Nuestro protagonista recluta prospectos de basquetbolistas en distintas latitudes. Viaja, duerme mal, come pésimo y apenas habla con su familia por videollamada. Detrás de todo esto está su propio sueño: ser entrenador del equipo. Si lo logra o no, no corresponde decirlo para no ‘spoilear’, sin embargo, lo importante aquí es decir que la película de Jeremiah Zagar es fundamentalmente el relato de alguien que ama lo que hace. El básquetbol resulta entonces, solo el ambiente –o el telón de fondo—que nos acompaña por 120 minutos.

Algo que no pasará desapercibido para los fanáticos de este deporte es lo bien producida que se encuentra la película en mención. Se respira NBA desde las camisetas, hasta los vestuarios, pasando por las transmisiones deportivas y, por supuesto, todo apoyado por ‘cameos’ de grandes figuras de la talla de Dirk Nowitzky, Shaquille O’Neal, Allen Iverson, entre otros. Mención aparte para el retrato fino de una ciudad como Filadelfia que nos propone Zagar. No es sorpresa decir que estamos ante una de las zonas que más (y mejor) viven el deporte en los Estados Unidos.

Tal vez por eso no sorprenderá a nadie que en un momento Stanley y su ‘recogido’ diamante en bruto realizan un homenaje nada asolapado a “Rocky”, la saga de box que también tenía a un deportista reservado y brillante, apoyado por un entrenador absolutamente convencido, tal vez hasta la obsesión, de su capacidad en el juego. Aquí pues, las imágenes de sudor, esfuerzo en el gimnasio, palabras de aliento, caídas y levantadas, siempre con motivadora música de fondo, serán el tema central durante varios minutos.

Juancho Hernangómez como Bo Cruz y Adam Sandler como su entrenador en "Garra" / Scott Yamano/Netflix

Sobre la interpretación de Juancho Hernángomez como Bo Cruz habría que decir que, sin duda el hecho de que este sea un basquetbolista profesional facilita una interpretación mucho más realista, sumándole una nueva anotación al balance final de nuestro análisis. Bo, sus silencios, las gotas de sudor que caen por su frente, y las (pocas) lágrimas que caen de brotan de sus ojos cuando el sueño parece venirse abajo se nos hacen una mezcla creíble. Tal vez aquí habría que mencionar, además, la química que parecen haber logrado en rodaje Sandler y Hernángomez. El primero como un recorrido actor de éxitos y fracasos, y el segundo como representante hispano de un deporte que, aunque popular, aún no llega a ser global como sí pasa con el fútbol.

“Garra” es un drama que cumple su propósito de mostrarnos cómo más allá de los millones de dólares que rodean una industria deportiva como el básquetbol, en el medio siempre estarán las personas. Los deportistas con sus problemas de personalidad y sus virtudes sobre el campo de juego, pero también los reclutadores, aquellos que se llevan el crédito de la popularidad si descubren una mega estrella, pero que –en el otro extremo-- si finalmente esto no se logra, corren el riesgo de terminar en el más oscuro anonimato.

GARRA/ NETFLIX Sinopsis: Cuando un desafortunado cazatalentos de básquetbol encuentra un jugador excepcional en España, se dispone a demostrar que pueden triunfar en la NBA. Título original: “Hustle” Duración: 118 minutos. Clasificación: 16 años Género: Drama