El final de “La casa de papel” se estrena este 3 de diciembre y aunque la trama viene siendo uno de los secretos mejor guardados de Netflix, las filtraciones siempre terminarán saliendo a la luz en una era en donde todo se cuela por redes sociales.

¿Qué pasará en el cierre definitivo? Con “La casa de papel” nunca se sabe. De cualquier modo, y a menos de un día del gran estreno del final, solo nos queda teorizar en base a estos spoilers “caídos del cielo” que no hacen más que alimentar la ansiedad de los fans de cara al gran final de su serie favorita.

Volvamos a dónde quedó la historia...

Recordemos que tras la muerte de Tokio, quedan atrapados en el Banco de España, Rio, Denver, Estocolmo, Palermo, Helsinki, Lisboa y Bogotá. Mientras que El Profesor, junto a Alicia Sierra, escuchan lo que pasa allí adentro. La gran incógnita acá es saber cómo saldrán vivos de esta y si lograrán sacar el oro como tenían previsto.

Antes recordemos esta escena y saca tus propias conclusiones

Alicia: Ahora vamos a hablar... Están fundiendo el oro. ¿Para qué?

El Profesor: Lo estamos convirtiendo en granalla. En pepitas de dos milímetros para sacarlo,

Alicia: ¿Sacarlo por dónde?

El Profesor: Por el único sitio posible, por la red de alcantarillado. Saldrá hecho una papilla mezclado con el agua.

Alicia: ¡Tú crees que soy imbécil! La red de alcantarillado está lleno de policías de subsuelo. Cuéntame la verdad.

El Profesor: Pasará delante de ellos como fango y no se dan cuenta.

Alicia: Si lo vas a sacar por las alcantarillas ¿Qué haces aquí?

Ahora vayamos a lo que todos queremos ver, las filtraciones “made in Twitter”:

A pocas horas del estreno de la serie, las filtraciones quieren imponerse entre la gran expectativa de la gente. Así tenemos que una cuenta de Twitter llamada @VoRLCDP ha filtrado un video en el que se ve a Manila y Mathías en una escena sumamente expectante. Ambos miembros de la resistencia están envueltos en unas bolsas negras de basura, dentro de un helicóptero del Ejército. Pero ¡Oh, sorpresa!, están vivos y es Mathías el que celebra este logro gritando frente a la cámara.

Todo indicaría que han fingido su muerte para huir del banco, de tal manera que El Profesor pueda negociar con Tamayo.

En este mismo video vemos también a El Profesor, finalmente dentro del Banco de España.

LCDP5 MASSIVE SPOILER 🚨:



DO NOT READ IF YOU WANT TO AVOID SPOILERS



Vídeo de Netflix que confirma nuestras teorías:

-Fingen su muerte para huir del banco (Manila y Matías van en bolsas de muertos)

-El Profesor entra al banco y TAMAYO está dentro.#Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/Uw4l98560q — VoiceofReason (LCDP SPOILERS) (@VoRLCDP) November 23, 2021

La segunda filtración nos muestra a El Profesor apuntándole con un arma a alguien que no podemos ver: “Mi vida con Raquel ha sido un sueño”, dice este. ¿Acaso Raquel está muerta?

LCDP5 Spoiler: Lo único bueno de estos 15 minutos (y el abrazo de Rio y Lisboa). El momento Denver / Manila WHAT THE ACTUAL FUCK? Realmente se quieren cargar todas las parejas?#Lacasadepapel #Moneyheist #LCdP5 https://t.co/DHnWvVyoYB — VoiceofReason (LCDP SPOILERS) (@VoRLCDP) November 30, 2021





Una última filtración tiene de protagonista a Denver y Manila. Se trata de una tierna escena entre ellos que traducimos a continuación:

Denver: Todos los viernes me inventaba una excusa nueva para salir de fiesta porque necesitaba prenderme fuego. No he madurado tanto como pensaba.

Manila: Cariño, antes salíamos todos los putos días. Un poquito sí que hemos madurado.

Denver: No cabía dentro de esa vida y me da una pena. ¿Tú sabes de quién me acordaba yo en el paraíso? De nosotros, de cuando cerrábamos las discotecas y te llamé una madrugada en una cabina pero dio un tono y colgué. Tenías una llamada perdida de Indonesia ¿verdad?

Manila: Sí, tuve una llamada perdida de Indonesia a la 1:15 de la madrugada.

Denver: Eso es por el cambio de hora.

Manila: Me estás diciendo que en el paraíso, en una playa perdida de la hostia, viendo amanecer, te acordabas de mí, Dani?

Denver: Mucho

Manila: ¿De los domingos cuando encendían las luces de la discoteca y se nos quedaban los pies pegados en el suelo? ¿Eso te acordabas cuando estabas en el paraíso? Pues qué putada. Porque ahora yo ya no sé qué hacer. Yo vine acá y te lo juro diciendo: ¡ A saco, me da igual! Porque uno no puede malgastar la vida deseando estar con alguien pero luego te vi y dije: ¡No! para Julia porque mejor no y ahora me dices esto y ya no sé que hacer. Porque me dejas con todo el marrón y toda la responsabilidad.

Denver: ¿Responsabilidad de qué?

Manila: De apartarme

(Denver y Manila se besan)

A mi me parece un escenón. Denver y Mónica olía a ruptura desde el capítulo 1... Pero nunca pensé este giro.

El diálogo es TOP. #LCDP5 #LCDLF pic.twitter.com/ftVEOE24j3 — Serquel952 (@serquel952) December 1, 2021





En las últimas horas, Netflix ha compartido los nuevos posters de “La casa de papel” y ha incluido a todos los miembros de la banda, los que partieron y aún sobreviven.

Por Nairobi, que era el alma de la banda. #LCDP5



For Nairobi, who was the soul of the gang. #MoneyHeist pic.twitter.com/Nopp7i0Ssj — La Casa de Papel (@lacasadepapel) December 2, 2021





“Tensión absoluta”

Estrenada inicialmente en 2017 en Antena 3, “La casa de papel” se ha convertido en la serie de ficción española más exitosa de los últimos años a nivel internacional, una producción que suma millones de seguidores en todo el mundo.

El reparto del Volumen 2 de la quinta y última temporada está compuesto por Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri, entre otros.

El final de “La casa de papel” se estrena el próximo 3 de diciembre, tres meses después del estreno de la primera parte.

¿Cómo se cierra algo tan grande? La respuesta llega el 3 de diciembre.



How do you end something this big? You'll get the answer on December 3rd.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/N4tueX3GBL — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 17, 2021









