A mediados de junio, Netflix sorprendió al anunciar que “Yo soy Betty, la fea” se emitiría en su plataforma solo mediados del siguiente mes.

“Último día para ver este título en Netflix: 10 de julio”, se lee en el cuadro de la descripción de la ficción. La noticia provocó el reclamo casi masivo en redes sociales de los fans de la serie colombiana y usuarios de la plataforma.

La razón de la salida

Sobre el motivo por el cual Netflix retira de su parrilla a la telenovela colombiana, la compañía de streaming no dijo nada en particular. Sin embargo, si revisamos su centro de ayuda, en este se lee que la empresa obtiene licencias de series y películas de estudios de todo el mundo; no obstante, pese al “esfuerzo por mantener los títulos”, algunos desaparecen de la plataforma por acuerdos de licencia.

Hay dos puntos a considerar cuando la licencia de una serie o película está por vencer: Si los derechos del título aún están disponibles y la popularidad de la producción en la región, además del costo de la licencia.

Si se renueva una serie o película, los usuarios de Netflix podrán seguir disfrutándola; caso contrario, la plataforma informará un tiempo antes de que deje de estar disponible.

Una de las más vistas

Desde que llegó a Netflix, en 2019, “Yo soy Betty, la fea” se ha mantenido casi siempre en el TOP 10 de las series más vistas. Y desde que se anunció su retiro de la plataforma de streaming, saltó con fuerza al primer lugar, donde se mantuvo por varios días.

Escrita por escrita por Fernando Gaitán, “Yo soy Betty, la fea” se estrenó el 25 de octubre de 1999 en la televisión colombiana y en 2010 entró en el libro Guinness por ser la telenovela más exitosa en la historia de la televisión.

La producción colombiana ha sido transmitida y retransmitida en más de 100 países de todo el mundo y doblada en 15 idiomas distintos. Además, ha sido adaptada 22 veces. Está protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

“Yo soy Betty, la fea” cuenta la historia de una economista físicamente poco atractiva que trabaja para una compañía de moda. Su inteligencia hará que poco a poco escale en la empresa y pueda demostrarle al resto de sus compañeros de trabajo, incluido su jefe y amor secreto, lo que realmente vale, al margen de una cara bonita.

DATOS -Hasta el momento se desconoce si "Yo soy Betty, la fea" se mudará a alguna otra plataforma de streaming. -"Yo soy Betty, la fea" podrá verse en Netflix hasta el 10 de julio. Pasado este día, ya no estará disponible en la plataforma.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM