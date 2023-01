Durante la inauguración del “Festival de Sundance”, la actriz Dakota Johnson provocó algunas risas incómodas cuando hizo una referencia a la acusación que tuvo el actor Armie Hammer de tener fetiches caníbales.

Todo sucedió cuando la protagonista de “Cincuentas sombras de Grey” se encontraba entregando el premio a Mejor Director a Luca Guadagnino por la película “Bones & All”. La intérprete tiene una gran amistad con el cineasta tras grabar juntos “A Bigger Splash” en 2015 y “Suspiria” en 2018, por lo que durante la presentación del premio decidió nombrar a Hammer, quien igualmente ha trabajado con el director.

Primero que nada, cabe recordar que el actor protagonizó “Call Me By Your Name”, cinta dirigida por Guadagnino, y posteriormente fue acusado de fetiches caníbales, en combinación de abusos a varias mujeres, según informa Cinemanía.

Teniendo esto en cuenta, Johnson contó que le habían ofrecido interpretar “el papel de melocotón” en la adaptación de André Aciman, refiriéndose a aquella escena donde Elio (Timothée Chalamet) incluye esta fruta en sus prácticas sexuales, y posteriormente Hammer ansía comérsela. “Gracias a Dios que lo rechacé, si no habría sido otra mujer a la que Armie Hammer intenta comerse”, comentó.

“Han pasado cinco años desde que esta película se estrenó aquí, y Luca no ha dejado de llevarnos a lugares emocionantes”, continuó Johnson sobre “Call Me By Your Name”, para recordar que “Bones & All” gira casualmente en torno al canibalismo. “¿Quién diría que el canibalismo era tan popular?”, se preguntó, dejando que Guadagnino subiera al escenario para decir por último: “En mi mente, y seguro que en la vuestra también, Guadagnino es el epítome de icono internacional”.

CASO DE ARMIE HAMMER

Armie Hammer se vió en el ojo de la tormenta a finales de 2020 cuando se filtraron, a través de varias capturas de pantalla, una serie de supuestos mensajes que el actor envió a algunas mujeres, donde hablaba de prácticas sexuales sadomasoquistas y caníbales.

Cabe resaltar que las acusaciones sobre las fantasías caníbales no han sido verificadas hasta el momento y las de agresión sexual y abuso emocional y físico han sido negadas por el actor. Además, no se han presentado cargos formales en contra suyo.

Estas acusaciones contra Hammer han contribuido a que el actor sea apartado de la industria de Hollywood y deba buscarse un empleo vendiendo multipropiedades en las islas Caimán.

El caso del actor puede ser visto en el documental “House of Hammer: Secretos de Familia”, disponible en HBO Max.