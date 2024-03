Julia Quinn es una autora feminista de New England, Estados Unidos. La mayoría de sus textos son alambicados, no por ser difíciles de leer, sino por el trasfondo sobre la autonomía de la mujer en la época de la Regencia, inconfundibles con el cliché de “Orgullo y prejuicio”, con el perdón de la autora, ya que es su libro favorito. De sus 28 libros escritos por la autora, la saga mejor vendida “Bridgerton” provocó que la escritora diera un salto a la fama, cuando Netflix y la productora de “Grey’s Anatomy”, Shonda Rhimes, le propusieron hacer una serie. Pronto, esta se convirtió en la más vista de la plataforma, hasta el 2021, cuando fue destronada por “El juego del calamar”.

El carácter amable de Quinn se percibe en sus ojos, pero, cuidado, ella es inmune a cumplidos como estos. “¡No te voy a decir nada de la tercera temporada de ‘Bridgerton’!”, afirma con severidad y lanza una gran sonrisa, durante una entrevista con Saltar Intro de El Comercio en un hotel de Miraflores. Es un día de prensa para ella. Comió un rico almuerzo peruano y se tomó una foto en la Casa de la Literatura Peruana. Así que ya estaba lista para las preguntas incómodas.

La autora estadounidense Julia Quinn escribió los libros de "Bridgerton".

Julia Quinn visitó la Casa de la Literatura Peruana durante su visita a Lima, Perú, organizada por la editorial Amabook.

¿Cómo cambió tu estilo de vida y tu salario después de la serie “Bridgerton”? Quinn responde: “Sin duda, fue algo bastante placentero, pero la mayor parte de mis ingresos provienen de la venta de libros, no de la serie. Con honestidad, no ha cambiado mucho, aunque viajo un poco más. Quiero decir, estoy en Perú… pero sigo conduciendo el mismo automóvil viejo y viviendo en la misma casa. Ayudo a pagar la universidad de todos mis sobrinos y sobrinas, porque es costosa en Estados Unidos. Dono más dinero a organizaciones benéficas. Y, ya sabes, tengo algunos vestidos más elegantes que antes”.

Quinn ha escrito 10 libros sobre la ficticia familia de apellido Bridgerton (incluyendo una precuela y un libro a pedido de los fans). Cada libro trata sobre el romance de uno de los atractivos hermanos Bridgerton, una popular familia de la sociedad londinense del siglo XIX. En las últimas semanas, la escritora se unió a las conversaciones sobre su saga en los eventos organizados por Netflix en Londres. En las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, posa al costado de los actores británicos que dan vida a los personajes de sus libros en la serie, Nicola Coughlan, Luke Newton, Claudia Jessie y Luke Thompson.

En la primera temporada de la serie, correspondiente al primer libro de “una historia de Bridgerton”, el público se entera de la verdadera identidad de Penélope Featherington (Nicola Coughlan), como Lady Whistledown, la escritora de panfletos de chismes más polémica de la sociedad. En los libros, esto no ocurre hasta la mitad de la saga. Así que la segunda temporada de la serie tiene un giro y termina con la indignación de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) tras descubrir que su mejor amiga es la autora de los textos que tanta discordia han causado entre la aristocracia londinense. Hay un conflicto, una llama encendida entre ellas que se tiene que apagar de alguna forma en la tercera entrega.

Anuncio de la fecha de estreno de “Bridgerton”

Episodios: 8 episodios

Estreno: Parte 1 (16 de mayo) y parte 2 (13 de junio)

¿Cómo tomaste este spoiler de la primera temporada de “Bridgerton”?

Si los creadores de la serie intentaban mantener en secreto la identidad de Penélope, aunque al principio lo pensaron, alguien iba a buscarlo en Google o Reddit y lo sabrían. Cuando estaba escribiendo los libros, yo era la única persona que tenía el secreto a salvo, pero otra situación es cuando los libros ya están disponibles en internet. Al inicio, si ibas a Amazon y mirabas las reseñas, los lectores tenían mucho cuidado de no hacer spoilers, eran muy amables, pero la televisión es mucho más grande. Los productores no tenían otra opción que revelar el secreto.

Ya tenemos los nombres de los capítulos. El primero se llama “Afuera de la sombra”, y me preguntaba si se iba a resolver el conflicto entre Eloise y Penélope o…

No voy a decir nada de la tercera temporada. Podría tener problemas con Netflix.

OK. ¿Ellas tienen un conflicto en los siguientes libros tras “Seduciendo a Mr. Bridgerton”?

En realidad, Eloise no descubre a Penélope en los libros. De hecho, Eloise ya se había ido del radar, ni siquiera se entera cuando Penélope lo anuncia. Es diferente.

¿De qué se trata la temporada 3 de "Bridgerton"? La tercera temporada de “Bridgerton” se basa en el cuarto libro de Quinn, “Seduciendo a Mr. Bridgerton”, donde los jóvenes amigos Penélope Featherington y Colin Bridgerton cultivan una relación especial. En el libro, (spoiler) una gran apuesta de parte de la casamentera Lady Danbury (Adjoa Andoh, en la serie) incentiva a la sociedad a destapar la máscara de Lady Whistledown.

De la tercera temporada de “Bridgerton” en Netflix, sabemos de la existencia de un nuevo pretendiente de Penélope, que es Lord Debling. ¿Cuál fue tu reacción al saber de él?

¡Bien por ella! Debería tener más pretendientes.

¿En los libros, Penélope tiene más pretendientes?

No lo creo. No lo recuerdo, hace tanto que los he escrito.

Nicola Coughlan es Penelope Featherington y el actor Sam Phillips interpreta a Lord Debling en "Bridgerton". Esta imagen corresponde al tercer episodio de la serie de Netflix.

Cuando te dijeron de la existencia de Lord Debling, no dijiste: ¡Cómo no se me ocurrió este personaje!

No me pasó tanto con Lord Debling, pero, cuando agregaron a Queen Charlotte a la serie, eso fue un punto grande que me sorprendió. Fue fabuloso. Algunas veces pienso en que fue algo bueno no haberla creado yo, porque no lo hubiera hecho tan bien como los guionistas de la serie. De hecho, la mayoría de personajes que agregaron me encantan. Creo que son divertidos y los ves más seguido en las escenas. Hay más participación de Prudence y Philippa, las hermanas de Penélope, en Netflix que en los libros. Las actrices que interpretan los personajes, Harriet Cains y Bessie Carter, son muy talentosas.

Queen Charlotte se inspira en aquella reina alemana de Reino Unido. Los historiadores dicen que ella tenía raíces africanas y musulmanas, pero son archivos perdidos. ¿Cierto?

Pues es algo que llevan tiempo cuestionando. Si miras su árbol genealógico, definitivamente hay una rama que fue al norte de África, pero nadie sabe cómo era ella o si parecía mestiza realmente. Entonces, los creadores de “Bridgerton” supusieron que ella lo era. Me parece brillante. No sabemos cómo eso habría cambiado el aspecto de las cosas, pero, incluso, si era cierto, podría ser algo de lo que la gente se avergonzaría y trataría de ocultar. Entonces, se preguntaron: ¿y, si en lugar de eso, lo aceptaran?

¿Alguna vez los actores de la serie te pidieron consejos para interpretar los personajes del libro?

No tantos. Más que nada, la mayoría de los actores habían leído los libros, pero se basaban en los personajes del guion. Cuando visitaba los estudios, la mayoría del equipo ya había empezado a montar todo y los libros les servían como trasfondo. Chris Fulton, el actor que interpreta a Philip Crane en la primera temporada de la serie, me mandó un mensaje preguntándome si su personaje aparecía en algún otro de mis libros, porque estaba leyendo el primero. En realidad, su personaje apareció en “Mr. Philip, con amor”, el quinto libro.

Entiendo que Nicola Coughlan y Luke Newton, Penélope y Colin en la serie, no te pidieron consejos. ¿Pero cómo es tu relación con ellos?

No he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con ellos, pero son muy amables. Nicola es una de las personas más agradables del planeta. Ella hace muchas obras de caridad y es encantadora con sus fans. Luke es muy agradable también. De hecho, mi último libro, la precuela de “Bridgerton”, “Primero viene el escándalo”, muestra a Colin, personaje de Luke, cuando era un bebé. Recuerdo que fue seleccionado para la serie y, después de eso, me envió sus fotografías de bebé para que pudiera describirlo en el libro y se pareciera a él. Eso fue muy dulce.

En la imagen, aparece el actor Luke Newton en una fotografía de bebé, que fue compartida con la autora.

En el caso de Nicola, ¿qué tan cerca está ella del personaje de “Bridgerton”?

No la conozco lo suficiente como para decirlo.

El personaje de Nicola, Penélope Featherington, es más ‘empoderado’ de lo que sería Daphne Bridgerton en la primera temporada. ¿Crees que las dos tienen ese poder?

Sí, pero Daphne y Penélope tienen metas y deseos distintos en la vida. Daphne quería, más que nada en el mundo, casarse y ser madre, lo cual tiene sentido, porque provenía de una familia muy feliz, pero le arrebataron la posibilidad por un momento y la ves luchando por ello. En cambio, Penélope tenía diferentes objetivos y cosas que la fortalecieron. Además, ella no provenía de una familia tan feliz, sino que había una situación donde la menospreciaban sin reconocer lo inteligente que era. La sociedad tampoco le prestaba atención, por lo que su forma de luchar por su poder era crear a una persona increíblemente inteligente y cáustica y convertir eso en un increíble negocio. ¿Sabes? Me considero feminista y creo que, hoy en día, el objetivo de las mujeres de ser madre y tener una familia, que también es el mío, es importante. No deberíamos decir que, por alguna razón, eso es antifeminista o algo malo. Más bien, es maravilloso tener ese deseo, así como otros deseos, o tenerlos todos al mismo tiempo. El punto del feminismo es que puedas elegir.

En la primera temporada de la serie de Netflix, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) contrae matrimonio con Simon Basset (Regé-Jean Page). / LIAM DANIEL/NETFLIX

En la saga de libros de “Bridgerton”, no es la única vez que hablas de la situación de la mujer en un periodo donde su opinión era invalidada. ¿En qué otro resuena el tema?

En mi más reciente libro, “Primero llegó el escándalo” (2020), la heroína ha quedado arruinada a los ojos de la sociedad. No es su culpa, no hizo nada malo. Sin embargo, es ella de quien todo el mundo habla y dice cosas malas, más no del hombre. Ella está increíblemente enojada, frustrada y trata de descubrir cómo tomar el control de su vida. De repente, comienza a cuestionar la forma en que se maneja su sociedad. Antes, todo era fácil para ella y no prestaba atención a las creencias, pero se da cuenta de que hay cosas que no le parecen justas. Es un despertar. La pregunta es: ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? Y los personajes femeninos están trabajando duro por ello.

El matrimonio es la base del tema de tu obra, la esencia de la serie de Netflix. ¿Cómo debería el público entender la idea del amor?

No vi venir eso, porque pienso que todos somos personas diferentes. No voy a enseñar a nadie cómo el amor y el matrimonio debería ser. Creo que se resume en lo que buscas, como el respeto, la admiración y el amor mutuo entre personas, y saber si entre ellos cultivan los mismos valores y metas. Sin embargo, me parece demasiada responsabilidad pedirle a Netflix o a mí que le enseñemos al público sobre el amor y el matrimonio.

¿Cómo vives el amor?

A la gente que amo, como mi familia, mi esposo, mis amigos cercanos y algunas otras personitas más, respeto su autonomía, su inteligencia y espero que hagan lo mismo conmigo. Pero eso no lo resume, porque hay algo sobre el sentido del humor y la parte infantil de la persona que elegiste. Pero, nuevamente, son cosas que no se pueden reducir en un fragmento de palabras.