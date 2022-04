Dos semanas después del escándalo protagonizado por Will Smith en la gala del Oscar, Jada Pinkett Smith, una nueva reacción por parte de la actriz y esposa del actor sale a la luz.

Según Us Weekly, una fuente le ha confiado que Jada no está enojada con Will sino que hubiera deseado que este no tuviera contacto físico con el comediante Chris Rock.

“Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, dijo la mencionada fuente en exclusiva a Us Weekly.

Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara durante la ceremonia de los Oscar.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Pero ella estará a su lado”, agregó la fuente.

Durante la 94ª entrega anual de los Premios de la Academia, Rock, de 57 años, hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada, a lo que la actriz hizo un gesto de molestia. Tras esta reacción, Will Smith se subió al escenario y abofeteó al comediante.

“Will Smith me acaba de dar una paliza”, dijo un sorprendido Chris ante la mirada atónita del público que no sabía si era cierto lo que había pasado. Mientras regresaba a su asiento, Smith le gritó a Rock que “mantén el nombre de mi esposa fuera de su maldita boca”.

Jada Pinkett- Smith y Will Smith / Chris Pizzello/ AP

El incidente se produjo tres meses después de que la actriz de “Scream 2″ revelara a través de sus redes sociales que padecía de alopecia. “Ahora, en este punto, solo puedo reírme. Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea aquí”, dijo en diciembre de 2021. “Ahora esto va a ser un poco más difícil de ocultarlo, así que pensé en compartirlo para que me hicieran preguntas, pero ya saben, mamá va a poner algunos diamantes de imitación allí, y voy a hacerme una pequeña corona”, agregó.

A principios de ese año, Pinkett Smith se animó, con el apoyo de su esposo, a afeitarse la cabeza.

CASTIGO A SMITH

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este 8 d abril que prohíbe a Will Smith asistir a la ceremonia de los premios Oscar durante los próximos 10 años debido a la bofetada que le dio al comediante Chris Rock en la pasada edición.

Según indicaron en una nota el presidente de la junta de la organización, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, durante esos diez años a Smith “no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”. De todas formas, no le quitan el Óscar al mejor actor ganado el mes pasado por “King Richard”.

