“En última instancia, mi vida ha mejorado tremendamente al trabajar contigo”, le dice Jonah Hill a su psicólogo Phil Stutz en una escena del documental. De pronto, suena una alarma. Es hora de su medicina para el Parkinson. El especialista resta importancia al sonido, porque está atento a la conversación con el actor. El hombre de 75 años toma sus pastillas y después continúa hablando con él sobre los años de depresión por los que pasó y cómo las herramientas de la terapia lo ayudaron a superar el dolor y la ansiedad en la etapa más dura de su carrera en Hollywood.

Las “herramientas” son varios dibujos que tienen nombres como “la fuerza vital”, una pirámide de tres aspectos humanos valiosos, o “el laberinto”, un cúmulo de traumas que ponen la vida de una persona en pausa, etc. Hill no lo menciona, pero los conceptos del documental son parte del libro “The Tools” de Phil Stutz y el terapeuta Barry Michels. Ambos son conocidos en Hollywood por tener actores, guionistas y productores de cine como pacientes. Joaquin Phoenix, el protagonista de “Joker” (2009) es, de hecho, el productor principal de “Stutz” y un antiguo paciente del médico.

En la página web (thetoolsbook.com) de Phil Stutz (en la fotografía) y Barry Michels, aparece un apartado que se llama "herramientas", el cual despliega tres categorías: resolver los problemas comunes, explorar todas las herramientas, y el trabajo con la sombra. Se trata de una serie de conceptos escritos por los autores en su libro "El método: The tools".

"Stutz ha creado una metodología sobre la base de su experiencia, que científicamente, quizá, no está sustentada" Christian Martínez Monge, psicólogo clínico (Perú)

“Stutz ha creado una metodología sobre la base de su experiencia, que científicamente, quizá, no está sustentada”, advierte el psicólogo clínico Christian Martínez Monge. “Para que sea científicamente válido, tendrían que demostrarse casos clínicos y haber más investigación. Pero eso no quita que esa terapia haya sido exitosa para Jonah Hill”.

Phil Stutz tiene un enfoque directivo o confrontacional en la terapia con el actor Luis Armijo, psicólogo clínico (Perú)

“Phil tiene un enfoque directivo o confrontacional en la terapia con el actor”, dice el psicólogo clínico Luis Armijo. “Él genera un vínculo con su paciente. Al inicio, en el documental, se habla de que la función es compartir las herramientas del actor en su vida, pero al final menciona algo totalmente distinto, pues se honra la relación entre ambos. Eso me parece mucho más sanador”.

Martínez y Armijo coinciden en que el mensaje final del documental es más potente que las herramientas de la terapia, donde Jonah Hill habla de sus demonios para que el público se identifique con los dibujos de Stutz. Sin embargo, los psicólogos aceptan la importancia de la pirámide de fuerza vital, el collar de perlas y la foto instantánea, entre otras varias mencionadas en la película.

“Stutz” de Netflix: la pirámide de fuerza vital

La pirámide de fuerza vital: yourself (la persona misma, traducido al español), people (la gente) y body (cuerpo). Del documental "Stutz" de Netflix.

Jonah Hill no se quitó la camisa en la playa “hasta que tuvo 30 años”, dijo el actor en una publicación en su cuenta de Instagram en 2021. Con un padre que era contador de los Guns N’Roses y una madre diseñadora de vestuario de películas, estaba destinado a caer en el mundo del espectáculo de alguna forma. Años más tarde, la fama lo atrapó y empezó la ansiedad de no poder quitarse los paparazzi de encima. Pero, en una industria invasiva como Hollywood, solo pensaba en cómo ser más atractivo para las personas.

En la película "Superbad" (2007), Seth (Jonah Hill) es un joven estudiante que quiere perder la virginidad y se meterá en muchos problemas por buscar ese objetivo.

“El ejercicio y la dieta se me planteaban como si hubiera algo malo en mi aspecto, pero nunca se me propusieron en términos de salud mental. Me gustaría que se le presentara a la gente de otra forma, porque, en mi caso, eso causó muchos problemas”, comenta Hill a Stutz durante la conversación que tienen en el documental.

La pirámide de fuerza vital, semejante a la del psicólogo Abraham Maslow (1908-1970), sirve para cualquier persona que crea que nada de lo que hace tiene sentido o no encuentre un rumbo concreto. Consta de tres niveles: el cuerpo, la gente y el ser interior: en palabras simples, consiste en hacer ejercicio, relacionarse con los demás y creer en sí mismo. “El concepto se relaciona con el mismo Freud, que habla de confiar mucho en el cuerpo para darse ese impulso vital, porque a veces solo la mente lleva a la depresión”, explica el psicólogo Luis Armijo.

“La depresión tiene que ver con la incapacidad de poder verse apto para hacer cosas. Por eso, entender esta herramienta ayuda a atenuar el dolor emocional, pero no eliminarlo. Aún así, sirve para recordar nuestra fuerza vital, conectar con otras personas y resolver el problema emocional uno mismo”, agrega el especialista.

“Stutz” de Netflix: el collar de perlas

El collar de perlas. Del documental "Stutz" de Netflix.

En la mitad del año pasado, Jonah Hill decidió salir del ojo público y dejar de promocionar las películas donde trabajaba. Anunció el documental que rodaba junto a Phoenix y Stutz, y luego desapareció. Esto fue una decisión acertada para su psiquiatra, porque el actor venía de una depresión relacionada con su fama y su cuerpo. Las críticas sobre su aspecto físico llovían en los titulares, los paparazzi lo seguían y todavía no sabía cómo manejar el sufrimiento por la pérdida de su hermano mayor Jordan Feldstein (1977-2017).

“Conocerte y llevar nuestro proceso se dio por la desesperación de sentirme más feliz”, le dice Hill a Stutz en la película.

El collar de perlas es una herramienta que el psiquiatra enseña a su paciente para sobrellevar la adversidad, entendiendo que siempre “habrá mierda dentro”, una expresión que grafica con un punto negro dentro de un círculo. En el dibujo, también coloca rayas y más círculos, que son acciones. Cada acción tiene el mismo valor. Con ello, se refiere al “cliché” de “seguir adelante”, en sus palabras.

“La felicidad y el sufrimiento son monedas con dos caras distintas. Porque siempre tienen una carga de miedo y angustia. En la psicología, está demostrado que una manera de generar relaciones en la mente es a través de metáforas y figuras, como hace Phil con su paciente para explicarle que, incluso cuando ‘sigues adelante’, lo que hagas no será perfecto, pero te mantendrá avanzando”, asegura el psicólogo Luis Armijo.

“Stutz” de Netflix (H3): la foto instantánea, alías ‘El reino de la ilusión’

La foto instantánea. Del documental "Stutz" de Netflix.

Hasta 2013, Jonah Hill era un actor conocido por películas de comedia como “Supercool” (2007) y “Comando especial” (2014), pero había luchado por firmar en cintas importantes para la industria, como “El lobo de Wall Street”, de Martin Scorsese. Estaba tan desesperado por trabajar con ese director que accedió al sueldo mínimo según el Sindicato de Actores de los Estados Unidos, 60.000 dólares. (Leonardo Di Caprio cobró 10 millones de dólares por el papel protagónico). Así, en 2014, fue nominado a los Premios Oscar para mejor actor de reparto por su exitoso rol.

Jonah Hill y Leonardo Di Caprio participan en la película de 2013 "El lobo de Wall Street".

“Antes de conocerte, era un chico tremendamente inseguro y luego pensé que el éxito y los premios me harían evitar el dolor de la vida, así que trabajé muy duro para llegar a esa imagen perfecta. Debido a mis privilegios y suerte, llegué relativamente temprano. Pero cuando nada de esos éxitos curó mi dolor, me deprimí muchísimo más”, comenta Hill a Stutz en el documental.

Según la explicación del médico sobre esta herramienta, cuando una persona busca una experiencia perfecta (una esposa singular, mucho dinero en el banco, un gran éxito de taquilla, etc.), está pensando en algo que no existe. Para Stutz, eso es una fotografía instantánea o “el reino de la ilusión”.

“La foto instantánea también son estas representaciones de la mente y cómo nosotros las afrontamos con algo de realidad”, explica el psicólogo Christian Martínez. “La mente representa en imágenes situaciones que generan malestar. Esa representación se produce porque la persona recuerda sus malos momentos de niño, en la familia u otra cosa. Parece real, pero no lo es”.

A simple vista, el documental “Stutz” explica las herramientas de la terapia, pero en el final los personajes se dan cuenta del vínculo que han formado después de años. “Tenemos una relación extremadamente personal, tanto que me dejas hacer una película sobre ti”, dice Hill mientras ríe con su psicólogo. Por eso, los especialistas Armijo y Martínez aseguran que la cinta no solo es didáctica, sino que empuja a la audiencia a un rincón de sanación, donde se ve la conexión profunda y desenmascarada de los personajes a partir del diálogo sobre la muerte, sus madres, sus propios defectos, entre otros. Básicamente, es una película, o una cachetada para seguir andando en la vida, a pesar de los problemas.

