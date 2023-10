Memorias personales

A finales del 2022, Matthew Perry anunció “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, un libro de memorias. Allí, el actor reveló que ha pasado por rehabilitación quince veces a lo largo de los años y que tocó fondo hace cinco cuando pasó dos semanas en coma por consumo excesivo de alcohol y opiáceos.

Cuando Perry empezó a rodar “Friends”, con 24 años, ya era alcohólico. “Podía manejarlo, más o menos. Pero a los 34 años, ya estaba metido en un montón de problemas”, aseguró en el libro. Contó, además, que durante esa década sus compañeros de reparto fueron comprensivos y tuvieron paciencia con él. “Fueron como pingüinos. Cuando un pingüino está enfermo, los otros pingüinos lo rodean y le ayudan a enderezarse, caminan a su alrededor hasta que puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto de ‘Friends’ por mí”.

Su peor momento llegó en una de las últimas temporadas cuando el actor tomaba 55 pastillas de vicodin al día y llegó a pesar 58 kilos. “No sabía cómo parar. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que iba empeorando a medida que me hacía mayor”, explicó. En una entrevista con la revista People, Perry aseguró que quería compartir su experiencia cuando se sintiera a salvo de no volver a caer “en el lado oscuro” y que cuando sobrevivió de milagro, los médicos le dijeron al ingresar en el hospital que sus posibilidades de sobrevivir eran de un 2 %.

“Friends”, la serie que hizo mundialmente famoso a Matthew Perry, actualmente se puede ver en HBO Max.