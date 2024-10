La tercera y última entrega de la saga protagonizada por Tom Hardy, “Venom: The Last Dance”, no solo promete acción y emoción a lo largo de su trama, sino que también ofrecerá a los fanáticos dos escenas post-créditos. Si bien este será el cierre de la trilogía del simbionte, estas escenas podrían dar pistas importantes sobre el futuro de la franquicia y el universo de Sony relacionado con los personajes de Marvel.

“Venom: The Last Dance” sí tiene escenas post créditos

Podemos confirmar que "Venom: The Last Dance" tiene dos escenas post créditos.

¿Qué esperar de las escenas post-créditos?

Aunque no se han revelado detalles exactos sobre lo que contienen estas dos escenas, los rumores en redes sociales sugieren que podrían estar relacionadas con la posible inclusión de Venom en el universo cinematográfico de Spider-Man, o incluso con la introducción de nuevos personajes o villanos provenientes del vasto catálogo de simbiontes del mundo de Marvel. Algunos fans esperan referencias a Knull, el dios de los simbiontes, y a otras figuras claves de este universo.

El futuro del simbionte

El hecho de que “Venom: The Last Dance” cuente con dos escenas post-créditos, a pesar de ser anunciada como la última película de la trilogía, ha generado especulaciones sobre la expansión del personaje de Venom en nuevas historias. Las dos entregas anteriores también contaron con escenas que conectaban al simbionte con otros personajes de Marvel, y todo apunta a que Sony podría estar planeando mantener a Venom presente en su futuro cinematográfico, ya sea en el mismo universo que Spider-Man o en su propio espacio compartido.

No te vayas del cine

Si eres fan de Venom, no puedes perderte estas escenas. Asegúrate de quedarte hasta el final de los créditos para ver qué depara el futuro del simbionte y cómo podría continuar su historia más allá de esta entrega. Con la película estrenándose en Perú el 24 de octubre, los espectadores tendrán la oportunidad de ver primero si estas escenas cumplen con las expectativas de los seguidores y si revelan sorpresas importantes.

Tráiler oficial de “Venom: The Last Dance”

En resumen, “Venom: The Last Dance” no solo cierra una trilogía, sino que también podría abrir la puerta a nuevas posibilidades dentro del universo de Venom. ¡Así que no te vayas antes de tiempo!

Ficha técnica de “Venom: The Last Dance”

Título original : Venom: The Last Dance

: Director : Kelly Marcel

: Kelly Marcel Guion : Kelly Marcel y Tom Hardy

: Kelly Marcel y Tom Hardy Reparto : Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham

: Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham Productores : Tom Hardy, Kelly Marcel, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker

: Tom Hardy, Kelly Marcel, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker Estudio : Sony Pictures Entertainment

: Sony Pictures Entertainment Género : Acción, Ciencia ficción

: Acción, Ciencia ficción Duración : Por confirmar

: Por confirmar Estreno en Perú: 24 de octubre de 2024

