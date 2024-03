“Venom 3″, la película que cierra la trilogía del antihéroe de Marvel, ha confirmado su nuevo nombre oficial: “Venom: The Last Dance” (“El último baile” en español). Además, Sony Pictures ha adelantado la fecha de estreno dos semanas, llegando a los cines este año.

Fecha de estreno de “Venom: The Last Dance”

25 de octubre de 2024

Tom Hardy regresa como Eddie Brock/Venom en esta entrega, que promete una conclusión épica para la saga. Aunque no se ha revelado mucho sobre la trama, el título “The Last Dance” ha generado especulaciones sobre el destino de Venom. ¿Será este el final de Eddie Brock como el simbionte?

El adelanto del estreno es una gran noticia para los fans que esperan ansiosamente la película. “Venom: The Last Dance” se enfrentará a otros estrenos el universo de Sony y Marvel como “Kraven the Hunter” y “Madame Web” programados para el mismo mes.

Ficha técnica de “Venom: The Last Dance”

Fecha de estreno: 25 de octubre de 2024

Sinopsis:

Venom 3: The Last Dance es la próxima película estadounidense de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics, Venom. Producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel Entertainment, será la tercera entrega de la trilogía de Venom, después de Venom (2018) y Venom: Let There Be Carnage (2021).

Directora: Kelly Marcel

Guionista: Kelly Marcel

Reparto:

Tom Hardy como Eddie Brock / Venom

Michelle Williams como Anne Weying

Naomie Harris como Shriek

Woody Harrelson como Cletus Kasady / Carnage

Stephen Graham como Mulligan

Sean Delaney como Dex

Alfie Allen como un personaje no revelado

VIDEO RECOMENDADO Sony lanzó el segundo tráiler de “Venom: Let There Be Carnage”, la esperada secuela de la película del antihéroe de Marvel Comics protagonizada por Tom Hardy se estrenara en septiembre del presente año. (Fuente: SonyPicturesMéxico)