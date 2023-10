Ha pasado más de un año del día en que Will Smith dio un bofetada a Chris Rock durante la celebración de los Premios Oscar. Fue un hecho que sorprendió al público, donde también estaba la esposa del responsable de la violencia en ese momento, Jada Pinkett Smith. Ella habló sobre ese día, durante una entrevista con The New York Times, y lo hizo después de mucho tiempo.

El día de la ceremonia, Chris Rock tampoco se pronunció sobre el impacto que recibió en el rostro. Esto ocurrió cuando el comediante hizo una broma sobre la enfermedad, alopecia, con la que Jada Pinkett Smith viene luchando desde hace años. Tiempo más tarde, Rock lanzó su más esperado espectáculo de comedia en Netflix, “Selective Outrage”, donde se burló de lo ocurrido.

Chris Rock recibe un bofetada de parte de Will Smith durante la ceremonia de los Premios Oscar el 27 de marzo de 2022. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

“La gente me preguntaba si me dolía. (...) Sí, ¡eso me dolió! Me golpearon tan fuerte que escuché ‘Summertime’ sonando en mis oídos”, dijo Rock al público de Netflix. Además, el actor insinuó que Pinkett Smith intentó previamente detener su conducción en los Oscar, ya que su esposo no había sido nominado por su película “La verdad oculta” (2015).

Jada Pinkett Smith y Will Smith es una de las parejas más famosas de los últimos tiempos en Hollywood. (Foto: People)

“Así que hice algunas bromas sobre ella. ¿A quién le importa un carajo?”, decía Rock durante su presentación. “Así es como es: ella lo empieza, yo lo termino. Eso es lo que carajo pasó. Nadie se mete con esta perra. Ella empezó esta m*. Nadie se mete con ella. Ella dijo que yo, una m*”. ¡Este hombre adulto debería renunciar a su trabajo porque no fue nominado por ‘La verdad ocultra’ y luego este negro me da una maldita conmoción cerebral!”, sostuvo.

¿Qué dijo Jada Pinkett Smith sobre Chris Rock?

La actriz y conductora de Red Table Talk, un espacio de conversación en Youtube, agregó que se sentía “herida” por la reacción de Chris Rock al hecho en el ‘stand-up comedy’ de Netflix.

“Recuerdo que mi corazón se desgarraba, que mi corazón se rompía y recuerdo que mis sentimientos estaban tan heridos”, comentó Jada Pinkett Smith a The New York Times.

Además, la actriz había expresado a People que estaba sorprendida por el hecho violento, y en ese momento, pensó que era algo preparado por los Oscar. “Dije en mi mente: ‘No hay manera de que Will lo golpee’. No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia”.