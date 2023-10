El mundo está de luto por la pérdida de Matthew Perry, conocido por su icónico papel como Chandler Bing en la famosa serie de los años 90, ‘Friends’. El actor de 54 años fue encontrado sin vida en una residencia en Los Ángeles, en un trágico incidente de ahogamiento, según confirmó TMZ.

Las fuentes policiales han confirmado que los primeros en responder acudieron a la llamada por un paro cardíaco, pero lamentablemente no pudieron salvarlo. Aquí te contamos más sobre la vida y carrera de Matthew Perry, así como los detalles de su fallecimiento.

Carrera de Matthew Perry

Matthew Perry se ganó el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo gracias a su papel como Chandler Bing en ‘Friends’, que se mantuvo en el aire durante 10 exitosas temporadas con un total de 234 episodios. Su personaje se convirtió en un favorito de los fanáticos, y sus característicos gestos y frases se han inmortalizado en la cultura pop.

Sin embargo, su talento no se limitó a ‘Friends’. A lo largo de su carrera, Matthew participó en numerosas series de televisión, incluyendo ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge’, ‘Sydney’, ‘Beverly Hills, 90210′, ‘Ally McBeal’, ‘The West Wing’, ‘Scrubs’, ‘Studio 60 on the Sunset Strip’, ‘Go On’, ‘The Odd Couple’ y muchas más. También dejó su huella en el cine, con participaciones en películas cómicas como ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ‘17 Again’, ‘Getting In’, y otras.

Luchas personales

A pesar de su éxito en pantalla, Matthew Perry enfrentó luchas personales, especialmente con la adicción a las drogas y el alcohol, específicamente a los analgésicos. Su adicción a la Vicodina lo atormentó durante años, incluso durante su tiempo en ‘Friends’. Pasó por períodos de rehabilitación en un esfuerzo por superar sus demonios.

El año pasado, el actor abrió su corazón en una emotiva memoria donde compartió sus desafíos personales, incluyendo cambios drásticos de peso durante la filmación de ‘Friends’. A pesar de sus luchas, Perry parecía haber recuperado la sobriedad el año pasado.

Preocupaciones recientes

Sin embargo, sus apariciones públicas antes de su trágico fallecimiento generaron preocupación entre los fanáticos. Durante la promoción del esperado reencuentro de ‘Friends’, algunos notaron momentos en los que parecía no estar en su mejor forma, lo que suscitó preguntas sobre su salud.

Legado y despedida

Matthew Perry, un soltero de 54 años, deja atrás una carrera exitosa y un legado en la industria del entretenimiento. Aunque nunca llegó a contraer matrimonio, estuvo comprometido brevemente con Molly Hurwitz hace algunos años. Sus admiradores y colegas lo recordarán con cariño por su talento y su contribución a la comedia televisiva.

