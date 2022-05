Aunque su imagen se vio seriamente afectada la noche del 27 de marzo pasado a causa del bofetón que le propinó al comediante Chris Rock luego de que este dedique un comentario burlesco sobre su esposa, Jada Pinkett, en la gala de los premios Oscar, el actor Will Smith no ha dejado de ser un referente si a Hollywood nos referimos.

Nacido el 25 de septiembre de 1968, este actor originario de Filadelfia tuvo una carrera ascendente desde que aceptó interpretar el rol protagónico en “El príncipe del rap”, icónica serie de humor que cautivó a millones de televidentes en todo el mundo en los años noventa.

Sobre sus inicios, logros y momentos difíciles, Will Smith dio una extensa entrevista en el ciclo “No necesitan presentación”, conducido por David Letterman. Vale decir, porque no es un detalle menor, que la charla se realizó antes de la fecha del terrible incidente en el teatro Dolby de Los Ángeles. Por lo mismo, las circunstancias que rodean la agresión no se tocan en absoluto.

Una entrevista en la que reinó la camaradería

Aunque resulte obvio, Letterman tiene el suficiente prestigio como para no necesitar titulares a raíz de sus entrevistas en el ciclo que emite Netflix. Y si hablamos de la charla sostenida con Will Smith, no tendría por qué ser la excepción.

A lo largo de casi una hora, el protagonista de “Rey Richard” fue interrogado sobre diversos aspectos de su vida. Este interrogatorio tiene como base “Will”, el libro autobiográfico que Smith publicó hace unos meses y que le valió portadas en diversos medios por el calibre de sus revelaciones.

"My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman" estrenó nueva temporada en Netflix / Netflix

Como pasa con los otros episodios de “No necesitan presentación”, el esquema del programa va de la siguiente manera: entrevistado y entrevistador se citan en un lugar abierto y con público limitado. Conforme avanza la charla se muestran, además, una serie de imágenes de archivo provenientes del acervo no solo de los medios de comunicación, sino fundamentalmente de la familia del protagonista. A esto habría que sumarle una serie de recorridos externos que el entrevistador realiza junto a su invitado. Esto sirve para improvisar frases elogiosas, contacto mutuo y, fundamentalmente, un ‘baño de popularidad.

Letterman rápidamente se gana a su entrevistado presentándolo ante todos como “el amigo de Estados Unidos”. Asimismo, pero ya en medio de la charla, enumera sus éxitos en cine y televisión. Repasa cifras de taquilla y, evidentemente, premios de distinta importancia. De la misma forma, recuerda que Will visitó su anterior programa 23 veces, un verdadero récord que certifica la química entre ambos.

Un tridente que lo ha guiado siempre

Sin ahondar en profundidad, David Letterman formula algunas preguntas a Will Smith en torno a su pasado. El actor tiene un gesto adusto cuando empiezan a consultarle sobre su madre, aunque luego parece algo más relajado. Según dice, siempre se manejó con un tridente en el que su padre era la disciplina, su madre la educación, y su abuela el amor.

Aunque el libro autobiográfico publicado hace unos meses sí tiene mayores detalles sobre los primeros años de Smith, en la entrevista estos años parecen tocarse apenas por encima. Aunque Will responde afirmativamente cuando le preguntan si su padre solía golpearlo, no hay mucho más. Sobre su madre sí parece más interesado en describirla como alguien que desde el inicio rechazó sus deseos de ingresar al mundo de la música. “Ella era todo educación”.

Y si hablamos de su abuela, Will cuenta una anécdota interesante. Sus primeras letras de rap estaban plagadas de lisuras. Una vez su abuela accedió a uno de sus cuadernos. Tras la ingrata sorpresa por lo que ahí leyó, le dejó un mensaje: “La gente realmente inteligente no tiene que usar estas palabras para expresarse. Demuéstrale al mundo que eres tan listo como pensamos”.

De la música a la actuación

Tal vez la parte más llevadera de la entrevista de David Letterman a Will Smith es la vinculada a su faceta como rapero y su posterior y acelerado salto a la actuación. Además, por supuesto, de todos los hombres y mujeres que intervinieron para apoyarlo y hacerlo quién es hoy.

Smith cuenta cómo desde muy joven hacía música. “Era un DJ muy reconocido en mi barrio”. A lo largo de la charla, el padre de tres hijos repasa cómo poco a poco el rap fue abriéndose paso desde los suburbios hacia el centro de la ciudad. En este proceso destaca el aporte de la cadena MTV, a la que ve como clave para la expansión de un género que hoy ya es masivo.

Will Smith y David Letterman en la nueva temporada de "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman" / Netflix

En sus inicios en la música, Will Smith conoció a Jazzy Jeff, un DJ que, aunque pudo ser su rival, terminó siendo todo lo contrario. “Él era una gran persona”, rememora sobre su amigo, quien tiempo después sería Jazz en “El príncipe del rap”. El punto es que ambos iniciaron su carrera juntos y de la mejor forma, lanzando una producción que ganó un Grammy.

Este premio evitó que Will abandone la música rápidamente. Y es que, como también dice en la entrevista, sus padres –quienes no lo querían como músico sino como alumno universitario—le pusieron la siguiente condición: “Ok, te apoyamos el primer año en la música, pero si no funciona, vas a la universidad”.

¿De qué forma Will Smith terminó actuando en una serie que marcaría una generación y quiénes lo empujaron a ello? Ese es otro aspecto que se toca durante la entrevista. Will cuenta que, tras su fracaso en su segunda producción musical, decide ir a Los Ángeles. “Yo quería actuar. Es más, siempre actuaba en mis videos musicales”, refiere.

Quincy Jones, el rey midas

Recomendado por Benny Medina, Will Smith llega a la fiesta de cumpleaños de Quincy Jones, el afamado productor musical que tiene varios descubrimientos en su haber. Aunque varios de los detalles que cuenta el actor en la entrevista con Letterman ya los había mencionado en notas previas con otros medios, el clima de distención en esta ocasión es tal que permite a Will no solo hablar y gesticular, sino también pararse, moverse e imitar a Jones con innegable picardía.

Jones insistió en aquella reunión para que Will interprete un breve extracto de un piloto. Solo 10 minutos requirió Smith para estar listo y cautivar a los presentes. Fue así como, un miércoles por la noche y ante mucha gente importante, Jones pidió a un abogado que redacte el memorándum de lo que sería “El príncipe del rap”.

David Letterman está ahora en Netflix / Netflix

Detalles sobre la serie no hay muchos, y esto parece razonable teniendo en cuenta que hace unos meses HBO Max transmitió un extenso especial en el que, salvo James Avery (el Tío Phil), estuvieron todos los actores del reparto original compartiendo anécdotas de grabaciones.

El ayahuasca y su paso por el Perú

Letterman hace mención en algún momento a la parte del libro en la que Will dice que “el alma de la fiesta” que parece ser ante cámaras no es necesariamente tal. El actor recuerda que desde muy chico se veía a sí mismo como cobarde pues, cuando veía cómo su padre golpeaba a su madre, no hacía nada para detenerlo. De alguna manera –con el paso del tiempo-- y casi como un mecanismo de protección, Smith decidió volcar todas sus fuerzas a hacer reír a los demás.

Pero la popularidad y luego el éxito y los millones de dólares tienen un límite. “El trauma de la inseguridad me llevó, creo, a siempre tener que ganar, punto, como medio de supervivencia”, admitió durante la entrevista con David Letterman. Efectivamente, si algo hay en esta casi hora de charla es mea culpa de parte del millonario artista.

Will considera que en algún momento llegó a no sentirse satisfecho con nada. Ni con su esposa, ni con sus hijos. Así pues, como bien cuenta en este especial de Netflix, optó varias estrategias para encontrarse consigo mismo. Desde pasar 14 días sin hablar, hasta probar Ayahuasca en el Perú.

“Investigué mucho y sentí que eso era lo que necesitaba”, explica antes de brindar detalles sobre su experiencia con este psicotrópico. Smith asegura haberlo consumido 14 veces. Sobre el “viaje”, señala que inicialmente se sentía bastante removido. “Sentía que todo se me escapaba de las manos, el dinero, mi casa, mi hija, y yo gritaba para agarrarlo de vuelta”.

La intervención del chamán de turno hizo que esta estrella de Hollywood baje sus revoluciones y continúe todas las sesiones que (él creyó) necesarias. Smith dice que luego de todo esto pudo empezar a ver las cosas de otra forma. “Me di cuenta que puedo manejar cualquier cosa que me pase en la vida”, refirió en la entrevista con David Letterman.

Otros temas que Smith toca en la charla que emite Netflix son su preocupación por el futuro del “América negro” (“confío en que en algún momento este no sea un tema del cual tenemos que debatir”). Esto a propósito del revuelo causado por la muerte de George Floyd a manos de policías estadounidenses. Y, por último, el actor dedica palabras muy generosas para “Rey Richard”, película que significó su retorno al trabajo constante.

Lamentablemente, el bofetón que este artista de 53 propinó a Chris Rock el pasado 27 de marzo ha puesto un paréntesis a este ‘regreso’ fulgurante. La Academia le ha prohibido el ingreso a sus ceremonias por diez años. Varios de sus proyectos en cine se encuentran en stand by. Dependerá ahora de Will, de su capacidad para reinventarse desde la humildad que le dio fama mundial, y de una industria supremamente especial, la posibilidad de volver a tenerlo en la cima del éxito.

No necesitan presentación / Netflix Sinopsis: El legendario David Letterman reúne a las figuras más importantes del mundo en su nuevo programa con entrevistas a fondo y viajes al infinito de la curiosidad. Título original: “My Next Guest needs no introduction” Duración: Temporada 4 - 6 episodios Clasificación: 16 años Género: Talk Show

