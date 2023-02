“Gunther, el perro millonario”, está disponible en Netflix desde este 1 de febrero. Conformada por cuatro episodios, esta miniserie aborda la vida de un pastor alemán con miles de millones de dólares en el banco y su vida de lujo.

¿Qué nos dice la sinopsis?

“Gunther VI es multimillonario y no se priva de lujos: viaja en aviones privados, come filetes carísimos y se rodea de un glamoroso séquito de modelos y artistas. Y además, es un pastor alemán. Cuenta la leyenda que el bisabuelo de Gunther era la adorada mascota de una misteriosa condesa que había perdido a su hijo de manera trágica. Al no tener más herederos, ella decidió dejarle una considerable fortuna al perro y encomendarlo al cuidado del amigo más cercano de su hijo, el italiano Maurizio Mian, heredero de una farmacéutica y empresario en ciernes.





A lo largo de los últimos 30 años, Mian construyó un imperio en nombre de su jefe canino que incluye lujosas propiedades, experimentos sociales controvertidos y una de las estafas al fisco más grandes de la historia. Es un cuento de hadas tan hermoso como extravagante y, como es de esperarse, genera una catarata de preguntas. En esta impactante serie documental de cuatro episodios, los productores ejecutivos Aurelien Leturgie y Emilie Dumay atraviesan el planeta en busca de respuestas, obtienen acceso a material de archivo inédito y tienen conversaciones profundas y un poco desconcertantes con Mian y los demás socios de larga data de Gunther, con la esperanza de entender la intricada verdad detrás de la mascota más rica del mundo”, se lee en la sinopsis de “Gunther, el perro millonario”.

Gunther, el perro millonario, está disponible en Netflix desde el 1 de febrero. Foto: Netflix

¿A cuánto asciende la fortuna de Gunther VI?

Según Rich Pet List , la fortuna de Gunther VI asciende a US$ 500 millones. Como dice la sinopsis de la miniserie de Netflix, el can heredó su fortuna de su abuelo, Gunther III, quien a su vez la heredó de su difunta propietaria, la condesa alemana Karlotta Liebenstein. Por entonces, en 1991, el patrimonio de esta estaba valorizado en US$80 millones.

En noviembre pasado, el nombre de Gunther VI resonó luego que se hiciera pública la venta su casa de Miami en aproximadamente 32 millones de dólares. Este inmueble perteneció años atrás a Madonna.

Gunther VI y Maurizio Mian en "Gunther, el perro millonario". Foto: Netflix

Herencia tras herencia

Gunther VI heredó el fideicomiso de la condesa fallecida en 1992 sin descendencia a la muerte de su abuelo Gunther IV, que su vez lo heredó de Gunther III, el primer millonario de esta familia canina.

Los administradores de la fortuna de Gunther VI no solo velan por el bienestar de este perro afortunado que vive la mayor parte del año en la Toscana (Italia), aunque tiene propiedades en otros lugares del mundo, sino por su dinero.

Gunther VI en una escena de la miniserie de Netflix. Foto: Netflix

