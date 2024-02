El Super Bowl 2024 tiene varias sorpresas para los fanáticos del fútbol americano y cualquier que quiera ver por primera vez el trailer de algunas de las películas que se estrenarán en el año. “Kingdom of the Planet of the Ape” es una de las cintas que presentó nuevo material durante el evento de Las Vegas.

Los fanáticos de la civilización de simios esperan ansiosos el estreno de la nueva cinta, que ocurre 300 años en el futuro. Sigue a las películas de “Rise of the Planet of the Apes” (2011), “Dawn of the Planet of the Apes” (2014) y “War for the Planet of the Apes” (2017).

"Kingdom of the Planet of the Apes" se ubica varios años después de los eventos que ocurrieron en “War for the Planet of the Apes” (2017). (Foto: 20th Century Studios)

“Kingdom of the Planet of the Apes”. (Foto: 20th Century Studios)

¿De qué se trata?

En “Kingdom of the Planet of the Apes”, un nuevo grupo de simios habita el mundo, que ahora se ha vuelto una jungla y las ramas de las plantas están por doquier. Hay una humana, Mae, que se encuentra con Noah, un chimpancé joven y con quien entabla una relación. En este contexto, el poderoso simio Proximus Caesar lidera a un grupo de simios que buscan tecnologías humanas.

Fecha de estreno

La película llega el 10 de mayo de 2024 a Estados Unidos y se espera que 20th Century Studios confirme el día de lanzamiento de la cinta en Latinoamérica, pero sería un día antes, que coincide con el Día de la Madre, 9 de mayo. También está prevista para ser estrenada en la sala IMAX, primera vez que la saga de ‘los simios’ se verá en este formato.

Producción

El director y artista de efectos visuales Wes Ball (saga de ”Maze Runner”) se hace cargo de la producción “Kingdom of the Planet of the Apes”. El guion de la película está escrito por Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison; y la producción ejecutiva incluye a Ball junto a Joe Hartwick, Jr., Rick Jaffa, Amanda Silver y Jason Reed.

Elenco

Andy Serkis

Freya Allan - Mae

Owen Teague - Noa

Peter Macon

Kevin Durand - Proximus Caesar

Dichen Lachman

William H. Macy

Eka Darville

Ras-Samuel Weld A’abzgi

Sara Wiseman

Trailer de “Kingdom of the Planet of the Apes”

Este es el avance presentado en el Super Bowl 2024: