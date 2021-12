Conforme a los criterios de Saber más

Compuesto de 5 capítulos, el final de “La casa de papel” llegó a Netflix este 3 de diciembre. El llamado Volumen 2 de la temporada 5 nos llevó a la resolución definitiva de la historia de los atracadores del mono rojo y la máscara de Dalí, guardada bajo siete llaves hasta el mismo día de su estreno y le dijo adiós para siempre a una legión de fans que la convirtieron en la serie española más exitosa de la plataforma.

¿Pero qué pasó en este desenlace? No detallaremos toda la historia sino que nos enfocaremos en los miembros de La Resistencia que fueron abatidos por los militares del Coronel Tamayo. ¡ATENCIÓN SPOILERS!

Recién hasta el capítulo 10, el último del VOLUMEN 2, es que nos encontramos con los miembros de La Resistencia acorralados por Tamayo. Pero vayamos por partes.

Tras la muerte de Tokio, la banda está herida de muerte pues todo indica que es imposible salir del Banco de España con vida. Sin embargo, la caída de cinco militares junto a la explosión provocada por el personaje interpretado por Úrsula Corberó les ha dado algo de aire para pensar en un plan B. Y este plan consiste en sacar el oro como se tenía planeado desde un comienzo.

Liderados por Palermo, la banda reacciona y logra sacar el oro convertido en arenilla y lo reconvierte en lingotes. Subidos en un camión, los 90 kilos del ansiado tesoro van rumbo a donde se encuentran El Profesor, su ahora aliada Alicia Sierra y las hormigas trabajadoras comandadas por Benjamín, el padre de Manila, bautizado por la Inspectora como Logroño.

Hasta acá todo parece haber salido bien en cuanto al rescate del oro pero un plan que no vio venir El Profesor lo cambió todo.

El Profesor (Alvaro Barco) en una escena de la temporada final de "La casa de papel"

Se trata de un plan armado por Rafael y Tatiana, el hijo y la esposa de Berlín, respectivamente. Como se sabe, la pareja de este último estaba al tanto del plan de robo del Banco de España, por lo que sabía perfectamente cómo y dónde llegarían los camiones llenos de oro de La Resistencia.

Con el oro robado y con parte de la banda capturada por una última maniobra de Tamayo, El Profesor decide “rendirse” y le pide al Coronel que lo deje entrar al Banco para despedirse de sus amigos. Este accede y una vez que están todos dentro, se filtra en la prensa que España perdió todas sus reservas, lo que la llevaría a declararse en la quiebra en cuestión de horas.

Tatiana y Rafael, esposa e hijo de Berlín en La casa de papel.

Presionado hasta más no poder, Tamayo le exige a El Profesor y a su banda que les diga dónde está el oro pero todos responden que no lo saben ( y en realidad es así) pero no le dejan saber a Tamayo que el tesoro les fue robado. Segundos después, la gente del Coronel “logra” recuperar el oro del mar, logrando estabilizar la situación de España en cuestión de minutos. Sin embargo, más tarde descubrirá que esos lingotes de oro son de mentira.

Enojado al máximo, Tamayo amenaza a El Profesor y le exige que le diga dónde está el oro, de lo contrario, ordenará matar a Manila, Rio, Bogotá, Palermo, Estocolmo y Pamplona. Ante la negativa del cerebro de la banda, el militar ordena ejecutar a los miembros de La Resistencia.

Lisboa y El Profesor en una escena de la temporada final de "La casa de papel".

Segundos después...

Lo que viene después es una conferencia de prensa de Tamayo anunciando a los caídos en el Banco de España. Uno a uno, menciona sus nombres mientras Denver, el único que se encontraba en otro lugar en ese momento, grita ante lo escucha.

Los caídos son sacados en una bolsa y subidos en un helicóptero militar mientras el mundo entero lamenta la noticia de quienes para ellos fueron quizás unos héroes.

Para sorpresa de algunos, los muertos fueron parte de un trato entre Tamayo y El Profesor. El primero finalmente accedió a dejarlos ir, de lo contrario los miembros de la banda revelarían inmediatamente que el oro es de mentira.

“Esa reserva de latón es la mejor de tus opciones”, le dijo El Profesor a Tamayo minutos antes, no dejándole otra opción que dar su brazo a torcer.

Con el oro nuevamente en su poder, luego de llegar a un acuerdo con Rafael, El Profesor y sus secuaces se enrumban con pasaporte nuevo a una nueva vida en la que el robo ya no será parte de ellos. O eso es lo que nos han hecho pensar. ¿Continuará?

