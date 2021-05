Conforme a los criterios de Saber más

Tras el estreno del episodio 7 de “Luis Miguel: la serie” un viejo tema del ‘Sol’ sale a flote y este es el caso de “Entrégate”, uno de los mayores éxitos del cantante a principios de los noventa, incluido en el disco “20 años”.

La historia detrás de este tema escrito por Juan Carlos Calderon se remonta a 1990. El 18 de mayo de ese año, Luis Miguel lanzó su séptimo álbum de estudio, el segundo producido por el productor español.

“20 años” tuvo grandes hits como “Tengo todo excepto a ti”, “Será que no me amas”, “Hoy el aire huele a ti”, “Más allá de todo”, “Amante del amor” y la famosa “Entrégate”.

Este tema fue el quinto sencillo soltado en el mercado tras el éxito de “Tengo todo excepto a ti”. Al igual que este, se convirtió en un boom entre los fans del ‘Sol’.

La letra de “Entrégate”, escrita por el mismo Juan Carlos Calderón dice así:

ENTRÉGATE “¿Cómo te atreves a mirarme así?A ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía, por fin”

“Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé”

“Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer”

Cabe destacar que en febrero de 1990, dos meses antes que Luis Miguel lance al mercado “20 años”, decidió darle un adelanto a sus fans, cantando un pequeño extracto de “Entrégate”, causando una histeria colectiva entre todos los presentes a la Quinta Vergara.

“Yo no sé si debo, pero hasta cantaría y todo sin música. No, mejor no, ¿verdad?”, dice Luis Miguel antes de interpretar “Entrégate”. Como si esto fuera poco, segundos después el mexicano dice: “Porque también tengo otra y comienza a entonar “Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel...”

“Saco ese disco o no lo saco”, continúa el cantante mientras de fondo los gritos de las fanáticas no cesan. Puedes revivir en el video que adjuntamos a continuación.

La versión en inglés de “Entrégate” que no funcionó

Quizás muchos fans de Luis Miguel ya lo saben pero para otros esto es una verdadera sorpresa. “Entrégate” tuvo su versión en inglés con el objetivo de conquistar el mercado estadounidense pero no tuvo éxito.

El nombre de la versión en mención se llamó “Before the down” pero su poco éxito habría sido el principio del porqué el artista mexicano descartó cantar en inglés en los siguientes años.

En 1999, durante una rueda de prensa de la presentación del disco “Amarte es un placer”, llevada a cabo en Madrid, un periodista le preguntó al cantante el porqué no canta en inglés. Y el mexicano fue claro en responder que el español le parecía una buen lengua, que sentía orgulloso de ella y que aunque no descartaba cantar en un futuro en inglés, afirmó: “el mundo está cantando en inglés, ¿por qué voy a hacerlo yo?”.

Detrás del video

El video de “Entrégate” se grabó en Bariloche, Argentina. Según cuenta Héctor Parodi, un argentino que fue asistente de producción en la filmación del video al portal LT10, Luis Miguel insistió en que quería usar un auto descapotable del año en el video. Y como eso tomó tiempo, el video tardó unos días en empezar a grabarse.

“Ese auto se consiguió por un coleccionista que había en Bariloche, un señor alemán que tenía varios autos. Nosotros teníamos un BMW para darle a Luis Miguel, pero él no lo quiso porque pedía un descapotable. En Bariloche, con el clima, era muy difícil conseguir un modelo así. Este hombre tenía 12 autos, todos importados, y el único que tenía descapotado era ese Mercedes Benz 250CL”, contó Parodi.

El ex asistente reveló también que la grabación del video no se realizó finalmente en Bariloche sino en Colonia Suiza y tomó 12 días de trabajo “porque el clima no acompañaba”. Según contó, la modelo del video Verónica Varano, era buena onda. Sin embargo, Luis Miguel era muy hermético. “Tenía su seguridad, venía a la filmación y después se iban todos en una combi negra”, dijo.

Sobre la selección de la modelo, Verónica Varano contó detalles de cómo terminó siendo la figura femenina del video. En entrevista con el portal Para Ti, dijo: “Luis Miguel estaba en Miami, me vio en una revista y pidió que me convocaran para el videoclip de ese tema que estaba por filmar en la Argentina. Me llamaron, lo conocí, me apareció amoroso y viajamos a Bariloche donde trabajamos una semana. Fue todo muy simple y armonioso”.

Su incorporación en la serie

Luis Miguel tras tener el accidente que le ocasionó el tinnitus, intentó practicar canciones nuevas y antiguas para saber si estaba apto para regresar a los escenarios. Una de ellas es “Entrégate”. En el séptimo episodio, ambientando en el año 2007, se ve que el ‘Sol’ intenta cantar su exitoso tema de los noventa sin mucho éxito. Al inicio parece que va bien, sin embargo, no logra entonar bien y se retira del estudio frustrado.

El cantante mexicano, en otra secuencia de la serie, le da una segunda oportunidad a la canción y esta vez logra llegar a todos los tonos e interpretarla de la mejor manera.

La versión de Diego Boneta

El último miércoles, Diego Boneta compartió la noticia que no solo el tema “Entrégate” sino el álbum completo que musicaliza la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” ya está disponible en plataformas como Spotify o Apple Music.

Puedes escuchar la versión de “Entrégate” de Diego Boneta en el video que adjuntamos a continuación.

El álbum completo de @luismiguellaserie ya disponible en todas las plataformas 👉🏻 https://t.co/bNrz9Fa2Mq pic.twitter.com/bE1eRWHrvp — Diego Boneta (@DiegoBoneta) May 19, 2021