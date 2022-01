Conforme a los criterios de Saber más

“Estamos muertos” (”All of Us Are Dead”, “지금 우리 학교는”), la nueva serie surcoreana producida por Netflix para el mundo entero está disponible en la plataforma de streaming a partir del 28 de enero y promete, según las primeras reacciones a su historia, ser la sucesora de la exitosa “El juego del calamar”.

Basada en “Now at Our School”, un cómic digital escrito entre 2009 y 2011 por Joo Dong-geun y subido a Webtoon, un portal que alberga formatos de historieta digital creado en Corea del Sur, esta serie narra la historia de un grupo de estudiantes atrapados en una escuela secundaria que se encuentran en situaciones desesperadas mientras buscan ser rescatados de una invasión de zombis.





Entre las grandes novedades de “Estamos muertos” destaca el elenco juvenil protagonista. A continuación, un repaso a estos nuevos rostros que prometen encantar a la grande fanaticada que tienen las series surcoreanas y los nuevos adeptos a este mercado asiático que cada vez exporta nuevos contenidos y al que Netflix ha decidido producir, especialmente después del éxito récord de “Squid Game” en 2021.

Yoon Chan-yeong

Yoon Chan-yeong interpreta a Cheong-san, un estudiante ordinario de la escuela secundaria Hyosan que intenta salvar a On-jo, una chica que le gusta, del virus zombie desenfrenado. Yoon causó una fuerte impresión con su actuación en la serie dramática “Mama”. Desde entonces ha actuado en una varios programas surcoreanos, entre ellos: ”Six Flying Dragons”, “Still 17″ y “Doctor John”. También protagonizó las películas “Birthday” y ”The Fault is Not Yours”.

Park Ji-hu

Park Ji-hu interpreta a la alegre y realista On-jo, la chica más popular de Hyosan High School. Park ha ganado seguidores desde su debut en 2019 en “House of Hummingbird”, una película dramática surcoreana de 2018 que le valió el premio a la Mejor Actriz en un Premio Internacional de Largometraje Narrativo en el 18° Festival de Cine de Tribeca.

Cho Yi-hyun

Cho Yi-hyun interpretará a Nam-ra, la presidenta de la clase y la estudiante mejor clasificada de la escuela. Cho ha demostrado habilidades de actuación excepcionales a través de sus actuaciones en la película Metamorphosis” de 2019 y en la reciente serie dramática “Hospital Playlist” (Pasillos de Hospital) disponible en Netflix.

Lomon (Park Solomon)

Lomon interpreta a Su-hyeok, un estudiante que recientemente decidió enfocarse en sus estudios con el sueño de convertirse en soldado. Conocido también como Park Solomon, el actor llamó la atención por primera vez a través de su actuación en el drama “Bleak Night”. También interpretó el papel principal en “Lookism”, una serie china basada en un popular webtoon coreano.

Yoo In-soo

Yoo In-soo interpreta a Gwi-nam, un estudiante que regresa y que puede ser incluso más peligroso que la invasión zombi. Yoo debutó en la serie dramática “Strong Girl Bong-soon” y ha construido una filmografía a través de varios programas, incluidos “School 2017″, “Avengers Social Club”, “My ID is Gangnam Beauty” y “Mama Fairy and the Woodcutter”.

DATO

-La primera temporada de “Estamos muertos” está disponible en Netflix y consta de 10 episodios.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

PUEDE INTERESARTE

“Café con aroma de mujer”: el episodio oscuro de William Levy en sus comienzos en la TV

“Soy Georgina”: 5 cosas que debes saber del documental de Georgina Rodríguez en Netflix

Quién es Song Ji A de “Cielo para Dos” de Netflix y por qué ha recibido fuertes críticas

“Neymar: el caos perfecto”: lo bueno y lo malo de la serie de Netflix sobre el crack brasileño