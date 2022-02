Conforme a los criterios de Saber más

“Inventando a Anna” es el nombre de la serie que contará el caso de Anna Sorokin, una ciudadana rusa que copó los titulares de los diarios estadounidenses en el 2018 por haber sido hallada culpable de estafa. ¿Su modo de obrar? Se hacía pasar por la falsa heredera de una fortuna millonaria para pedir prestamos en los bancos, y fue así que consiguió filtrarse en el círculo más exclusivo de la alta sociedad neoyorquina.

Julia Garner, actriz que ganó reconocimiento por su interpretación de Ruth Langmore en la serie “Ozark”, que este año emitirá su última temporada, ha sido la elegida para darle vida al controvertido personaje, con una caracterización que promete ratificar su estatus como una de las revelaciones de Hollywood y a quien incluso se vocea para darle vida a Madonna en la recientemente confirmada serie sobre la vida de la ‘Reina del pop’.

A propósito del estreno de “Inventando a Anna” en Netflix, conversamos con Garner sobre los desafíos de este personaje:

- ¿Cuál fue tu primera reacción al conocer la historia de Anna Delvey y cómo hiciste para interpretarla sin juzgarla?

Cuando leí por primera vez el artículo sobre su caso no lo podía creer. Es decir, tuve la misma reacción que todo el mundo, la encontré fascinante, ¡cómo no podrías encontrarla fascinante! Además, Jessica Pressler (la periodista que hizo famoso su caso) es una escritora maravillosa e hizo un artículo brillante. Cuando tuve la oportunidad de interpretar este rol, honestamente, no podía creerlo. Sabía que en algún momento harían una película o una serie sobre Anna Delvey, pero en un millón de años me hubiera imaginado que yo podría interpretarla, porque no me parezco en nada a ella. Así que fue un sueño. Creo que, como actor, uno nunca debe juzgar a sus personajes, creo que eso es lo más importante. Si vienes de un lugar en el que no tienes prejuicios, tus intenciones serán más fuertes, porque incluso cuando alguien hace algo malo, siempre hay una intención detrás. De pronto, es más fácil ver a la persona y no a un villano. En el caso de Anna Delvey, no creo que tengas que estar de acuerdo o en contra de ella, yo quiero que eso quede abierto para la audiencia, pero al mismo tiempo quiero humanizarla, ya tú puedes tomarlo o dejarlo.

- La primera imagen que vemos de Anna Delvey en la serie es con ella en prisión, pero incluso estando allí ella es esta joven mujer muy segura de sí misma. Conforme avanzan los capítulos, veremos que también puede ser vulnerable y débil. ¿Cómo trabajaste estos diferentes latos emocionales del personaje?

Creo que Anna nunca quiso exponer esa vulnerabilidad, cuando la ves vulnerable es cuando está sola, no frente a la gente, tiene que haber esa separación entre cómo soy cuando estoy con alguien más y cómo soy cuando nadie me ve. Creo que eso era muy importante para el personaje. Anna no quiere que vean sus verdaderos colores nunca. Para mí también era muy importante interpretar al personaje como alguien encantador, muy agradable, sonriente y animada, porque creo que así es como ella consiguió lo que quería, porque era agradable, lo que también asusta, de muchas formas, porque te das cuenta que es un súper poder (risas).

- En la serie también veremos una transformación física importante de tu parte. ¿Cuál fue el mayor reto para convertirte en Anna Delvey físicamente?

Hubo muchos retos. Tuvimos que usar muchas pelucas diferentes en el show. Además, usé unos dientes falsos, porque mis dientes son muy diferentes a los de ella. Me di cuenta de esto durante las pruebas de vestuario. Noté que había una foto de ella sonriendo, lo que me llamó la atención porque no hay muchas fotos de Anna Delvey sonriendo, pero allí había una y me dije: ‘mis dientes son totalmente distintos’. Me consiguieron unas prótesis que cambiaron completamente mi cara. Su rostro es más redondo, como el de una muñeca bebe, y eso me facilitó la caracterización. Además, el acento. Una vez que tuve el acento, sentí que me ayudó a acercarme y a entenderla más, porque el suyo es un híbrido de diferentes acentos. Esta es una chica que convencía a la gente de que era alemana, y la gente le creía que era alemana, pero en realidad nació en Rusia, así que tenía más que nada un acento alemán, pero no era un acento totalmente alemán, era un acento mixto europeo, porque ella tenía talento para los idiomas. Al principio aprendí un acento alemán correcto, después de eso algunas frases las cambié a algo más ruso. Luego, ella aprende inglés como una británica, porque es de Europa, pero vive en Nueva York por algunos años, y eso hace que también suene más americanizada... Solo puedo decir que su acento es el acento más loco que creo que jamás haré, pero así es cómo ella habla, realmente es así, lo pueden ver en YouTube.

¿Cuál crees que era la motivación de Anna Sorokin? ¿Crees que era solo una chica en busca de fama, como en algún momento se dice en la serie?

Creo que obviamente el factor fama lo puedes agregar, seguro que sí, pero no es lo principal. Creo que, actualmente, hay mucha gente obsesionada con la fama, pero en el caso de Anna creo que, más que nada, ella quiere ser vista y escuchada, y eso es más profundo que el deseo de ser famosa. Creo que la gente ya ha hecho como una caricatura de Anna Delvey, pero creo que hay mucho más detrás y ese es uno de los objetivos de mi trabajo: mostrarlo.

- Finalmente, acabas de terminar un largo trabajo con “Ozark”...

Sí, estuve haciendo a Ruth mientras hacia de Anna...

- ¿Cómo fue esa transición de personajes tan diferentes?

¡Una locura! ¡Realmente salvaje! Creo que es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Y además lo hice antes de que tuviéramos la vacuna (contra el COVID-19). Además, tuve que manejar diferentes acentos. Voy a hablar de lenguas, porque así es cómo las personas hablamos: Anna y Ruth mueven las lenguas completamente diferente la una de la otra. La lengua de Anna es más plana, mientras que la de Ruth como que se mueve en círculos. Yo iba y venía con sus acentos, dejaba a Anna, volvía a Ruth, y ambas con escenas muy intensas, así que ya imaginarán lo que fue.

“Inventando a Anna” es producida por Shondaland, la empresa de Shonda Rhimes. Como es sabido, la creadora de “Grey’s Anatomy” firmó un contrato millonario con Netflix para producir contenido para la plataforma. Uno de los grandes éxitos de esta alianza ha sido “Bridgerton”, serie que ya es una de las más vistas en la historia de la compañía.

