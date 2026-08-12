¿Qué beneficios tiene practicar tiro deportivo? Un campeón bolivariano explica cómo ayuda a mejorar la concentración y el control emocional

Practicar tiro deportivo no solo implica desarrollar precisión. También requiere disciplina, concentración y capacidad para gestionar las emociones, habilidades que pueden trasladarse a distintos ámbitos de la vida. Así lo explica Berlán Rodríguez Pérez, seleccionado nacional de tiro deportivo en la modalidad de pistola, actual campeón bolivariano y récord en la modalidad de pistola tiro rápido.

Rodríguez, quien además es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingeniero industrial, magíster en Matemática Aplicada y doctor en Ingeniería, considera que una de las principales ventajas del tiro deportivo es que no exige un determinado biotipo físico. Además, se trata de una disciplina que puede practicarse durante muchos años y permite mantener una participación competitiva prolongada.

Una disciplina para desarrollar disciplina

Según el deportista, ingresar al mundo de la alta competencia implica establecer objetivos y asumir retos que obligan a mejorar constantemente. Para conseguirlo, el entrenamiento requiere trabajar aspectos técnicos, físicos y psicológicos.

“La única forma de desarrollar el talento es precisamente con la disciplina”, explica Rodríguez. En el tiro deportivo, incluso una persona con grandes condiciones naturales necesita entrenar de manera constante para conseguir mejores resultados.

La preparación física también tiene características particulares. El deportista debe permanecer durante periodos prolongados en determinadas posiciones, por lo que el entrenamiento busca desarrollar capacidades musculares específicas relacionadas con la resistencia y el control corporal.

Concentración y seguridad

La concentración es otro de los pilares fundamentales. Antes de utilizar munición, los principiantes pasan por etapas de aprendizaje en las que practican el denominado tiro en seco, con el objetivo de familiarizarse con la técnica, las normas y los hábitos de seguridad dentro del polígono.

Para Rodríguez, este proceso permite desarrollar progresivamente la atención necesaria para practicar la disciplina de manera responsable. La concentración no solo es importante para conseguir buenos resultados deportivos, sino también para respetar rigurosamente los protocolos de seguridad.

Berlán Rodríguez destaca los beneficios del tiro deportivo y su impacto en la concentración y el control emocional.

El desafío del control emocional

A medida que el deportista alcanza un mayor nivel, aparece otro reto: controlar las emociones durante una competencia. La presión por conocer el resultado de los rivales, la necesidad de conseguir determinados puntajes o el temor a cometer un error pueden afectar la concentración.

“Cuando ya estás a cierto nivel, el tiro se vuelve más una competencia mental que una competencia física o de técnica”, sostiene Rodríguez.

Por ello, aprender a gestionar las emociones es parte fundamental del entrenamiento. Mantener la atención en la técnica y evitar que los factores externos interfieran puede marcar la diferencia entre el rendimiento conseguido durante los entrenamientos y el que se alcanza en una competencia.

Perú, un referente regional

Rodríguez también destaca el desarrollo histórico del tiro deportivo peruano y menciona como referentes a deportistas como Francisco Boza, Juan Giha y Edwin Vásquez. En la actualidad, resalta la presencia internacional de Alejandro de Sousa y Nicolás Pacheco, quienes han conseguido posiciones destacadas en el ranking mundial.

El deportista considera que Perú mantiene una posición importante dentro de la región, especialmente en las modalidades de pistola y rifle, y observa una proyección positiva de cara a los próximos Juegos Sudamericanos y Juegos Panamericanos.

Este crecimiento también se refleja en el interés de nuevos practicantes. Jóvenes, adultos y cadetes de las escuelas militares se vienen acercando a academias y clubes para conocer las diferentes modalidades de este deporte.

Más modalidades y espacios para practicar

El tiro deportivo no se limita a las modalidades olímpicas. También existen otras disciplinas y modalidades deportivas que vienen ganando seguidores en el país, con distintas características y niveles de especialización.

Para Rodríguez, la aparición de nuevas academias y clubes en diferentes provincias puede contribuir a la masificación. También considera importante el respaldo de empresas privadas para que los deportistas puedan continuar con su preparación y, al mismo tiempo, desarrollar contenidos educativos que acerquen la disciplina a la población.

En su caso, destaca el apoyo de Armaq, empresa que contribuye a su preparación deportiva y a la generación de contenido orientado a difundir el tiro deportivo.

Una alternativa para jóvenes y adultos

Una de las características que busca resaltar Rodríguez es que el tiro deportivo no debe ser percibido como una disciplina exclusiva para deportistas de alto rendimiento. Existen diferentes niveles de práctica y modalidades que permiten iniciarse progresivamente, siempre bajo orientación especializada y respetando las normas de seguridad.

“Si te gustan los retos, si quieres ser mejor cada día, si crees en el mejoramiento personal, el tiro es una opción para ti”, señala el campeón bolivariano.

De esta manera, el tiro deportivo se presenta como una alternativa que combina preparación física, concentración, disciplina y entrenamiento mental, mientras el crecimiento de academias y clubes abre nuevas posibilidades para quienes desean conocer esta disciplina en el Perú.

En ese camino, Rodríguez también resalta el respaldo de Armaq, empresa que viene apoyando su preparación como deportista y la generación de contenido educativo en redes sociales, con el propósito de contribuir a la difusión y masificación del tiro deportivo en el país.

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