Durante el especial de “Friends” que la plataforma HBO Max lanzó este jueves, casi dos horas donde los seis actores de la recordada sitcom hablan de lo que significó esta historia para sus vidas; hubo cierto detalle que ofrece una nueva perspectiva sobre Matthew Perry, quien interpretó al carismático Chandler Bing, pero que en la vida real debió sobrellevar sus propios demonios.

Chandler Bing, como se sabe, es posiblemente el personaje más divertido de la serie; incluso los creadores del show reconocen esto y llegaron a pensar que elegir al intérprete sería fácil. Nada más lejos de la verdad, y fue recién cuando tuvieron cerca a Matthew Perry que se dieron cuenta que él era el indicado para dar vida al personaje.

Matthew Perry tuvo un conocido problema con las drogas durante su paso por el show, tal y como él mismo ha reconocido. Esta situación que llegó a perjudicar su apariencia física inclusive, mientras que la serie no hacía más que crecer. En el especial de “Friends”, el actor, quien habló menos que los otros miembros del elenco, hizo una revelación.

Matthew Perry: “Para mí, sentí que iba a morir si ellos no se reían. Y no es saludable. Pero a veces decía una línea y ellos no se reían y yo sudaba y entraba en convulsiones si no recibía la risa que se suponía que tendría”.

Jennifer Aniston: “Te derrumbaba”.

Lisa Kudrow: “No nos dijiste eso. No recuerdo que hayas dicho eso”.

Matthew Perry: “Oh sí. Sentí eso todas las noches (de grabación).”

El precio de la fama

Antes de “Friends”, Matthew Perry soñaba con ser famoso. Ansiaba el reconocimiento, el dinero y todo lo que eso trae. Al pasar a “Friends”, lo consiguió. Pero también tuvo otros problemas, como un severo alcoholismo, sumado a un cuadro de abuso de vicodina, analgésico al que se volvió adicto luego de un accidente de esquí.

“No me hice sobrio porque me sentía con ganas de hacerlo. Me volví sobrio porque estaba preocupado de que me iba a morir el día siguiente”, contó en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times en 2002, solo un par de años antes de que “Friends” llegara a su final en un exitoso adiós por el que cada actor cobró un millón de dólares por episodio.

Durante una entrevista realizada en 2015, Matthew reveló que fue durante la tercera temporada de “Friends”, grabada en 1997, cuando ingresó a rehabilitación debido a su alcoholismo por primera vez.

En mayo del 2000, mientras atravesaba uno de sus peores momentos, el actor tuvo que ser internado por una pancreatitis relacionada al abuso del alcohol. Tras ello, buscó ayuda en sus padres, quienes lo llevaron a un centro de desintoxicación, donde estuvo alrededor de dos meses y medio a inicios del 2001. “Estaba metido en un problema muy gordo; mi vida era un infierno”, contó en la mencionada entrevista.

Phoenix House, organización que se dedica a brindar tratamiento sobre adicciones a estas sustancias, decidió otorgarle un premio al actor por superar sus adicciones en 2015. “Soy un alcohólico galardonado, no debería recibir un premio”, mencionó en esa oportunidad.

Perry reconoció que las adicciones se pueden superar siempre que haya voluntad por parte del paciente. En su caso, también tuvo el apoyo de los fans que siempre se mostraron preocupados ante el drástico cambio físico que mostró en el transcurrir de los episodios de la serie.

Tras ello, se dedicó completamente al teatro. En 2016 estrenó la “The End of Longing” en el Playhouse Theatre de Londres, que fue escrita por él mismo y mezclaba el humor y el drama, además de enfrentar a varios demonios que el actor vivió con el alcohol. Al año siguiente, debutó con la misma obra en el Lucille Lortel Theatre de Nueva York.

Meses más tarde en 2017, tuvo una actuación destacada en la miniserie “The Kennedys After Camelot”, donde interpretó a Ted Kennedy, hermano del presidente estadounidense.

El actor que dio vida a ´Chandler Bing´ reconoció que “Friends” continúa siendo una serie vigente gracias al público. Con “Friends: The Reunion” los protagonistas buscan dar detalles no conocidos sobre las grabaciones de la exitosa serie. El especial de dos horas ya está disponible desde este jueves 27 de mayo en Estados Unidos; los fans de Latinoamérica y el Caribe deberán esperar hasta el próximo 29 de junio para disfrutarlo.

