Cómo es el trailer de Junji Ito en Netflix

El maestro del terror japonés, Junji Ito, ha realizado historias verdaderamente perturbadoras sobre maldiciones, espirales y monstruosidades. La labor que han hecho no ha dejado indiferente a nadie, incluyendo a los directivos de Netflix, ya que no dudaron en hacer un anime.

Y es que los fanáticos no pudieron evitar tener grandes expectativas desde el momento en que se reveló el proyecto y que al final cuentan con un primer vistazo con el lanzamiento del clip, por lo que ahora sabemos que la adaptación tiene como nombre “Junji Ito maniac: japanese tales of the macabre”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL TRAILER DE JUNJI ITO EN NETFLIX?

En la promoción del clip se puede observar que el anime tiene programado su lanzamiento para el 19 de enero del 2023. Todavía faltan algunos detalles para saber qué mangas serán adaptados, aunque los seguidores tienen claro cuáles quieren ver en pantalla: “La silla humana”, “Hellstar Remina”, “Capas de miedo”, “Uzumaki” y “Tomie”.

Con el objetivo de hacer pasar un buen momento a los fanáticos mientras esperan el estreno, los seguidores del mangaka pueden disfrutar de “Junji Ito collection”, una antología animada de una temporada con sus más grandes obras que salió en el año 2018.

Es importante saber que “Uzumaki” también está en proceso de convertirse en un anime gracias a Toonami, para su bloque Adult Swim. Es sobre una miniserie y tendrá cuatro partes. Su estreno se estimaba para octubre del 2022, pero fue postergado hasta nuevo aviso.

Por lo que, ahora solo queda esperar por actualizaciones sobre el proyecto para finalmente ver todos los sucesos que remecieron a un pueblo maldito ficticio de Japón.

WORLD OF HORROR, EL RPG INSPIRADO EN LA OBRA DE JUNJI ITO, LLEGA A CONSOLAS

El terrorífico WORLD OF HORROR de panstasz y el publisher Ysbryd Games se encuentra en el reciente Indie World de Nintendo para confirmar su llegada a la consola híbrida.

Además de su lanzamiento en Switch, el juego también se podrá disfrutar en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC en un estreno simultáneo durante el verano de 2023.

Ahora, si no puedes esperar, te alegrará saber que el juego está habilitado en Steam, GOG, Microsoft Store e itch.io como un título de acceso anticipado.

Características del juego: