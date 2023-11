Con el estreno del capítulo 1099 del manga de “One Piece”, Oda nos trae también la continuación de la aventura de nuestro querido Bartholomew Kuma en busca de encontrar una cura para Jewelry Bonney, la cual ya está cerca de cumplir los 10 años y si no consigue curarse de su enfermedad terminal, pasará a la otra vida. ¿Qué pasó en este episodio? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1099 del manga de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Pacifista”.

En la portada tenemos a nuestro querido Oden mientras tres tanukis se posan sobre su cabeza cuando este está tomando sake.

El capítulo inicia en el reino de Sorbet, el cual está completamente envuelto en llamas y explosiones.

“Dios mío, el malvado de Bekori ha vuelto”, “estamos en peligro nuevamente, alguien que nos ayude”, gritan las personas del lugar. “Maldita sea, no puedo creer que haya vuelto”, dice Kuma muy enojado.

El rey Bekori hace su aparición y dice “así que se atrevieron a quemar el Gray Terminal, pues esto es lo que se merecen. Voy a quemar todos los pueblos alrededor de Sorbet y a cualquiera que intente interponerse, será disparado”.

Las personas comienzan a gritarle a reclamar, a lo que Bekori los mira sonriendo y les dice, bueno, dispárenles, atacando a varias personas que terminan cayendo baleados. Una sombra aparece entre todo el polvo que se había formado. Este era Bartholomew Kuma que estaba completamente enojado, al máximo, tanto así que su expresión intimida a todos los guardias.

Bonney ve a lo lejos lo que está pasando, las personas se están llevando a los heridos mientras Bekori se ríe y dice que un solo hombre no podrá contra todos, pero esto no le importa a Kuma y lanza un ataque tan poderoso que destroza todo el palacio de Bekori, haciendo que este caiga derrotado.

Dicho incidente fue llamado “La revolución de un solo hombre de Sorbet”.

La noticia de este suceso dio la vuelta al mundo, tanto así que llegó a la tierra santa de Mary Geoise, específicamente a Saint Jaygarcia Saturn.

Las personas comienzan a gritar de alegría: “¡Viva el rey Kuma, viva el rey Kuma!”, mientras este vuelve a su iglesia en donde los ancianos lo esperaban para agradecerles por lo que hizo. Kuma no quería ser rey pero este, ante tantas peticiones de la gente, accedió, aunque el que realmente gobernaba era el rey Bulldog Segundo, Kuma era solo el rostro de.

Ahora pasamos con Bonney, que misteriosamente se transformó en una persona mayor.

Todas las personas del lugar se quedan completamente sorprendidas. “¡Quién es esa chica!”, gritan, mientras Kuma grita, “¿eres tú, Bonney?”, mientras los ancianos del lugar admiran su belleza y dicen que tiene el rostro muy parecido a su madre, Ginny, a lo que ella se mira al espejo y dice “¿realmente me parezco a ella?”, generando un grito de sorpresa puesto que vuelve a ser niña y nadie puede creer lo que está pasando.

Bonney había comido la Toshi Toshi no mi, la fruta edad edad, que le permite cambiar la edad a su antojo, o al menos cuando domine sus poderes.

El rey Bulldog llega junto a su madre y ve cómo es que Bonney intenta usar sus poderes a cabalidad pero esta no lo consigue y es más, se transforma en anciana, a lo que Bulldog la confunde con su madre hasta que llega la verdadera mamá de este y le dice que no puede transformarse en ella, haciendo que todos se maten de risa.

Conney, la madre de Bulldog, no llegó solo de visita, si no que trajo el periódico con una muy mala noticia, el rey Bekori había sido liberado aludiendo que Kuma había sido el ‘tirano’ que lo había despojado de su cargo en un acto de rebelión, por lo que ahora tenía tanto al Gobierno Mundial como a la marina de su lado.

Kuma dice que no puede creer que realmente los marinos y el Gobierno hayan hecho eso, pero de ellos ya no puede esperar nada, por lo que la única manera de detenerlo, es haciéndose cargo de este antes de que regrese al reino de Sorbet. Los ancianos no dudan en dar su apoyo a Kuma, el cual ve cómo Bonney se transforma en anciana nuevamente mientras practica con sus poderes y le dice que se irá por un tiempo, que se cuide mucho.

Tras esto, pasamos al barco de la marina, en medio de una tormenta. En este barco estaba el rey Bekori camino a Sorbet, pero Kuma llega en un pequeño bote y se planta frente a este.

“¡Ajá! ¡Ahí está ese maldito! ¡Es el tirano, acaben con Kuma!”, grita Bekori mientras Kuma le dice “¿tú no aprendes, no?” y vemos una explosión muy fuerte de la cual el narrador nos cuenta que es el fin de Bekori.

Un cartel de “se busca” aparece en el periódico, este es el de Bartholomew Kuma, a lo que Bonney dice que extraña a su padre y que quisiera haberse ido a la mar con él. “Cuando cumpla los 10 años, se que podré irme con él”, dice Bonney.

Kuma en estos momentos está paseando por las distintas islas de la Gran Línea para encontrar a alguien que pueda tratar la enfermedad de Bonney ya que los años comenzaban a vanzar cada vez más rápido.

Vemos algunas islas a las que Kuma mandó a algunos de los Mugiwaras post Shaboady y en donde hicieron su time skip.

Pasó por Weatheria para hablar con los ancianos, se fue al reino de Torino, pasó por el archipiélago Boin para hablar con Heracles, se fue al reino de hielo y no pudo conseguir ni una sola respuesta. Mientras pasaba esto, Kuma también liberaba a algunos de los pueblos apresados por el Gobierno Mundial, pero la preocupación lo hacía desesperarse, hasta que un día se reencontró con sus amigos de la armada revolucionaria.

Dragón recibe a Kuma con una sonrisa y comienzan a tomar sake. Este comienza a contarle a Kuma todo lo que habían estado viviendo en estos momentos. “Hemos tenidos algunos problemas. Tant Ivankov como Inazuma han sido llevados a una prisión. Todavía desconocemos a cual. Lo que sí hemos podido ver es que has pasado de ser un rey, a ser un tirano y ahora en uno de los piratas más buscados”. Kuma se rie mientras la capitana Belo Betty le dice quiere ser comandante del ejército del este”.

Kuma se ríe y le dice que claro que puede serlo, pero Dragon interrumpe para contarle sobre alguien que sí podría curar a Bonney, el doctor Vegapunk. “No te pude hablar de él y mucho menos recomendártelo ya que este estaba en Punk Hazard hasta que ocurrió un incidente en donde explotó gran parte del lugar (culpa de Caesar Clown) y este tuvo que mover sus filas a otra isla. Las defensas del nuevo laboratorio son débiles, podrías ir a reunirte con él”, dice Dragon y Kuma le agradece la esperanza.

“¡Si consigo curar a Bonney, te prometo que vuelvo a luchar a tu lado!”, dice Kuma, mientras Dragon le dice que todo fluya con el soplo del “viento”, resaltando la palabra viento.

Kuma regresa al reino de Sorbet para encontrarse con Bonney y este se sorprende de que ella esté aprendiendo a luchar tan bien que puede vencer a adultos en un 1 contra 1. Es así que la pone en una pequeña caja y emprende el rumbo a Egghead, la isla del futuro.

Egghead todavía era una pequeña isla de invierno. Es aquí que conocen al doctor Vegapunk, el cual tenía una cabeza gigante y con el que comienza a hablar de todos los proyectos que está realizando en estos momentos. Bonney está jugando con Sentomaru mientras los demás hablaban.

Vegapunk dice “bueno, es posible que podamos curar la enfermedad de Bonney. Para esto, tengo que usar una nueva tecnología de trasnplante de células que todavía no se usaba en los hospitales. Sin embargo, el costo es muy elevado, es como crear un robot”, acota Vegapunk.

Ante esto, procede a estudiar la sangre de Kuma y este se quedó completamente en shock al descubrir que tenía ascendencia Bucanera y pregunta “oye Kuma, por qué has venido a visitarme a mi?”, y el propio Kuma responde diciendo que fue una recomendación de Dragón. Indagando más sobre su sangre, Kuma se pregunta qué tiene esta de especial y Vegapunk dice que tendría que estudiarla más para poder sacar conclusiones claras.

Vegapunk sonríe y le dice “Oye Kuma, conviértete en mi modelo de clones que estoy planenado crear y te juro que curaré a Bonney de forma gratuita”, a lo que Kuma dice que aceptará cualquier condición mientras la que pueda estar bien sea su hija.

Kuma le pregunta a Vegapunk qué harán esos clones, a lo que Vegapunk le dice con alegría que “se convertirán en marines y hará que estos puedan disparar rayos láser para que puedan derrotar a los piratas maldados, es así que tendrán cuerpos fuertes para defender a los inocentes”; sin embargo, esta conversación estaba siendo escuchada por alguien.

Saint Jaygarcia Saturn en Mary Geoise había escuchado todo lo que habían estado hablando, a lo que este dice: “Jaja, maldito Vegapunk, no tiene ni idea de cómo usar esta oportunidad. Yo tengo otros planes con él...”.

Volvemos a Egghead, donde Kuma le dice “al principio tenía claro que aceptaría tus condiciones aunque hubieses sido el diablo mismo, pero tus clones pueden salvar a la gente, es el propósito que tuve desde que nací”, a lo que Vegapunk le dice a Kuma que “es un santo”, pero el propio Kuma le dice que es un “Pacifista”.

Esta palabra le gustó a Vegapunk, finalizando el capítulo con las palabras del científico: “¡Usemos esa palabra para darle el nombre a los guerreros del futuro que crearemos juntos!”.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1099 del manga de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1099, saldrá primero filtrado el día jueves 23 de noviembre y el día 26 del mismo mes, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

