Entre los títulos más esperados del año se encuentra “ La Casa de Papel ” . La popular serie estrenará su última temporada el próximo 3 de diciembre y, sin duda, unos de los personajes que los fans ya no pueden esperar para volver a ver es el ‘Profesor’, interpretado por Álvaro Morte .

“Me encantaría pensar que a la gente le va a gustar. Pero soy consciente de que es imposible que a todo el mundo le guste, porque tenemos muchos seguidores y cada uno tendrá su versión de cómo debería terminar todo. Lo que sí te puedo decir es que nosotros hemos intentado terminarla de la forma más honesta, intentando que fuera -al menos- digno”, comentó Morte a LOC, en la fiesta solidaria de Moët & Chandon.

Asimismo, Morte agregó lo siguiente: “Yo estoy feliz y tranquilo con lo que hemos conseguido. Aunque es verdad que el final no era lo que yo había pensado. Pero me sorprendió y me pareció muy bien. No te voy a decir que es mejor o peor, solo no era lo que yo tenía en la cabeza. Pero los guionistas son tan buenos, que han sacado una cosa que, cuando lo leí, dije ‘¡¡¡anda, mira!!!’”.

Por último, el reconocido actor se refirió a qué sucederá después de que finalice la serie. “La llama de La casa de papel no se va a apagar. Nosotros, los actores, nos llevamos muy bien entre nosotros, seguimos manteniendo el contacto y esa llama seguirá estando. Por eso considero que la llama de los fans va a seguir, porque nosotros también vamos a estar”.

¿Cuántos capítulos tendrá “La casa de papel” parte 5 volumen 2?

“La casa de papel” parte 5: volumen 2 se estrenará el 3 de diciembre con los cinco episodios que pondrán fin a este atraco. El reparto del volumen 2 está compuesto por Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri, entre otros.

