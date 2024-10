La tercera y última entrega de la franquicia de Venom, protagonizada por Tom Hardy, se estrenará en Perú el 24 de octubre. “Venom: The Last Dance” promete cerrar con broche de oro la historia del simbionte y su huésped Eddie Brock, en lo que ha sido descrito como una emocionante y épica conclusión.

Primeras reacciones del público

La película fue presentada en una premiere en Nueva York, donde los asistentes compartieron sus primeras impresiones en redes sociales. En general, los comentarios destacan que la película es una de las mejores de la trilogía. A continuación, algunos de los puntos más destacados:

@theatomreview la describe como un “épico y emocional final”, donde Tom Hardy da lo mejor de sí y la acción es impresionante.

la describe como un “épico y emocional final”, donde Tom Hardy da lo mejor de sí y la acción es impresionante. Simon Thompson (@ShowbizSimon) señala que es un “final divertido” con muchas secuencias llenas de acción al estilo caótico que caracteriza a Venom.

señala que es un “final divertido” con muchas secuencias llenas de acción al estilo caótico que caracteriza a Venom. Josh Wilding (@Josh_Wilding) menciona que es la película más cinematográfica y monumental de Venom hasta la fecha, con una trama más robusta que las entregas anteriores.

Con estos comentarios en mente, los fans de Venom podrán disfrutar de esta película cargada de acción, emociones y el característico humor oscuro del simbionte en su última aventura en cines.

Tráiler oficial de “Venom: The Last Dance”

Sinopsis oficial de “Venom: The Last Dance”

En esta tercera y última entrega, Eddie Brock (Tom Hardy) y su simbionte alienígena Venom enfrentan su desafío más grande hasta ahora. Tras los eventos de “Venom: Let There Be Carnage”, Eddie y Venom están huyendo de las autoridades en la Tierra y también de las fuerzas de su planeta de origen. En su intento por sobrevivir, la relación entre el humano y el simbionte se pondrá a prueba como nunca antes, mientras luchan contra nuevos y poderosos enemigos, incluidos viejos conocidos y otras amenazas simbióticas. A medida que la persecución se intensifica, Eddie y Venom deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse el uno al otro, en lo que será el final definitivo de su salvaje e impredecible historia.

Ficha técnica de “Venom: The Last Dance”

Título original : Venom: The Last Dance

: Venom: The Last Dance Director : Kelly Marcel

: Kelly Marcel Guion : Kelly Marcel y Tom Hardy

: Kelly Marcel y Tom Hardy Reparto : Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham

: Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham Productores : Tom Hardy, Kelly Marcel, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker

: Tom Hardy, Kelly Marcel, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker Estudio : Sony Pictures Entertainment

: Sony Pictures Entertainment Género : Acción, Ciencia ficción

: Acción, Ciencia ficción Duración : Por confirmar

: Por confirmar Estreno en Perú: 24 de octubre de 2024

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "Spider-Man: No Way Home". (Fuente: HBO Max)