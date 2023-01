Sony Pictures lanzó el tráiler oficial de su nueva película “65: Al borde de la extinción”. El esperado film de ciencia ficción nos trae como protagonista a Adam Driver (“Star Wars: The Force Awakens”). La vista previa de un minuto nos muestra al personaje de Driver, Mills, sufriendo un accidente espacial en la Tierra prehistórica, dominada por dinosaurios.

La trama acompaña a un piloto espacial que viaja por las galaxias en busca de un nuevo mundo. Sin embargo, tras un accidente, acaba en la Tierra hace 65 millones de años. Allí, él y el otro sobreviviente del accidente, Koa, interpretada por Ariana Greenblatt, deben atravesar un terreno inexplorado repleto de criaturas prehistóricas para poder sobrevivir.

“65: Al borde de la extinción " fue producida por Sam Raimi (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”) y está escrita y dirigida por Scott Beck y Bryan Woods (guionistas de la primera “A Quiet Place”). La cinta llegará a cines locales en el primer trimestre del 2023.