A la serie animada de “Avatar: la leyenda de Aang” le bastaron solo dos años para convertirse en una de las favoritas del público y, cuando en 2010 se estrenó su versión de acción real, los fans despedazaron a M. Night Shyamalan por distanciarse tanto de la esencia de la obra original. Adaptar un clásico no es cosa fácil, es campo minado, pero es un reto que la nueva producción de Netflix decide afrontar con 8 episodios que se caracterizan por apostar por el realismo visual, acrobáticas peleas, una mayor carga dramática y, especialmente, un elenco de jóvenes actores que se destacan por su trabajo.

Entrevista con el elenco de "Avatar: la leyenda de Aang". (Fuente: Saltar Intro)

Un hecho que llama la atención de estos actores es que son fans del dibujo animado emitido por Nickelodeon entre el 2005 y el 2007. Algunos, como Dallas Liu, quien interpreta al Príncipe Zuko, e Ian Ousley, quien encarna a Sokka, eran niños cuando la serie salió al aire; otros, como Gordon Cormier (Aang) y Kiawentiio (Katara), nacidos en 2009 y 2006, respectivamente, descubrieron la producción cuando ya se había vuelto un clásico. Y así fueron desarrollando diferentes niveles de fanatismo. Gordon Cormier, en realidad, desarrolló una devoción. El actor de 14 años tiene el impresionante récord de haber visto “Avatar: la leyenda de Aang” más de 26 veces. Cuando se anunció el cásting para el ‘live action’, no solo vio una gran oportunidad profesional, sino una misión como fan.

“Tengo que confesar que yo estaba tan asustado como los fans (por el resultado final) hasta que vi la serie. Una vez que la vi, ¡me impresioné tanto!”, nos contó el actor nacido en Canadá y de origen filipino durante una entrevista virtual por Zoom. “Como fan, ver la historia traída a la vida real fue increíble. Como deben haber oído, he visto el show más de 26 veces y esto realmente significa mucho para mí y ser parte de esto es un gran honor”, nos explicó Cormier.

Gordon Cormier, el protagonista de "Avatar: la leyenda de Aang", ha visto la serie animada más de 26 veces. / Netflix

Aunque no puede competir con la cantidad de tiempo que su compañero le ha dedicado a ver los 61 episodios de “Avatar: la leyenda de Aang”, la también canadiense Kiawentiio Tarbell es otra gran fan de la serie animada y ha confesado en entrevistas pasadas que no le gustó la adaptación de M. Night Shyamalan. “La vi una vez y, como al resto de fans, me decepcionó. Pero creo que es una buena manera de ver lo que no queremos hacer en este ‘live action’”, declaró la joven en una reciente avant premiere.

Ficción versus realidad

La serie de Netflix ha tratado de mantenerse fiel al espíritu de la animación en todo lo que fuera posible, aunque se han dado licencias en situaciones tan complicadas como convertir al mundo real la comedia física del producto original.

Gordon Cormier (“Aang”), Ian Ousley (“Sokka”) y Kiawentiio (“Katara”) vuelan sobre el lomo de Appa, un personaje fantástico de "Avatar: The Last Airbender". / Netflix

“Todos amamos la serie animada y tratamos de mantener su espíritu en el live action, pero allí pasan cosas como que a Sokka le patean la cara, da tres giros, cae de cabeza y luego sigue caminando como si nada. Como ahora somos personas de verdad, no hace mucho sentido. Tratamos de incorporar el tono de la serie animada, pero cuando es humor tratamos de incorporarlo en los momentos precisos. Descubrir cuáles son esos momentos fue un proceso divertido, preguntarnos cuándo agregamos esa comedia y cómo la agregamos para que se sienta real pero que mantenga ese elemento fantástico del show y que igual sean esos chicos súper jóvenes siendo felices”, indicó el texano Ian Ousley que junto al personaje de Kiawentiio carga con varias de las escenas de humor.

Entrenamiento exhaustivo

El primer episodio del ‘live action’ de “Avatar: la leyenda de Aang”, titulado Aang, nos muestra a estos dos hermanos, Sokka y Katara, que discuten por todo pero se quedan sin palabras cuando descubren de manera fortuita un iceberg que oculta el cuerpo de un niño que resulta ser el último miembro de una tribu de maestros del aire. La escena evoca muchas cosas del anime, aunque es visualmente más ambiciosa y nos presenta por primera vez la versión real de personajes fantásticos muy queridos por los fans como Appa, el bisonte volador de Aang, y, luego, las escenas de combate con las que se busca capturar la atención del público.

Elenco de "Avatar: The Last Airbender". (Fuente: Saltar Intro)

Los actores se prepararon mucho para asumir sus personajes, y no solo en la transformación física con el vestuario y maquillaje (en especial Aang y el príncipe Zuko que tienen distintivas marcas en el rostro), sino en la fuerza física, para hacer más reales sus respectivos poderes.

Ian Ousley y Kiawentiio en escena de "Avatar: la leyenda de Aang". La actriz considera el entrenamiento físico para la serie como un gran reto. / Netflix

Kiawentiio considera esa preparación física como el más grande reto. “Estar lista para este tipo de movimientos que requieren las escenas para todo el Agua Control fue difícil. especialmente para el final de temporada en el que Katara tiene que tener más experiencia y dominio de su poder. Yo también quería hacerle justicia a la serie, así que pase mucho tiempo entrenando y trabajando con los dobles de acción. El principio de esa preparación fue intenso y duro pero realmente terminé con un sentimiento de orgullo al terminar siendo capaz de hacerlo”, destacó la actriz de 17 años.

Los actores del 'live action' fueron formados en disciplinas como Tai Chi, Wushu, Shaokin Kung Fu y Hung Ga para sus escenas. / Netflix

Más drama

El personaje de Katara, además, servirá como un catalizador para uno de los tantos mensajes de la temporada: que es importante evolucionar y retarse a aceptar los cambios en la sociedad. En su caso, desde el lado del poder femenino, pues la Tribu Agua se resiste a dejar que una mujer sea maestra. El ‘live action’ de Netflix utiliza muchos de estos recursos para asentar el drama, como ocurre con el príncipe Zuko, el villano de la historia, y su tío Iroh (Paul Sun-Hyung Lee), que es más que nada una figura paterna para él.

Paul Sun-Hyung y Dallas Liu en "Avatar: la leyenda de Aang". / Netflix

“La relación que tiene con su tío Iroh creo que es lo más importante para Zuko. El tío Iroh es lo que lo mantiene en una sola pieza y mentalmente estable. Él está para Zuko ante todas sus tribulaciones. Zuko necesita a Iroh pero también Iroh necesita a Zuko, sobre todo con lo que saben los fans del pasado de este personaje en la serie animada. Cada uno llena el vacío que tiene el otro en sus respectivas vidas”, relata Dallas Liu, el actor responsable del rol de Zuko.

El ‘live action’ de “Avatar: la leyenda de Aang” tiene varios guiños al insumo original. Además de Appa, el público verá a Momo, otra criatura fantástica de la serie animada, y hasta al comerciante de las coles, un gag recurrente en la historia original. El resultado final ya está disponible en streaming, solo queda ver si es capaz de superar el enorme reto de conectar con nuevas generaciones y con los fans de un clásico que es difícil de superar.

Además… Sobre la trama Esto dice la sinopsis oficial de la serie: "Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace mucho tiempo, las cuatro naciones vivían en armonía, y el Avatar, maestro de los cuatro elementos, mantenía la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego masacró a los Nómadas Aire. Aquel fue el primer paso de los maestros del fuego para conquistar el mundo. Ese mundo ya ha perdido la esperanza, pendiente de la encarnación de un nuevo Avatar que todavía no se ha manifestado. Pero la esperanza emerge como una luz en las tinieblas cuando Aang (Gordon Cormier), un joven Nómada Aire —el último de su estirpe— despierta para ocupar el lugar que le corresponde como Avatar. Junto a sus nuevos amigos Sokka (Ian Ousley) y Katara (Kiawentiio) —hermanos y miembros de la Tribu Agua del Sur—, Aang emprende una odisea fantástica y trepidante para salvar el mundo y contrarrestar el implacable asalto del Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim). Pero no será tarea fácil, pues el príncipe heredero Zuko (Dallas Liu) hará lo imposible por atraparlos. Los tres amigos necesitarán la ayuda de los numerosos aliados y personajes peculiares que encontrarán a lo largo de su aventura".

"Avatar: La leyenda de Aang" está disponible en Netflix desde el jueves 22 de febrero del 2024.