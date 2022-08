El reciente fallecimiento del actor peruano Diego Bertie trajo al recuerdo de sus seguidores una telenovela que se volvió icónica en la década del 90: “Natacha”. Esta producción, un remake de la historia original de 1970 con Gustavo Rojo y Ofelia Lazo, se convirtió en una de las más sintonizadas en el año de su estreno y motivó que luego se hiciera otra producción con dos de sus rostros protagónicos: Bertie y Maricarmen Regueiro.

Producida por Panamericana Producciones (Perú) y Radio Caracas Televisión (Venezuela), “Natacha” se realizó con la idea de volver a posicionar al Perú como uno de los principales países productores de melodramas, como lo fue en la década del 70. Por eso, se optó por hacer una nueva versión de uno de los éxitos de aquella época.

Maricarmen Regueiro en "Natacha".

Además de rostros peruanos como los de Diego Bertie y Paul Martin, que en 1990 recién estaban haciéndose conocidos en la televisión nacional, participaron personajes más consolidados como Orlando Sacha, Martha Figueroa y Gianfranco Brero.

La productora venezolana sumó los talentos de Maricarmen Regueiro, en el rol estelar de Natacha, y Hilda Abrahamz como Elvira, la villana de la historia.

En 1998, Maricarmen Regueiro volvió al Perú para protagonizar “Cosas del amor”, también junto a Diego Bertie. En aquella historia, Regueiro era Valeria Castro-Iglesias, una mujer adinerada que un día conoce a ‘Chalo’ (Bertie), un empleado de la fábrica de su padre al que ella tratará con desprecio, pero con el desarrollo de la historia se convertirá en su gran amor.

En una entrevista con “El gordo y la flaca” por “Cosas del amor”, Diego Bertie destacó que la telenovela permitió armar un buen “grupo humano”, aunque también dijo que su relación con Maricarmen Regueiro fue solo laboral y no lograron hacerse amigos.

En 2001, pocos años después del éxito de esta telenovela, Maricarmen Regueiro anunciaría su retiro definitivo de la actuación.

La polémica y el retiro de Maricarmen Regueiro

Hija de padres españoles, la artista venezolana actuó por primera vez en una telenovela, en 1986, en la mítica “Cristal”. Al año siguiente integró el elenco de actores de “La intrusa”, luego vino “Mi amada Beatriz”. Sin embargo, la telenovela que representó mayor empuje para su carrera fue “Señora”, pues asumió el rol principal.

Regueiro alcanzó gran notoriedad tras encarnar a Daniela, una estudiante de quinto año enamorada de su profesor, en “Princesa”. Además de actuar en el Perú, la artista formó parte de producciones argentinas.

En agosto de 1993, el nombre de la actriz se vio vinculado a las páginas judiciales cuando su pareja, Ramiro Helmeyer, fue acusado de participar en los Atentados de Caracas de 1993. Como consignó la prensa en aquella época, Helmeyer fue detenido, junto a otros altos ejecutivos financieros, acusado de formar parte de una “pandilla terrorista que hizo estallar varias bombas en las calles de Caracas”, según relató “El Tiempo” de Colombia. “Las explosiones forzaron bajas en la Bolsa de Caracas y, en forma especial, en los mercados internacionales en los cuales cayeron los precios de bonos que el Estado venezolano tenía en venta y que pudieron ser comprados por los autores de los atentados”, indicó el citado medio.

#22Nov 1995 Ramiro Helmeyer es condenado a 30 años de prisión, por el presunto delito de homicidio en el caso de la explosión de un carro bomba en el CCCT pic.twitter.com/bY7x1Au4po — Crónicas del Tánatos (@TanatosCronicas) November 22, 2021

La pareja de la actriz, fue condenado a 30 años de cárcel por supuestamente ser responsable de un coche bomba que explotó en un centro comercial de Caracas. La artista lo apoyó en todo momento hasta que fue indultado en el 2000.

En 2001, Regueiro anunció que su retiro del mundo de las telenovelas para dedicar su vida a su familia. Llevaba ya cuatro años de matrimonio con Helmeyer y habían recibido recientemente a su primer hijo.

Actualmente, Regueiro continúa abocada a su familia. En una de sus últimas entrevistas, recalcó su deseo de no desea volver a la televisión. “Siento que no voy a envejecer actuando. Me encanta mi trabajo, pero es absorbente. Deseo estar tranquila y en paz”, declaró.

La actriz no tiene redes sociales públicas.

Además… En "Patacláun" "Cosas del amor", que fue una producción de América Televisión, se emitió por Frecuencia Latina. La ficción fue tan popular en el Perú que la pareja protagónica tuvo un 'cameo' en "Patacláun", cuando Tony (Carlos Carlín) quería conquistar su sueño de ser galán como Diego Bertie.

