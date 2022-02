Conforme a los criterios de Saber más





Hasta el 2019, la carrera de Mario Cimarro, actual protagonista de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, se limitaba al recuerdo de “Mar de amor” la telenovela que protagonizó el actor cubano en 2009 por última vez para una televisora grande como Televisa, y la cual estuvo marcada por acusaciones de mal comportamiento y su posterior despido.

“Ayer se tomó la decisión de correrlo ya porque nos fuimos a grabar a Campeche y hubo muchas faltas de respeto. Los demás vinieron a grabar sábado y domingo y el señor no vino entonces se tomó la decisión de pasar todo lo que era de él a otros personajes que sí le han echado muchísimas ganas. A la actuación ya venía con mala gana ya las escenas las hacía por hacer pero ya no proyectaba nada”, declaró en su momento, Nathalie Lartilleux, productora de la telenovela mexicana.

A Cimarro, se le acusaba de ser una persona conflictiva con sus compañeros de trabajo, en especial con la actriz Ninel Conde, y de incumplir horarios y mostrar una falta de compromiso con el proyecto. Este episodio oscuro en su carrera marcaría el futuro del actor y lo alejaría del medio a partir de entonces.

En 2010, el cubano todavía sería considerado para actuar. Es así que protagoniza “Los herederos Del Monte”, una telenovela colombo-estadounidense producida por RTI Televisión para Telemundo en 2011, una producción que narraba la historia de cinco hermanos, la cual recordaba mucho a la exitosa “Pasión de gavilanes”.

Después de esta telenovela, el status del actor como galán habría sido mermado por su llamado carácter conflictivo y su comportamiento errático, por lo que no sería llamado para protagonizar producción alguna por buen tiempo.

ESCÁNDALOS

Lo vivido en “Mar de amor”, no fue el único escándalo que marcó la carrera de Cimarro. Además de este, podemos contar 4 momentos incómodos protagonizados por el actor, que detallamos a continuación.

1. “Persona difícil”

Tiempo después de grabar “Los herederos Del Monte” (2010), el actor Roberto Mateos declaró en una entrevista al programa “Confesiones de novela” de Telemundo: “Mario es una persona difícil, vive en su mundo y cree que todo el mundo se tiene que acoplar a eso. Yo fui de los pocos que no tuve problemas con él y no tuve problemas con él porque no le dirigía la palabra tampoco”.

2. “Mal actor y mal compañero”

En 2021, Harry Geithner no tuvo reparos en describir el mal recuerdo que tenía de Mario Cimarro después de grabar la telenovela colombiana “La Traición”, el 2008. “Gracias a Dios no volví a trabajar con él. Me parece actor o supuesto actor, mal actor… y sobre todo un mal compañero”, dijo en entrevista al programa “Suelta la sopa”, de Telemundo. “Cada quien sus gustos, para mi es eso. Él controlaba todo, no se podía trabajar con él, trataba mal a la gente. Y yo como actor no puedo permitir que traten mal a nadie dentro del set; ni actores ni gente de la producción”, agregó.

Mario Cimarro y Danna García en "La Traición" de 2008.

Geithner no fue el único que dijo haber vivido un mal momento con Cimarro en esa telenovela. El mexicano José Luis Reséndez contó que durante una escena de enfrentamiento con el cubano, esta terminó siendo real. Además, reveló que la mala onda de Mario llegó al director de la telenovela y que en una ocasión hasta tuvo que salir del rodaje por pedido del protagonista.

3. “Malos a tratos a Ninel Conde”

Fue durante la mencionada telenovela “Mar de amor”, que Ninel Conde aseguró que el actor la agredió física y verbalmente. Sobre esta acusación, el cubano dijo que se trataba de una escena necesaria para la historia. La pelea con la actriz y cantante sería una de las gotas que terminaron por rebalsar la paciencia de la productora Nathalie Lartilleux y desencadenara en el despido del galán.

Según explicó la productora, el actor tenía pendientes 40 escenas pero todas fueron hábilmente cambiadas desde el guion para no necesitar incluir al cubano. Para suerte de la producción, el protagonista había grabado con anticipación la escena de la boda del final, por lo que se dio un buen cierre a la historia.

4. Mario Cimarro vs. Lorena Rojas

Esta serie de denuncias en contra del mal comportamiento de Cimarro no eran novedad. En 2005, la fallecida Lorena Rojas reveló que la convivencia con el cubano no había nada buena. “Él y yo nunca nos llevamos. No hubo una relación cordial de trabajo en ningún sentido. Es una realidad y no hay por qué ocultar. Al público no se le puede mentir”. “Siempre de alguna manera teníamos como mala relación y teníamos roces y no estábamos al 100% tranquilos en escena. Nunca nos llevamos bien. Traté de alguna manera, no pude, pero tampoco insistí porque no era algo que me fuera a quitar el sueño”, agregó la recordada actriz mexicana.

Las palabras de Lorena Rojas fueron secundadas por la actriz Anna Silvetti. Esta agregó que el actor había cometido muchas faltas de respeto durante las grabaciones.

Mario Cimarro y Lorena Rojas en "El cuerpo del deseo"





5. Mario vs. Telemundo

En 2019, Mario Cimarro acusó a Telemundo de maquinar una cadena de desprestigio en su contra, la misma que desencadenó en un largo veto de las televisoras latinoamericanas. La razón de esta reacción por parte de la televisora, según el actor, fue porque él denunció una serie de maltratos y abusos en contra de los actores de la cadena.

“Yo fui vetado de Telemundo hace 10 años porque osé levantar el teléfono y llamar a los ejecutivos y pedirles que por favor le regresaran el dinero que le estaban robando a uno de mis compañeros. Es una práctica muy común que ellos hacen, cada vez que hacían una telenovela o algo así de a los compañeros más débiles del elenco les quitaban una parte de su sueldo y cuando yo me enteré de eso no lo podía creer. Yo llamé por teléfono y les pedí que dejaran de hacerlo. Efectivamente le regresaron los 10 mil dólares que le quitaron al compañero y cuando se acabó el proyecto a mí me despidieron e hicieron toda una campaña que todos la conocen de bullying, toda una campaña de difamación en mí contra y eso es muy duro porque estamos hablando de que una cadena de televisión en contra de un actor”, denunció Cimarro.

En junio de 2020, el actor volvió a tocar el tema y a través de un video, denunció que el comportamiento de Telemundo no había cambiado en absoluto respecto al supuesto tema de abuso laboral que denunció 10 años atrás.

“Hace 10 años Telemundo despidió injustamente en suelo estadounidense a cientos de artistas, incluida la enferma terminal Lorena Rojas. Para encubrir sus malas acciones crearon una Campaña de Bulling y Difamación contra el único artista en ese momento que trató de crear un diálogo y encontrar una solución a las injusticias sistémicas que se estaban cometiendo contra nosotros. Hoy algunos miembros de los medios continúan imprimiendo y promoviendo estas insondables mentiras. Para tu información Hoy Telemundo sigue sin pagar las reposiciones de nuestras series, como “Pasión de Gavilanes” y “El Cuerpo del Deseo”. El Presidente de Telemundo intimidando a actores para no permitirles el acceso a Servicios de Salud, Abono y Salario Mínimo Justo usando la frase cliché “somos una familia”, se lee en el post que el actor subió a su Instagram en la mencionada fecha.

Buena relación con Telemundo

El 12 de mayo Telemundo anunció que iniciaría la producción de la segunda parte de Pasión de Gavilnes, pero la gran pregunta de los fans de esta historia era ¿Estará Cimarro de protagonista? dada la mala relación del actor con la televisora.

Para suerte de todos, Mario confirmó que sí protagonizaría esta secuela y hasta habló bien de su antigua enemiga. “Telemundo hoy en día no tiene esa gente ahí tratando de lastimar, porque están fuera de la jugada. El Telemundo de hoy en día está liderado por gente visionaria como Marcos Santana, gente con una visión increíble”, declaró en junio de ese año el actor, a través de un video en su cuenta de Instagram.

DATOS

-“Pasión de gavilanes” se estrenó el 14 de febrero en Telemundo. Posteriormente, será Netflix la empresa de streaming que transmitirá esta historia.

-La primera temporada de ”Pasión de gavilanes” puede verse en Netflix en su totalidad.

Pasión de gavilanes.





