En estos momentos, el mundo de “One Piece” está atento al mensaje del Doctor Vegapunk y es que mientras se da la batalla de Egghead entre los Mugiwaras en contra del Gorosei, se está transmitiendo la verdad del Siglo Vacío. ¿Qué fue lo que ha pasado en el capítulo 1115 del manga de “One Piece”? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1115 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Fragmentos de continentes”.

En la portada tenemos la continuación de la historia del viaje de Yamato por todo Wano. “¡Estoy recibiendo una lonchera por parte de Hiyori y Otoko!” mientras sonríe.

El capítulo inicia en el país de Wano, lugar declarado como territorio de los Mugiwaras y en donde su bandera está bajo el castillo principal. El mensaje del doctor Vegapunk sigue transmitiéndose sin parar.

Momo dice “¡Es increíble que podamos recibir transmisiones de todo el mundo!”, mientras Kinemon dice que parece que Orochi puso varios de esos transmisores en el castillo.

“Entonces JoyBoy fue un pirata, justo como Luffy”, dice Momo a lo que Kinemon le pregunta si lo conoció.

Tras esto, nos vamos a la Base G-4 de la Marina, la prisión Branch en donde vemos a los Mugiwaras falsos de Shabaody solo que con apariencias distintas. Ahora están disfrazados de los piratas de Captain Kid.

El Killer falso dice “¿Joyboy? ¿Será más fuerte que nuestro capitán? Qué piensas Capitán Kid...”, a lo que el Kid falso (el que hizo de Luffy falso) dice “¿Por qué me lo preguntas a mi? ¿No está ya muerto?”.

“Joyball es obviamente más débil que yo”, resalta el Kid falso.

Volvemos a la transmisión en Egghead. Los marinos están completamente sorprendidos.

“¡Solamente pude leer algunos poneglyphs per olo que he aprendido es que estos narran una impresionante batalla de escalas inimaginables. Los enemigos de Joyboy en ese entonces eran los mismos que en el mundo actual, el Gobierno Mundial!”, dice Vegapunk.

Los marinos dicen que eso tenía sentido desde que dijo que JoyBoy era un pirata.

Volvemos con Luffy y los Gigantes. Warcury está gritando con extremo enojo “¡Maldita sea Vegapunk!”.

El viejo Punk sigue: “Para ser exactos, es el antiguo Gobierno Mundial antes de su propio establecimiento. Fue una cooperación temporal entre los 20 reyes que formaron la denominada “Alianza Armada”, mientras vemos como es que Marte sale completamente molesto usando haki del conquistador desmayando a todos los den den mushi del lugar.

Vegapunk prosigue mientras vemos la silueta de JoyBoy por primera vez en el manga frente a los antiguos reyes del mundo. Tiene la forma de Nika Dios del Sol de Luffy.

“Podría decir que Joyboy fue tan poderoso que tuvieron que unirse. La verdad es que no sé las causas de la guerra antigua y mucho menos quién estaba bien o mal. Digamos que fue solamente una guerra de ideologías. Yo mencioné hace poco que no se mucho sobre el reino donde JoyBoy nació hace 900 años...”, mientras nos vamos a Zou y vemos a Carrot.

“Pero he podido encontrar que era una civiliación muy avanzada. Las armas que existieron durante esa guerra de un siglo nisiquiera pueden ser replicadas en estos momentos”.

Carrot se sorprende, Foxy, que estaba en medio del mar, dice que no sabe lo que dice ese viejo bastardo y arrogante.

“Nisiquiera replicadas por mi ingenioso cebrero”, sigue Punk. “El problema viene ahora”. Con lo que nos vamos a la fase de laboratorio.

Stussy está preocupada y Kaku con la cara triste.

Edison le dice a Stussy que quite la barrera y escape y ella no entiene por qué ya que si hace eso, no le darán la posibilidad a los Mugiwaras de escapar.

Edison le dice “Honestamente, la barrera es inútil ahora. Estos tipos pasan la barrera como si fuese cualqueir cosa. Estoy exhausto tratando de ayudar a los mugiwaras a encontrar una manera de escapar. Se que ellos podrán hacerlo por su cuenta...”, mientras vemos a Jimbe y Zoro llegando al Thousand Sunny mientras Nami le grita a Zoro por haberse demorado.

Nami dice que hay que apurarse porque los barcos enemigos han empezado a rodear la costa noroeste. “Incluso si llegamos al mar, no significa que hemos salido vivos ya que nos toparemos con toda la ofensiva de la marina”.

Stussy dice que está agradecida ya que sí podrán escapar, por lo que Stella la odiaría.

Edison dice que eso no es del todo cierto y que se apure y salga de ahí aunque Stussy responde diciendo que está atascada ahí. Edison no entiende y Stussy dice que ahora que Stella se ha ido, no sabe a quién deberá de dedicar su vida de ahora en adelante. Kaku está escuchando triste todo esto.

Pasamos al grupo de Jewelry Bonney y Sanji, los cuales se están enfrentando a Nasjuro.

“¡No dejen que use sus espadas ya que este maldito puede cortar lo que sea!”, grita Bonney. Nasjuro se molesta y sale de la boca del caballo maldito, desenvaina su esapda y lanza un corte que casi acaba con la vida de Bonney si no fuese porque Franky apareció para salvarla.

“Qué asquerosa es la presencia de vida de ustedes”, dice Nasjuro.

Bonney vuelve a su estado de niña de 12 años y Franky no eniende qué pasa. Nasjuro sigue en el aire con su espada alzada.

“No puedo mantener mi forma futura”, grita Bonney. El Doctor Vegapunk sigue con su mensaje “El siglo vació terminó con la derrota de JoyBoy”. Nasjuro dice “qué más deseas revelar, maldito Vegapunk, qué más quieres hablar”, mientras vemos al Robot del siglo vacío y a Zunesha.

Nasjuro salta al aire, da un fuerte respiro y dice “¡Estas presencias de vida me están dando demasiada cólera!”, con lo que lanza un ataque absoluto que genera un silencio sepulcral.

“Con la muerte de JoyBoy, grandes e irreversibles cicatrices de guerra fueron dejadas con el paso de los años”, dice Punk mientras los agentes del CP y Serafines gritan. Están libres, y es que el ataque de Nasjuro partió todo Punk Records y la nube en la que se encontraban. El ataque fue del tamaño de toda la isla.

Vegapunk sigue: “todos sabemos movernos de isla en isla, pero antes muchas personas solamente terminaron conociendo cosas de sus propias culturas”, mientras las personas del mundo dicen que está repitiendo cosas que ya saben, como la peligrosidad del mar.

Nos vamos a la villa Shimotsuki.

Vegapunk dice “esta es la manera en la que lo hacemos pero el mundo no era así hace mil años. El “cataclismo” pasó durante el Siglo Vacío. El mundo fue hundido bajo el mar. Ahora estamos viviendo en lo que se conoce como fragmentos de continentes”, dejando sorprendidos a toda la armada revolucionaria que estaba escuchando la transmisión en el reino Kamabakka.

Sabo no puede creer lo que están escuchando.

“¡El mundo hace mil años atrás era muy diferente al que vemos ahora. Ahora solamente es la sombra de una antigua civilización que terminó hundida bajo el mar!”, grita Punk mientras vemos un castillo hundido en el mar con reyes marinos nadando alrededor.

“No tenemos manera de saber como era el mundo en un pasado tan distante. Solamente podemos llegar a la conclusión de que el mundo tenía varios continentes en su haber”, sigue Punk.

En la isla Cocoyashi dicen “esta es una historia increíble” mientras vemos a Gen y Nojiko.

Vegapunk sigue “El mundo ha cambiado mucho desde el pasado. Parecía imposible borrar 100 años de historia de la memoria del mundo... pero de una u otra forma ahora toma sentido muchas cosas. Entre estas, la gran diferencia entre el nivel del mar del mundo antiguo al de ahora. ¡En esos 100 años se elevó 200 metros!”, haciendo que los marinos griten desesperados.

En Water 7 siguen viendo el mensaje “se preguntan como es posible que esta elevación del agua haya pasado, ¿no? Claro que es dable pensar que ha sido de manera natural por algún desastre y el cambio climático pero... ¡puedo confirmar que esto fue causado por el propio hombre!”.

Nos vamos a We News, el globo de Morgas que grita, “¡es imposible!”, mientras Vivi le tapa la boca y Wapol mira asustado.

“Climatología, geología, ciencia medioambiental, atmosférica, incluso si tu calculas usando todos estos aspectos, no hay un fenómeno que pueda causar esto en tan solo 100 años. Hay algo más que lo ha causado y cuando noté el crecimiento del agua la vez pasada, me di cuenta de algo que me convenció...”, dice Punk mientras los miembros del Gorosei miran muy molestos.

“La causa y existencia de las armas ancestrales que fueron para poder hundir este mundo hace 800 años siguen existiendo hasta ahora”, dice Punk meintras nos vamos al castillo Pangea, específicamente al cuarto secreto donde aparece Imu-Sama jugando con las mariposas del lugar.

“Estas armas esperan su tiempo para ser activadas nuevamente. ¡Esto significa que la guerra de proporciones mitológicas que pasó durante el siglo vació no ha terminado!”, confirma Vegapunk finalizando así el capítulo 1115 del manga de “One Piece” con la risa de Imu-Sama y con las palabras del editor: “el genio ha expuesto una clase de historia”.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1115 de “One Piece”

El capítulo 1115 del manga de “One Piece” volverá el día 26 de mayo tras el descanso de Eiichiro Oda. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 23 del mismo mes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

