Este 3 de enero, la Justicia de Nueva York hizo públicos parte de los documentos judiciales relacionados al caso Jeffrey Epstein, multidimillonario acusado de tráfico y abuso sexual de menores que fue hallado muerto en 2019.

Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la examante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell, y han acaparado la atención mediática ante la expectativa de que involucren a figuras prominentes relacionadas con el multimillonario.

A propósito de ello, mucha gente está buscando más información sobre el caso y en streaming está la docuserie que volvió a poner, hace cuatro años, el caso en el ojo público.

¿Dónde ver en streaming el documental de Jeffrey Epstein?

La docuserie “Jeffrey Epstein: asquerosamente rico” está disponible desde el 2020 en Netflix.

Este es el link oficial para ver la serie que consta de 4 episodios de aproximadamente 55 minutos de duración cada uno.

¿Quiénes participan en el documental “Jeffrey Epstein: asquerosamente rico?

La docuserie fue dirigida por Lisa Bryant, quien tiene experiencia trabajando en documentales policiales. En su filmografía se destacan producciones como “The Mind of a Murderer” (2015), “Gone: The Forgotten Women of Ohio” (2017) y “Historia de un crimen: el asesinato de Jessica Chambers” (2018).

En el documental, dan sus testimonios la periodista Wicky Ward y víctimas de Jeffrey Epstein como Maria Farmer, Annie Farmer y Michelle Licata.

Otros documentales del caso Epstein en streaming

Además de “Jeffrey Epstein: asquerosamente rico”, también se puede ver en Netflix el documental “Ghislaine Maxwell, asquerosamente rica”. La producción, que puedes ver en este enlace, tiene una duración de 101 minutos y se enfoca en la investigación a la heredera británica Ghislaine Maxwell, quien fuera pareja de Epstein y cómplice en su red de trata de personas.

(Con información de la agencia EFE)