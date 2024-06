La N roja de Netflix se tiñe de violeta, el color de las flores de temporada en Londres, pues la tercera entrega de episodios de la Parte 1 de “Bridgerton” dio inicio y los fans del romance de época, desde ya, tienen la canchita a la mano. Los primeros cuatro capítulos de la serie inician con la amistad entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton y el lazo pasional que los une. ¿Qué ocurrencias les depara a los tortolos enamorados?

Los personajes de “Brigderton” casi siempre están al borde del colapso cuando se cruzan con el amor de su vida. El caso de Penelope Featherington es diferente. La dama se preocupa por esconder su verdadera identidad como Lady Whistledown, la famosa editora de un panfleto de chistes, más que en buscar a un hombre de sociedad con quien contraer matrimonio. En la Parte 1 de la temporada 3 de la serie, las cosas cambian, porque surge una relación pasional entre ella y su gran amigo de la infancia, Colin Bridgerton.

Luke Newton y Nicola Coughlan interpretan a Colin y Penelope en "Bridgerton" de Netflix.

Los cuatro primeros episodios de la tercera temporada de “Bridgerton” se estrenaron en mayo, y se posicionaron de inmediato en la lista de las series más vistas de Netflix. A medida que los fanáticos esperan los nuevos episodios de la Parte 2, el entretiempo da para analizar lo sucedido entre Penelope, Colin, Eloise y Cressida, así como especular, tanto como lo haría Lady Whistledown, sobre los últimos episodios de la serie.

“Bridgerton 3”: nombre de los capítulos

Estreno 16 de mayo

“Fuera de las sombras”

“Bajo la luz de la luna”

“Fuerzas de la naturaleza”

“Amigos desde siempre”

Estreno 13 de junio

“Tic, tac”

“Seduciendo a Mr. Bridgerton”

“De la mano”

“A la luz”

¿En qué quedó “Bridgerton 3″ - Parte 1?

Según la crítica italiana de cine y televisión Alessandra De Tommasi, la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes sale de los límites de la literatura y desproporciona el drama de la historia de Colin y Penelope. “Hay gente convencida de que la amistad entre hombres y mujeres es imposible, pero Rhimes apuesta que es posible”, dice quien, además, ha leído 16 ejemplares de la saga “Bridgerton” y ha entrevistado en más de una oportunidad a la autora de los libros Julia Quinn.

"Penelope y Colin, juntos, son muy lindos, pero no creo que los personajes sean realistas en la pantalla" Alessandra Di Tomassi, crítica italiana de cine y series

“Penelope y Colin, juntos, son muy lindos, pero no creo que los personajes sean realistas en la pantalla. En el libro, ellos (los amigos) se redescubren después de 10 años de conocerse, cuando ella habían cambiado físicamente para ser una mujer delgada y atractiva, motivo principal por el que Colin se enamora. En la serie, la actriz Nicola Coughlan no quería perder peso para interpretar su papel e insistió en estar desnuda tal como se veía. ¿Cuál es el punto? Ella pierde credibilidad. Como espectadora y lectora, habría visto un toque más acertado de la producción respecto a los 12 kg que perdió Penelope en el libro. Hay muchos tipos de belleza y, si Shonda Rhimes tiene razón, entonces... ¿por qué Colin, conocido como un amante de las mujeres, esperó toda su adultez para enamorarse de ella?”, comenta.

Aparte de la crítica sobre el romance de Penelope y Colin, existen otras tramas de la Parte 1 de “Bridgerton” por analizar. Por un lado, están los personajes de la temporada anterior, Anthony y Kate, quienes disfrutan de su matrimonio. Por otro lado, Penelope está viviendo el amor a fuego alto, pero sufre la tensión entre ella y Eloise Brigderton, su mejor amiga de la infancia, ya que es la única que sabe su secreto: ser Lady Whistledown.

(El texto a continuación contiene spoilers)

Trama de Colin y Penélope:

Aunque siempre ha sido un hombre encantador con las mujeres, Colin Bridgerton empieza a ver a una dama en especial, Penelope, bajo una nueva luz. El problema es que parece ser demasiado tarde para revelar sus sentimientos a su mejor amiga, pues ella está a punto de contraer matrimonio con Lord Debling. El pretendiente le propuso una compromiso basado en la seguridad y con ciertas distancias, antes que verdadero romance. Penelope dijo que sí, porque antes de amor eterno, piensa en preservar su negocio editorial siendo Lady Whistledown. En el final de la Parte 1, Colin impide la decisión de Penelope y ellos tienen un encuentro pasional en la carroza.

Anthony y Kate:

Jonathan Bailey y Simone Ashley interpretan a Anthony y Kate en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

Después de su tumultuosa relación en la temporada anterior, Anthony y Kate Sharma navegan las complejidades de su vida matrimonial, pero pronto recibirán la noticia de que un bebé viene en camino. A pesar de su amor, enfrentan la presión de las expectativas sociales y los desafíos como pareja. En realidad, esta trama funciona para compensar las ansias de los fanáticos, que disfrutaron del romance de la pareja en la segunda temporada.

Eloise y Cressida:

Cressida Cowper y Eloise Bridgerton son interpretadas por las actrices Jessica Madsen y Claudia Jessie.

Eloise es la rebelde de la familia Brigderton. En las temporadas anteriores, tenía una relación cercana con Penelope Featherington, su mejor amiga de la infancia, pero eso se rompió cuando descubrió su secreto mejor guardado —ser Whistledown—. Por eso, en la tercera temporada, vemos a Eloise más cerca de Cressida Cowper, un personaje secundario, pero clave en la historia. Ella está desesperada por encontrar un marido y aún no tiene suerte, por lo que su padre está tomando las riendas del asunto y planea casarla con un anciano caballero.

¿Qué podría suceder en “Bridgerton 3″ - Parte 2?

“‘Bridgerton’ es una serie que comparo mucho con ‘Gossip Girl’ y me gusta eso, pero, en cuanto al romance, noté que era algo raro ver a Penelope y Colin. Al inicio no, pero después se me hizo normal digerir la historia, porque el amor entre amigos sucede en la vida real”, comenta Fiorela Rayda, jefa de guion de la productora Perfiles (”El gran chef”, “La Voz Perú”).

"Estoy de acuerdo con que "Bridgerton" reflexione sobre el ‘body shame’ (’humillación corporal’) (en el caso de Penelope), ya que ella se sentía menos por pesar más y los hombres no la cortejaban" Fiorela Rayda, guionista de televisión peruana

“Por otro lado, estoy de acuerdo con que “Bridgerton” reflexione sobre el ‘body shame’ (‘humillación corporal’, en el caso de Penelope), ya que ella se sentía menos por pesar más y los hombres no la cortejaban”. Me encanta que, ahora, Penelope se haya sentido poderosa y que haya buscado su propio destino. Y, en el último capítulo, hay mucha expectativa de lo que sucederá con ellos cuando Colin se entere que era la escritora chismosa, hay mucha emoción con eso también”, añade.

Aunque es una serie espléndida por su particular estilo visual y narrativo, la Parte 1 de la serie dejó algunas preguntas sin resolver sobre las tramas principales. ¿Qué se espera en la Parte 2 de “Bridgerton 3″?

Trama de Colin y Penélope:

Colin debe estar seguro de sus verdaderos sentimientos por Penelope y enfrentar las repercusiones de su identidad secreta como Lady Whistledown. En los próximos episodios, habrán más escenas eróticas de la pareja, una particularidad de los romances de la serie de Shonda Rhimes.

Trama de Anthony y Kate:

Anthony y Kate seguirán enfrentando desafíos maritales. Es posible que se explore el rol de la pareja como líderes de la familia Bridgerton y que traigan alguna sorpresa en el final de la temporada. Además, deben anunciar que están embarazados y esto también podría traer habladurías en la sociedad.

Trama de Eloise y Cressida:

Eloise continuará su amistad con Cressida. Sin embargo, la segunda parte está a la sombra de la posible revelación de Lady Whistledown. Tal como en los libros, Cressida podría tomar provecho del secreto de Penelope, mientras que Eloise tendrá que defender a su antigua mejor amiga, ‘Pen’. ¿Se avecina una reconciliación? Eso se espera.

En general, la primera parte de “Bridgerton 3” estableció el escenario de intriga para el desarrollo de los personajes de Colin, Penelope, Cressida y Eloise en la segunda parte, ya que ellos son la base de la temporada. Si los próximos capítulos de la serie cumplen con las expectativas de la audiencia, Netflix seguirá teniendo este título como una de las joyas más brillantes del catálogo sin acabar con este en el intento.