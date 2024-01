Los romances de Hollywood siempre generan curiosidad y en ocasiones son idealizados porque aparentemente son perfectos, pero muchas veces, es todo lo contrario. La historia de amor entre Elvis y Priscilla Presley tuvo mucho amor, pero también mucho drama y manipulación. A continuación te contamos qué debes saber antes de ver la película.

El inicio de la relación - 1985

Ellos se conocieron cuando Priscilla tenía 14 años y Elvis 24. Ellos se vieron por primera vez en Alemania Occidental en 1959, donde el ejército estadounidense había destinado a Elvis.

En una entrevista con Barbara Walters en 1985, Priscilla contó cómo se conocieron. La conductora de televisión le preguntó cómo sus padres permitieron que una adolescente de 14 años saliera con una estrella 10 años mayor que ella. La empresaria dijo que “no se puede competir contra el amor”.

Además, reveló que no quería ir a clases, y tres casi seis meses de insistirles a sus padres, Elvis fue a su casa y se comportó de manera encantadora con su familia.

Durante esa conversación, contó que cuando se conocieron, Elvis la llevó a su habitación y se besaron, pero que nada más pasó. Además, añadió que el cantante estadounidense tenía un compromiso con él mismo no tener relaciones sexuales con la mujer que quería de esposa hasta el matrimonio.

En otra entrevista, esta vez para la revista People, Priscilla, contó más sobre ese primer encuentro. “Cuando nos conocimos, yo tenía 14 años impresionable. Tenía 24 años”. La pareja se conoció cuando llevaron a Priscilla a una fiesta en la casa de Elvis, donde tuvieron una conversación sobre su edad. “Vaya, eres sólo un bebé”, dijo el cantante.

Elvis regresa a Estados Unidos - 1960

La actriz y empresaria comentó en varias entrevistas que si bien sus padres no estaban de acuerdo con la relación, ella haría todo lo posible por estar con él. “Mis padres estaban realmente fuera de sí”, dijo Priscilla durante una entrevista para The Hollywood Reporter . “Básicamente los amenacé y les dije: ‘Si no me dejan ir, encontraré mi camino’”.

Como era de imaginarse, el cantante tenía muchos conciertos y eso hizo que tuvieran una relación a larga distancia. En una entrevista para la revista People, comentó que no sorportaría estar lejos de él.

“No podía soportar la idea de que la noche terminara y nos despidieramos de lo que pensé que sería la última vez. Lloré y lloré. … Por última vez le rogué que consumara nuestro amor… Pero él dijo en voz baja: ‘No. Algún día lo haremos, Priscilla, pero no ahora. Eres demasiado joven’”, añadió.

Priscilla conoció de adolescente a Elvis Presley, cuando el rey del rock cumplía su servicio militar en Alemania.

Priscilla añadió que si bien hubo rumores que Elvis tenía un romance con Nancy Sinatra, él empezó a llamarla de forma regular, aunque no era tan seguido, y así se formó un ritual de llamadas telefónicas románticas.

Priscilla visita Estados Unidos - 1962

La relación a distancia cada vez se hizo más complicado, así que Elvis planeó una visita de Priscilla a Estados Unidos. Tras negociar con los padres, se llegó a un acuerdo. Ella solo podría ir si viajaba en primera clase, los mantuvieran informados y les escribiera a diario.

A People, ella confirmó que Elvis logró la forma de romper las reglas que habían puesto los padres y viajaron a Las Vegas. “Como les había prometido a mis padres un itinerario diario, escribí cartas para el tiempo que estuvimos fuera y las envié por correo diariamente desde Los Ángeles”, reveló a People .

Elvis Presley fue un cantante estadounidense. (Foto: Getty)

Priscilla se muda a Estados Unidos - 1963

Elvis le había dicho a Priscilla que no quería malcriarla ni interrumpir sus estudios, así que tras hablar con los papás de ella, los convenció que la dejara vivir en Estados Unidos. Él les aseguro que si aceptaban, Priscilla iba a vivir con su padre y madrastra, no con él, en la misma casa. Además, escogería una muy buena escuela, en donde ella se graduará.

Si bien al inicio, Elvis cumplió su promesa, Priscilla reveló que poco a poco, ella fue dejando sus cosas en casa de Elvis hasta que se mudó en Graceland.

Elvis le propone matrimonio - 1966

Después de vivir un tiempo junto, Elvis durante la navidad de 1966 le propone matrimonio. En una entrevista para el medio Closer Weekly Priscilla recordó que Elvis le dijo: “¿Recuerdas cuando te dije que era el momento adecuado para casarnos? Bueno, es el momento adecuado. Fue justo antes de cumplir 21 años”.

Se casaron - 1967

Pocos meses después de comprometerse, la pareja se casa en el Aladdin Resort & Casino de Las Vegas el 1 de mayo de 1967. La pareja logró mantener su boda en secreto para la prensa, pero participó en una conferencia de prensa después de la ceremonia nupcial de ocho minutos, a instancias de Parker.

Elvis Presley y Priscilla Presley junto a su hija Lisa Marie Presley a pocos días de su nacimiento (Foto: Lisa Marie Presley / Instagram)

Nacimiento de su hija - 1968

Priscilla contó al Orlando Sentinel que Elvis le pidió que se separen cuando ella estaba embarazada de siete meses de su hija Lisa Marie Presley, sin embargo, esa separación, sólo duró dos días. “Más tarde me di cuenta de que él también tenía preguntas sobre cómo un bebé afectaría su vida”, añadió. “¿Su público lo aceptaría como padre? Ni siquiera estaba seguro de si sus fans se habían adaptado a que se convirtiera en marido. ¿Qué tan leales serían?”, recuerda.

Elvis y Priscilla Presley con Lisa Marie, en 1968

El día del nacimiento, Priscilla recuerda que “Elvis entró en la habitación y me besó, encantado de que tuviéramos un bebé perfectamente normal y sano. Él ya estaba enamorado de ella”.

Final del amor - 1972

Priscilla reveló que dejó a Elvis para ‘encontrar a Priscilla’. “Tuve que asumir la responsabilidad de mí misma”, contó. Además, reveló que una vez que lo dejó “encontró a Priscilla”.

Además, en otra entrevista dijo que Elvis le fue infiel y por eso se divorciaron. “Él no fue fiel. No es que tuviera a alguien especial, pero cuando estás en el negocio del entretenimiento, siempre existe eso. Y traté de darle la espalda a eso, pero simplemente no quería compartirlo. Simple como eso”, añadió.