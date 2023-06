El año pasado, Andreína Bravo ganó en la categoría Artista Tendencia de los Premios Heat, y muchas cosas cambiaron en su carrera. La principal de ellas es que la hizo sentirse más determinada a continuar enfocada en su proyecto musical.

La ex participante del reality “El poder del amor” se ha posicionado como una de las figuras más seguida del Ecuador y cada lanzamiento que hace, logra viralizarse rápidamente. Es por ello que siempre tiene en mente el mensaje que quiere transmitir para sus fans y en “Refugio”, su nuevo tema, la premisa es “valora a tus seres queridos ahora”.

“Hace poco lancé ‘Haters’, para que lo vayan a escuchar todos los envidiosos, pero ahora se viene una canción dedicada para mi mama, es algo muy personal para mí”, explicó la cantante sobre la persona que la defendió en los momentos más duros de su vida.

“Ahora yo puedo sentarme y hablar, antes no podía ni defenderme a mí misma y la única que me defendía con uñas y dientes era ella. Me hizo creer en mi música y por eso hice esta canción que quiero que quede para toda la vida”, contó Bravo sobre el tema que tuvo que grabar a escondidas, algo que le costó mucho ya que su madre siempre está presente en el estudio cuando trabaja su música.

Andreína Bravo habla de su próximo lanzamiento.

“Yo la tenía que sacar del estudio para que no escuche lo que estábamos haciendo. Y ocultándoselo, terminamos de hacer la canción. A veces ella regresaba y me veía con los ojos rojos, porque cada vez que componía me ponía llorar. Tuve engañada a mi madre hasta que le presenté el tema. A pesar de que es muy fuerte, se puso a llorar. Mi mensaje es que aprovechemos a nuestra familia, démoselo un abrazo, hagámosle una canción ahora, cuando están con nosotros, sobre el futuro nunca se sabe”, finalizó Andreína que ratificó sus deseos de visitar el Perú para promocionar su nuevo EP.

“Prometí estar en el Perú, (esta entrevista) es una señal para volver a estar por allá”, anunció.