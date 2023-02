Después de dos años de silencio, Armie Hammer se sincera sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra en una entrevista al boletín digital Air Mail. El actor negó haber actuado mal, pero dijo que había sido egoísta y usó a las personas en el pasado. También reveló que había sido abusado sexualmente cuando era adolescente por un pastor y que tuvo pensamientos suicidas después de que estalló el escándalo.

En enero de 2021, el actor fue acusado por varias mujeres de abuso sexual y conducta impropiada. Afirmaron que enviaba mensajes de fantasías BDSM y fetichismo caníbal. A medida que los reclamos se volvieron virales en las redes sociales, Armie fue despedido de su agencia de talentos WME y eliminado de varios proyectos, incluidos Shotgun Wedding, Gaslit, The Offer y Next Goal Wins.

Él y su esposa Elizabeth Chambers ya habían anunciado su separación en julio de 2020, luego de que salieran a la luz rumores sobre su infidelidad y abuso de sustancias.

Armie Hammer y su esposa Elizabeth Chamers en la premiere de "On the Basis of Sex" en noviembre de 2018. (Foto: AFP) / CHRIS DELMAS

Entre las varias cosas que dijo Armie, este reveló que un pastor protestante abusó de él cuando tenía 13 años. “Lo que eso hizo por mí fue que introdujo la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de lugar”. La sexualidad me fue presentada de una manera aterradora en la que no tenía control. Mis intereses entonces fueron: Quiero tener el control de la situación, sexualmente”.

En cuanto a su intento de suicidio, el actor dijo que en febrero de 2021 cuando estaba hospedado en las Islas Caimán, pensó en terminar con todo.

“Simplemente salí al océano y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de ahogarme, o de ser golpeado por un bote, o devorado por un tiburón. Luego me di cuenta de que mis hijos todavía estaban en la orilla, y que no podía hacerle eso a mis hijos”.

Armie Hammer y Timothée Chalamet en "Call Me By Your Name". / AFP

En la misma entrevista, Armie afirma que está asumiendo la responsabilidad de sus errores y que también ha ido a rehabilitación por su abuso de sustancias. Afirmó que ahora era una “persona más sana, más feliz y más equilibrada”.

Armie comenzó a actuar con varios papeles pequeños en programas de televisión como “Arrested Development”, “Gossip Girl” y “Desperate Housewives”. Su gran papel llegó en “The Social Network “(2010), de David Fincher, como los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss. Ocho años más tarde, el actor fue nominado a un Globo de Oro como Mejor Actor de reparto por su actuación en “Call Me by Your Name” (2017) de Luca Guadagnino. Fue visto por última vez en la película de Kenneth Branagh Death on the Nile (2022).

